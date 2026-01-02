Lenovo tiene unas gafas inteligentes con teleprompter y traducción en tiempo real

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Lenovo continúa ampliando su apuesta por la inteligencia artificial de consumo de cara al CES 2026 con un nuevo dispositivo conceptual que apunta directamente al futuro de los wearables: las Lenovo AI Glasses Concept.

Estas gafas inteligentes buscan convertir un accesorio cotidiano en un headset personal de IA, combinando asistencia inteligente, productividad y conectividad multidispositivo en un formato ligero y discreto.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Las primeras imágenes y detalles del dispositivo han sido revelados por Windows Latest, junto con información adicional procedente de fuentes cercanas al desarrollo del producto.

Un diseño de gafas normales con ambiciones de IA

A diferencia de dispositivos de realidad mixta voluminosos, las Lenovo AI Glasses Concept apuestan por un diseño muy cercano al de unas gafas convencionales. El objetivo es que puedan llevarse durante todo el día sin resultar incómodas ni llamar excesivamente la atención, pero incorporando funciones avanzadas de inteligencia artificial, control multimedia y conexión constante con otros dispositivos.

Lenovo plantea estas gafas como un acompañante siempre conectado, que funciona de forma inalámbrica junto a un smartphone o un PC emparejado.

Interacción natural mediante controles táctiles y de voz

La experiencia de uso se apoya en controles táctiles y comandos de voz integrados en la montura. Gracias a ellos, las gafas pueden gestionar tareas básicas sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, como:

Realizar y recibir llamadas con manos libres

Controlar la reproducción de música

Consultar información contextual

Este enfoque refuerza la idea de un wearable práctico para el día a día, pensado para reducir fricciones en el acceso a la información.

Un enfoque claro en productividad y creación de contenido

Uno de los elementos más destacados de las Lenovo AI Glasses Concept es su teleprompter integrado. Esta función permite mostrar texto directamente en el campo de visión del usuario, facilitando presentaciones, discursos, grabaciones o retransmisiones en directo.

Lenovo posiciona claramente estas gafas como una herramienta de productividad, especialmente útil para profesionales que realizan presentaciones frecuentes, creadores de contenido, streamers o usuarios que hablan habitualmente frente a una cámara.

Lenovo Qira, la base de la experiencia inteligente

El apartado de inteligencia artificial está impulsado por Lenovo Qira, el asistente de IA de la compañía, que todavía no ha sido presentado oficialmente. A diferencia de otros dispositivos, Qira no se ejecuta directamente en las gafas, sino que aprovecha la potencia de cálculo del smartphone o PC conectado.

Este enfoque reduce el peso y el consumo energético del wearable, aunque implica que el dispositivo emparejado debe contar con Lenovo Qira instalado para acceder a todas las funciones avanzadas.

Traducción en tiempo real y reconocimiento visual

Gracias a este procesamiento externo, las Lenovo AI Glasses Concept pueden ofrecer traducción en tiempo real con latencia inferior a un milisegundo, así como reconocimiento de imágenes basado en IA. Para ello, incorporan una cámara frontal integrada en la montura, capaz de analizar lo que el usuario ve y proporcionar información contextual.

Estas funciones abren la puerta a escenarios como viajes, reuniones internacionales o asistencia visual en tiempo real.

Catch Me Up: resúmenes inteligentes entre dispositivos

Otra función clave es Catch Me Up, un sistema que resume las notificaciones procedentes de varios dispositivos al inicio del día. En lugar de enfrentarse a decenas de avisos dispersos, el usuario recibe una vista general con la información más relevante, optimizando el tiempo y reduciendo distracciones.

Comodidad y autonomía pensadas para todo el día

El diseño ligero es uno de los pilares del concepto. Según la información facilitada, las gafas tienen un peso aproximado de 45 gramos, lo que permite un uso prolongado sin fatiga.

La autonomía anunciada alcanza hasta 8 horas de uso combinado entre productividad y entretenimiento. Lenovo aclara que esta cifra se basa en pruebas internas realizadas en noviembre de 2025, con el brillo de la pantalla al 50%, por lo que la duración real puede variar en función del uso de cada usuario.

Características clave del Lenovo AI Glasses Concept

Según los datos compartidos, estas son las principales especificaciones y funciones del dispositivo conceptual: