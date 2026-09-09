iOS 27 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará el 14 de septiembre, pero sin Siri AI en Europa

Apple ha confirmado que iOS 27 estará disponible el lunes 14 de septiembre como una actualización de software gratuita. La nueva versión del sistema operativo llegará acompañada de novedades relacionadas con Apple Intelligence, aunque algunas de las funciones de inteligencia artificial más esperadas tendrán una disponibilidad limitada durante los primeros meses.

La principal ausencia para los usuarios españoles y del resto de la Unión Europea será Siri AI. La nueva generación del asistente comenzará su despliegue en fase beta junto a iOS 27, pero inicialmente no estará disponible en la UE.

iOS 27 llegará el 14 de septiembre

Apple lanzará la versión definitiva de iOS 27 el lunes 14 de septiembre. La actualización podrá descargarse gratuitamente desde los ajustes de los iPhone compatibles, como sucede habitualmente con las nuevas versiones del sistema operativo.

Aunque Apple no ha concretado la hora exacta del lanzamiento, sus actualizaciones suelen distribuirse de forma simultánea a escala internacional. En España, esto normalmente se traduce en una disponibilidad durante la tarde, si bien la compañía únicamente ha confirmado oficialmente la fecha.

Es probable que durante las primeras horas los servidores registren una elevada demanda. Los usuarios que no tengan prisa pueden esperar unas horas antes de iniciar la descarga para evitar posibles ralentizaciones o tiempos de espera prolongados.

Antes de instalarla, resulta recomendable disponer de suficiente espacio libre, conectar el iPhone a una red WiFi y realizar una copia de seguridad. iOS 27 será una actualización gratuita, aunque algunas de sus funciones estarán reservadas a dispositivos con el hardware necesario.

Los dispositivos que recibirán iOS 27 son:

iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max

iPhone 17 | iPhone 17e | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone SE (2ª generación y posterior)

Apple Intelligence estará disponible desde el primer día

Apple Intelligence también estará disponible con iOS 27 a partir del 14 de septiembre. No obstante, sus funciones solo podrán utilizarse en los dispositivos compatibles con la plataforma de inteligencia artificial de Apple y configurados en uno de los idiomas admitidos.

La compañía ofrecerá compatibilidad con alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Por tanto, los usuarios podrán acceder a las funciones compatibles manteniendo el iPhone configurado en español.

Apple advierte de que no todas las prestaciones estarán disponibles en todos los países o idiomas. La presencia de un idioma en la lista general no garantiza que cada una de las herramientas de Apple Intelligence pueda utilizarse inmediatamente en todos los territorios.

Los requisitos de hardware, los idiomas compatibles y la disponibilidad geográfica de cada función pueden consultarse en la página oficial de Apple Intelligence. Esta diferenciación será especialmente importante en iOS 27, ya que Apple Intelligence y Siri AI no seguirán exactamente el mismo calendario.

Siri AI se estrenará en fase beta y solo en inglés

La nueva Siri AI comenzará a desplegarse como una función beta el 14 de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de iOS 27. En su primera fase, únicamente podrán utilizarla los usuarios con un dispositivo compatible configurado en inglés.

El carácter beta indica que Apple todavía considera que la tecnología se encuentra en desarrollo. Es posible que inicialmente presente limitaciones, resultados inconsistentes o cambios de funcionamiento a medida que la compañía recopile comentarios y publique nuevas actualizaciones.

Apple ampliará la compatibilidad lingüística durante el mes de octubre. Siri AI comenzará entonces a funcionar también en español, francés, japonés, coreano y portugués, aunque el despliegue seguirá condicionado por el país en el que se utilice el dispositivo.

Esto significa que la llegada del español en octubre no implica automáticamente que Siri AI pueda utilizarse en España. El idioma y la disponibilidad territorial son dos requisitos diferentes, y los usuarios europeos estarán afectados por una restricción adicional.

Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea

Apple ha confirmado que Siri AI no llegará inicialmente a la Unión Europea en iOS, iPadOS y watchOS. En consecuencia, los usuarios españoles no podrán acceder a la nueva experiencia del asistente cuando instalen iOS 27, aunque utilicen un dispositivo compatible y lo configuren en inglés.

La compañía afirma que está trabajando para encontrar una vía que le permita ofrecer la función preservando la privacidad y la seguridad de sus usuarios. Apple no ha comunicado por ahora una fecha concreta para el lanzamiento de Siri AI dentro de la Unión Europea.

La restricción afecta específicamente a Siri AI y no debe interpretarse como una ausencia total de Apple Intelligence. Las restantes funciones disponibles de Apple Intelligence sí llegarán con iOS 27, siempre que el dispositivo, el idioma y el país cumplan sus correspondientes requisitos.

Esta distinción puede generar cierta confusión: un usuario español podrá recibir iOS 27 y utilizar diferentes herramientas de Apple Intelligence, pero no tendrá acceso inicialmente a la nueva Siri AI. Tampoco servirá de nada cambiar el idioma del teléfono a inglés mientras la limitación territorial europea continúe vigente.

Un despliegue dividido por funciones, idiomas y regiones

El calendario anunciado por Apple dibuja un lanzamiento en varias fases. iOS 27 y Apple Intelligence estarán disponibles el 14 de septiembre, mientras que Siri AI debutará ese mismo día en beta, en inglés y fuera de la Unión Europea.

Durante octubre, Siri AI añadirá compatibilidad con español, francés, japonés, coreano y portugués. Sin embargo, Apple no ha indicado que esa ampliación de idiomas vaya a coincidir con su activación en los países de la UE.

Producto o función Fecha Idiomas Disponibilidad en la UE iOS 27 14 de septiembre Según la disponibilidad habitual de iOS Sí Apple Intelligence 14 de septiembre Alemán, chino simplificado y tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita Sí, sujeto a la disponibilidad de cada función Siri AI beta 14 de septiembre Inglés No inicialmente Nuevos idiomas de Siri AI Octubre Español, francés, japonés, coreano y portugués Sin fecha confirmada

La tabla deja claro que Apple Intelligence y Siri AI no son sinónimos a efectos de disponibilidad. La plataforma general de inteligencia artificial llegará en español desde el primer día, mientras que la nueva Siri tendrá su propio calendario de idiomas y restricciones regionales.

Por tanto, los usuarios españoles podrán instalar iOS 27 el 14 de septiembre y disfrutar de las funciones de Apple Intelligence que estén habilitadas en nuestro país. La gran incógnita seguirá siendo cuándo encontrará Apple la fórmula necesaria para llevar Siri AI a la Unión Europea sin comprometer la privacidad y la seguridad que quiere preservar.