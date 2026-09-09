Estos son los precios en España del iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

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Apple ya ha desvelado cuánto costarán en España sus nuevos teléfonos más avanzados. La gama arranca en 1.469 euros con el iPhone 18 Pro, mientras que el esperado iPhone Duo plegable eleva el precio de entrada hasta los 2.339 euros.

El catálogo incluye configuraciones de hasta 2 TB de almacenamiento, una capacidad que lleva al iPhone Duo más equipado hasta unos impresionantes 3.839 euros. A continuación, repasamos todos los precios y variantes disponibles.

👉🏻 Todas las novedades de Apple del evento:

Precios del iPhone 18 Pro en España

El iPhone 18 Pro es el modelo más asequible de la nueva familia de dispositivos presentada por Apple, aunque esa afirmación debe ponerse en contexto: su precio de partida es de 1.469 euros. A cambio, la configuración básica ya ofrece 256 GB de almacenamiento.

Apple comercializa este modelo con una pantalla de 6,3 pulgadas y permite elegir entre cuatro acabados: burdeos, azul glacial, plata y negro. El color seleccionado no altera el precio, por lo que la única variable económica es la capacidad de almacenamiento.

El salto de 256 a 512 GB supone pagar 250 euros adicionales, mientras que pasar de 512 GB a 1 TB cuesta otros 500 euros. La configuración de 2 TB añade 750 euros respecto a la de 1 TB y sitúa el precio final en 2.969 euros.

Capacidad Precio Financiación a 24 meses 256 GB 1.469,00 € 61,21 €/mes 512 GB 1.719,00 € 71,63 €/mes 1 TB 2.219,00 € 92,46 €/mes 2 TB 2.969,00 € 123,71 €/mes

La tienda de Apple muestra también la posibilidad de financiar cualquiera de estas configuraciones durante 24 meses al 0 % TAE. La versión de 2 TB cuesta exactamente el doble que el modelo base, una diferencia considerable para quienes quieran llevar en el teléfono una biblioteca enorme de fotografías y vídeos.

Precios del iPhone 18 Pro Max en España

El iPhone 18 Pro Max mantiene las mismas capacidades y colores que su hermano pequeño, pero incorpora una pantalla más grande de 6,9 pulgadas. Su precio comienza en 1.619 euros, exactamente 150 euros más que el iPhone 18 Pro equivalente.

Esa diferencia de 150 euros se conserva en todas las configuraciones. Por tanto, elegir el modelo Max no encarece progresivamente las variantes con más almacenamiento: el sobreprecio frente al Pro es siempre el mismo.

El iPhone 18 Pro Max de 512 GB cuesta 1.869 euros, mientras que la versión de 1 TB alcanza los 2.369 euros. Quienes necesiten la capacidad máxima tendrán que desembolsar 3.119 euros por el modelo de 2 TB.

Capacidad Precio Financiación a 24 meses 256 GB 1.619,00 € 67,46 €/mes 512 GB 1.869,00 € 77,88 €/mes 1 TB 2.369,00 € 98,71 €/mes 2 TB 3.119,00 € 129,96 €/mes

La diferencia entre las configuraciones más barata y más cara asciende a 1.500 euros. Eso significa que el almacenamiento puede llegar a encarecer el iPhone 18 Pro Max en casi un 93 % respecto a su precio inicial.

Precios del iPhone Duo en España

El iPhone Duo juega en una liga económica diferente. El primer iPhone plegable de Apple parte de 2.339 euros con 256 GB, superando en 720 euros al iPhone 18 Pro Max de la misma capacidad.

Apple ofrece el dispositivo en los colores blanco estelar y cielo nocturno. Su configuración combina una pantalla plegable interior de 7,6 pulgadas con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, además de una estructura y una cubierta de bisagra fabricadas en titanio.

Como ocurre con los modelos Pro, la capacidad inicial es de 256 GB y las siguientes opciones son 512 GB, 1 TB y 2 TB. El precio aumenta hasta 2.589 euros con 512 GB, 3.089 euros con 1 TB y nada menos que 3.839 euros con 2 TB.

Capacidad Precio Financiación a 24 meses 256 GB 2.339,00 € 97,46 €/mes 512 GB 2.589,00 € 107,88 €/mes 1 TB 3.089,00 € 128,71 €/mes 2 TB 3.839,00 € 159,96 €/mes

La financiación permite repartir la compra en 24 mensualidades al 0 % TAE, pero incluso así el iPhone Duo de 2 TB supone un desembolso de casi 160 euros al mes. Es el iPhone más caro comercializado por Apple hasta la fecha y su precio supera en 720 euros al iPhone 18 Pro Max más equipado.

Todos los precios frente a frente

La siguiente tabla permite comparar rápidamente cuánto cuesta una misma capacidad en cada dispositivo. El iPhone 18 Pro y el Pro Max mantienen una distancia constante de 150 euros, mientras que el salto al iPhone Duo oscila entre 720 y 870 euros, dependiendo del almacenamiento elegido.

Capacidad iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo 256 GB 1.469,00 € 1.619,00 € 2.339,00 € 512 GB 1.719,00 € 1.869,00 € 2.589,00 € 1 TB 2.219,00 € 2.369,00 € 3.089,00 € 2 TB 2.969,00 € 3.119,00 € 3.839,00 €

Para la mayoría de los compradores, los 256 GB de las versiones básicas deberían ofrecer espacio suficiente. La variante de 512 GB puede resultar más equilibrada para quienes graben mucho vídeo, mientras que las opciones de 1 y 2 TB están claramente orientadas a usuarios profesionales o a quienes quieran almacenar grandes cantidades de contenido local.

También resulta llamativo que el iPhone Duo de entrada cueste más que un iPhone 18 Pro Max con 1 TB. El formato plegable exige pagar una prima importante: por 30 euros más que el Duo de 256 GB, es posible adquirir el Pro Max con cuatro veces más almacenamiento.

Apple permite entregar un dispositivo antiguo mediante Trade In y obtener una valoración comprendida entre 30 y 1.020 euros, dependiendo del modelo y de su estado. Este descuento puede aliviar el desembolso, pero no cambia el posicionamiento claramente prémium de los tres dispositivos.

Cuándo se podrán comprar

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se podrán reservar a partir del 12 de septiembre. Los compradores podrán preparar previamente su configuración para agilizar la reserva cuando se abra el plazo.

El iPhone Duo llegará algo más tarde. Apple indica que las reservas comenzarán el 16 de octubre a las 14:00 CEST, mientras que su disponibilidad está prevista para el 23 de octubre.

Los tres teléfonos incluyen un cable de carga USB-C, pero Apple no suministra adaptador de corriente ni auriculares EarPods dentro de la caja. Si el comprador no dispone ya de un cargador USB-C compatible, tendrá que adquirirlo por separado.