GTA VI podría recibir un parche para funcionar a 60 fps en PS5 y Xbox

La posibilidad de que GTA VI funcione a 60 fps en PlayStation 5 y Xbox Series X parecía prácticamente descartada tras conocerse que la versión actual del juego se mueve a 30 imágenes por segundo. Sin embargo, una nueva información apunta a que Rockstar todavía no habría renunciado a ofrecer una experiencia más fluida en las consolas actuales.

La buena noticia es que el estudio estaría trabajando con diferentes configuraciones gráficas y explorando las optimizaciones necesarias para elevar la tasa de imágenes. La parte menos positiva es que el modo de 60 fps podría no estar preparado para el lanzamiento y tendría que llegar posteriormente mediante una actualización.

Por ahora, conviene mantener la prudencia. Rockstar no ha anunciado oficialmente ningún modo Rendimiento y las informaciones proceden de fuentes no oficiales, aunque algunas ya han adelantado correctamente novedades de la industria. Esto es lo que sabemos sobre el rendimiento de GTA VI y las opciones de que termine alcanzando los ansiados 60 fps.

Rockstar todavía no habría renunciado a los 60 fps

El rendimiento de GTA VI volvió a convertirse en tema de conversación después del extenso vídeo estrenado inicialmente en Netflix. El responsable de desarrollo de Rockstar North, Rob Nelson, reconoció que el juego funciona actualmente a 30 fps, aunque evitó afirmar que esa tasa de imágenes fuera inamovible.

Sus palabras dejaron abierta la puerta a futuras mejoras, algo que ahora cobra más fuerza gracias a un rumor comentado en el pódcast Moore’s Law Is Dead. Según esta información, los desarrolladores no estarían satisfechos con limitar para siempre el juego a 30 fps y continuarían buscando maneras de aumentar su fluidez.

La intención de Rockstar sería preparar dos configuraciones gráficas diferenciadas: una centrada en conservar la máxima calidad visual a 30 fps y otra capaz de sacrificar determinados efectos o resolución para acercarse a los 60 fps. El objetivo afectaría, al menos, a PlayStation 5 y Xbox Series X.

Eso no significa que ambos modos vayan a estar disponibles el primer día. La versión de lanzamiento podría mantener los 30 fps mientras el estudio continúa optimizando el motor, con la posibilidad de estrenar posteriormente un modo Rendimiento mediante un parche gratuito.

El rumor apunta a un parche posterior al lanzamiento

La información original procede del pódcast polaco Rock i Borys, cuyos responsables aseguraron disponer de contactos vinculados a CD Projekt Red. Según el periodista Borys Nieśpielak, Rockstar estaría intentando ofrecer modos de 30 y 60 fps en las consolas de la generación actual.

La fuente no garantiza que el objetivo pueda alcanzarse antes del estreno. GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que el equipo de desarrollo ya se encuentra en una fase en la que la estabilidad, la corrección de errores y el pulido general son prioritarios.

Si Rockstar no consigue cerrar a tiempo el modo de alto rendimiento, podría optar por mantenerlo en desarrollo y lanzarlo después. No sería una situación extraña: numerosos juegos de gran presupuesto han recibido actualizaciones posteriores que mejoran su resolución, su tasa de imágenes o su compatibilidad con consolas más potentes.

Aun así, estamos ante un rumor que debe tomarse con cautela. Rock i Borys ha acertado anteriormente con informaciones relacionadas con contenidos de The Witcher 3, pero eso no convierte automáticamente en cierta cada nueva filtración. Rockstar sigue sin confirmar públicamente la existencia del supuesto parche.

Vice City puede poner al límite la CPU de las consolas

El principal obstáculo para alcanzar los 60 fps no parece estar únicamente en la calidad de las texturas o en la resolución. El nuevo Vice City presenta calles llenas de peatones, tráfico, interiores, físicas y numerosos sistemas funcionando simultáneamente, lo que puede generar una enorme carga sobre la CPU.

Digital Foundry señaló este posible cuello de botella después de analizar el vídeo ampliado de GTA VI. Reducir la resolución permite aliviar el trabajo de la GPU, pero no soluciona automáticamente los problemas causados por la simulación del mundo, la inteligencia artificial de los personajes o la densidad del tráfico.

Moore’s Law Is Dead considera, no obstante, que resulta prematuro extraer conclusiones definitivas a partir de un vídeo promocional. El material mostrado no tiene por qué reflejar la configuración final y Rockstar todavía puede modificar numerosos parámetros, desde la densidad de población hasta las distancias de dibujado o determinados efectos de trazado de rayos.

