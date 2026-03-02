Lenovo AI Workmate Concept: el asistente con proyector que quiere revolucionar la oficina

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

En el Mobile World Congress 2026, Lenovo no solo ha mostrado novedades para sus líneas comerciales habituales, sino también dispositivos conceptuales que exploran el futuro del trabajo asistido por inteligencia artificial.

Entre ellos destaca el Lenovo AI Workmate Concept, un compañero de escritorio con un enfoque radicalmente diferente, diseñado para transformar acciones cotidianas en resultados digitales de forma natural e inmediata.

Este concepto no es simplemente otro asistente virtual. Lenovo lo plantea como un dispositivo siempre activo que integra procesamiento de IA local y múltiples formas de interacción, con la ambición de redefinir cómo interactuamos con la tecnología en entornos profesionales.

Interacción natural: voz, escritura, gestos y espacio físico

El Lenovo AI Workmate Concept permite interactuar mediante escritura, voz, gestos y acciones espaciales. Toda esa información es procesada localmente por la IA integrada, lo que refuerza tanto la rapidez de respuesta como la privacidad de los datos.

Más allá de la asistencia tradicional, el dispositivo está orientado a tareas empresariales concretas. Según Lenovo, puede escanear y resumir documentos, organizar notas y ayudar en la creación de presentaciones y otros contenidos laborales.

No queda completamente claro si el “escaneo” implica únicamente el análisis digital de archivos o si también permite capturar documentos físicos a través de sus cámaras, pero esta última posibilidad sería especialmente interesante en entornos corporativos.

El concepto también amplía la experiencia más allá de la pantalla tradicional. Lenovo apuesta por integrar la información en el espacio físico, permitiendo proyectar contenido sobre superficies cercanas como mesas o escritorios. Esta combinación de exploración espacial e IA busca integrarse de forma fluida en oficinas y espacios de trabajo híbridos.

Un proyector integrado de hasta 40 pulgadas en 1080p

Uno de los elementos más llamativos del Lenovo AI Workmate Concept es su sistema óptico frontal. A través de su lente, el dispositivo puede proyectar una imagen Full HD de 1.080p con un brillo de hasta 200 lúmenes y un tamaño de hasta 40 pulgadas.

Este enfoque convierte al dispositivo en algo más que un asistente: actúa como una extensión visual del escritorio, eliminando en ciertos escenarios la necesidad de un monitor adicional. Aunque Lenovo no ha detallado por completo las capacidades de la lente en las primeras demostraciones, el planteamiento apunta a una experiencia híbrida entre proyector inteligente y asistente empresarial.

Cámaras duales y videoconferencia avanzada

El Lenovo AI Workmate Concept integra dos cámaras RGB de 5 MP, descritas oficialmente como “5MP RGB Camera x2”. Esto no solo permite utilizar el dispositivo como webcam, sino que abre la puerta a funcionalidades más avanzadas.

La presencia de dos “ojos” funcionales podría habilitar grabación estereoscópica en 3D y fondos de videoconferencia mejorados mediante IA con detección de profundidad. En un contexto donde el trabajo híbrido y las reuniones virtuales siguen siendo clave, este tipo de capacidades pueden marcar la diferencia frente a soluciones más tradicionales.

Además, el dispositivo incorpora un sistema de cuatro micrófonos y altavoces duales, reforzando su orientación hacia la colaboración y la comunicación remota.

Más que un asistente: un PC con especificaciones de alto nivel

Aunque su diseño y planteamiento recuerdan a un asistente inteligente de sobremesa, las especificaciones técnicas revelan algo más cercano a un PC de alto rendimiento.

El Lenovo AI Workmate Concept es compatible con procesadores Intel Core Ultra Series 3 y cuenta con una unidad SSD NVMe de 1 TB. A esto se suman 64 GB de memoria LPDDR5X a 5.533 MT/s, una cifra muy elevada para un dispositivo concebido como complemento de escritorio.

También integra una pantalla LCD de 5,4 pulgadas con resolución 480 x 480, además de conectividad de última generación con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Estas especificaciones plantean una cuestión interesante: ¿estamos ante un asistente avanzado o ante un PC compacto con proyector y capacidades de IA integradas? Dependiendo de su configuración final, el AI Workmate podría incluso sustituir al ordenador principal si se combina con una base de expansión y periféricos externos, aunque para ciertos escenarios esa solución podría resultar poco práctica.

¿Un producto real o un experimento de futuro?

Por ahora, Lenovo no ha confirmado precio ni fecha de lanzamiento. Como ocurre con muchos dispositivos conceptuales presentados en el MWC, no está garantizado que llegue al mercado tal cual se ha mostrado.

Si finalmente se convierte en producto comercial, su éxito dependerá en gran medida de la profundidad real de sus funciones y de su escalabilidad. No todos los usuarios necesitarán 64 GB de RAM en un dispositivo auxiliar, por ejemplo, por lo que una estrategia modular o configuraciones más ajustadas podrían resultar clave.

Lenovo también ha mostrado otros conceptos de asistente profesional menos llamativos desde el punto de vista estético, pero más fáciles de integrar en espacios de trabajo existentes. Sin embargo, ninguno combina el enfoque antropomórfico y el proyector integrado que hacen del AI Workmate una de las propuestas más singulares del MWC 2026.

La visión de Lenovo para el trabajo impulsado por IA

Con el AI Workmate Concept, Lenovo explora una nueva categoría de dispositivos que fusionan PC, asistente inteligente, proyector y herramienta de colaboración en un único formato. La clave está en convertir gestos y acciones físicas en resultados digitales inmediatos, reduciendo la fricción entre la intención del usuario y la ejecución tecnológica.

En un momento en el que la inteligencia artificial se integra cada vez más en los flujos de trabajo profesionales, este concepto apunta hacia una oficina donde la tecnología no solo responde, sino que anticipa, proyecta y se adapta al espacio físico del usuario.

Habrá que esperar para saber si este asistente siempre activo se convierte en realidad comercial, pero como visión de futuro, el Lenovo AI Workmate Concept deja claro que la próxima revolución del escritorio podría no estar solo en la pantalla, sino también sobre la mesa.