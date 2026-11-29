Un coche recorre las calles de Vice City mientras el contador de imágenes supera los 100 fps y por momentos se acerca a 120. La secuencia la ha publicado Sword, autor de una prueba con GTA 6 en una PS5 Pro modificada. Según explica, grabó el vídeo directamente en la consola, sin una capturadora externa.

Lo interesante es qué está contando esa cifra. La prueba combina una salida de vídeo 4K con dos técnicas distintas: una reconstruye la imagen y la otra crea fotogramas intermedios. El resultado permite ver la ciudad en movimiento con más fluidez, pero no significa que el juego dibuje 120 imágenes completas por segundo a resolución 4K nativa.

De dónde salen los casi 120 fps de GTA 6

La versión comercial de GTA 6 en consola tiene un límite de 30 fps. La prueba de Sword supera ese límite con una configuración no oficial. Durante buena parte del trayecto, el contador se mantiene por encima de 100 fps, aunque baja en tramos con más tráfico. El vídeo muestra ese recorrido concreto.

“Oh it’s gonna tank in the city” 😂

“You’re only showing light scenes” 🤡

"Your console is gonna get fried"☠️ GTA VI on PS5 Pro

First actual footage of it running at 4K and almost locked 120 FPS in the city with PSSR + Lossless Scaling.

Native, no capture card. 🔥 Support… pic.twitter.com/0GsR5uF1rR — Sword (@sword_pdf) November 28, 2026

La primera mitad de la explicación está en la resolución. PSSR, la tecnología de reconstrucción de Sony, toma una imagen calculada a menor resolución y la lleva a 4K. Así, la consola puede entregar una señal 4K sin tener que dibujar desde cero todos los píxeles de esa imagen.

La segunda mitad está en el movimiento. La generación de fotogramas de Lossless Scaling intercala imágenes calculadas a partir de las que ya ha dibujado el juego. Si el motor entrega 60 imágenes por segundo y se añade una entre cada par, la pantalla puede mostrar unas 120. Eso explica la cifra sin que el motor tenga que calcular el tráfico, la posición del coche y las acciones del jugador 120 veces por segundo.

Por qué una curva puede verse más suave y sentirse menos precisa

Al pasar junto a una hilera de edificios, los fotogramas intermedios ayudan a que las fachadas se desplacen por la pantalla con saltos más pequeños. Es justo el tipo de movimiento en el que resulta fácil apreciar la diferencia desde el asiento del espectador.

Con el mando en la mano importa otra cosa: cuánto tarda el coche en responder cuando giras. Un fotograma intermedio no incorpora por sí solo una nueva lectura del mando. El propio Sword señala que, aunque el movimiento resulta fluido, el retardo añadido puede dificultar las maniobras precisas. El vídeo no ofrece una medición de esa latencia.

También se ha señalado una posible pérdida de detalle y la ausencia de algunos efectos respecto a la versión original. Sin una comparación de la misma escena, con idéntico tráfico e iluminación, es difícil separar lo que cambia por la configuración de lo que se pierde al comprimir el vídeo para una red social.