También es posible que el estudio limite algunas tecnologías visuales en el modo Rendimiento. Desactivar o reducir reflejos avanzados, sombras, iluminación mediante ray tracing y otros efectos exigentes podría liberar recursos suficientes para elevar la tasa de imágenes, aunque probablemente sería necesario realizar ajustes adicionales en la simulación.

PS5 Pro podría tener más opciones, pero tampoco lo tiene fácil

La PS5 Pro parece la candidata más evidente para ofrecer una versión más fluida de GTA VI. Su procesador gráfico es considerablemente más potente que el de la PS5 convencional y cuenta con PSSR, la tecnología de reconstrucción de imagen de Sony, que permite generar una imagen de mayor resolución partiendo de una carga interna inferior.

El problema vuelve a estar en el procesador. Aunque la consola dispone de un modo capaz de aumentar aproximadamente un 10 % la frecuencia de la CPU, la mejora es bastante más modesta que el salto experimentado por la GPU. Si GTA VI está limitado principalmente por la simulación, la potencia gráfica adicional no garantizará por sí sola los 60 fps.

Por ese motivo, un modo intermedio a 40 fps podría convertirse en una alternativa especialmente interesante para PS5 Pro y televisores compatibles con 120 Hz. Este formato proporciona una respuesta notablemente más suave que los 30 fps sin exigir el enorme salto de rendimiento necesario para duplicar la frecuencia hasta 60 fps.

Teknofilo ya explicó cómo la etiqueta PS5 Pro Enhanced permite mejorar la resolución, los efectos visuales o la velocidad de imágenes. En el caso de GTA VI, un modo de 40 fps estable podría representar el equilibrio más realista entre fluidez y calidad gráfica.

El vídeo de Netflix no confirma el rendimiento definitivo

El extenso adelanto de GTA VI ha impresionado por su enorme nivel de detalle, pero también ha provocado que cada fotograma sea examinado como si representara exactamente el producto final. Es importante recordar que un vídeo promocional no permite conocer todos los modos gráficos que incluirá el juego.

Rockstar pudo capturar el material utilizando una configuración diseñada para priorizar la calidad de imagen y la estabilidad. Aunque el vídeo procediera de una PS5 convencional, eso no impediría que existan otros ajustes internos o que el estudio esté experimentando con perfiles de rendimiento todavía no preparados para mostrarse.

El análisis técnico sí sirve para anticipar qué elementos resultan más exigentes, pero no permite asegurar que las consolas vayan a quedar bloqueadas permanentemente a 30 fps. Quedan meses de optimización y el motor puede evolucionar considerablemente antes y después del lanzamiento.

El nuevo vídeo también ha impulsado el interés por las reservas y ha vuelto a situar el juego en el centro de la conversación. En Teknofilo puedes repasar todos los detalles del vistazo ampliado de GTA VI y su estreno inicial en Netflix, así como la fecha prevista para su llegada a consolas.

Esperar a PC o PS6 puede ser tentador, pero quizá no sea necesario

Algunos jugadores se están planteando posponer la compra hasta que aparezca una versión para PC o una futura adaptación para PS6. Quienes prefieren jugar a 60 fps pueden considerar difícil regresar a los 30 fps, sobre todo en persecuciones, tiroteos y secuencias de conducción a gran velocidad.

Rockstar todavía no ha concretado cuándo llegará GTA VI a PC. La compañía suele estrenar sus grandes producciones primero en consola y lanzar posteriormente una versión para ordenador, por lo que la espera podría ser considerable. Además, incluso un PC potente podría necesitar ajustes importantes si el principal límite está relacionado con la CPU.

En consola, un parche posterior podría reducir las razones para esperar. Si Rockstar consigue añadir un modo Rendimiento estable, los compradores de PS5 y Xbox Series X podrían disfrutar de una experiencia mucho más fluida sin cambiar de plataforma. La gran incógnita es cuánto habría que esperar y qué sacrificios visuales serían necesarios.

Hasta que Rockstar publique las especificaciones oficiales, lo más sensato es no dar por confirmado ningún modo. GTA VI apunta a estrenarse a 30 fps, pero el supuesto trabajo de optimización sugiere que los 60 fps todavía no están completamente descartados, especialmente como actualización posterior o en hardware mejorado.