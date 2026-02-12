Los Ángeles dice adiós a los cartuchos de tinta de un solo uso

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Los cartuchos de impresora llevan años en el punto de mira por una razón evidente: su diseño de un solo uso. Tanto en impresoras láser como de inyección de tinta, la norma habitual sigue siendo comprar un cartucho nuevo cuando el anterior se agota. Ahora, la ciudad de Los Ángeles quiere cambiar esa dinámica.

El Ayuntamiento de Los Ángeles ha dado un paso relevante en materia medioambiental al votar a favor de la creación de una ordenanza que prohibirá los cartuchos de impresora de un solo uso que no puedan rellenarse.

La medida también afectará a aquellos módulos de tinta o tóner que no cuenten con un programa de recogida o devolución por parte del fabricante. El objetivo es claro: reducir residuos innecesarios y evitar que estos componentes terminen en vertederos.

El problema ambiental detrás de los cartuchos

Los cartuchos de impresora no son simples piezas de plástico. Suelen estar fabricados mediante combinaciones complejas de:

Plásticos técnicos

Componentes metálicos

Sustancias químicas

Esta mezcla dificulta enormemente su reciclaje y eliminación segura. Incluso cuando son tratados como residuos especiales, su degradación en vertederos puede tardar cientos de años.

Desde la perspectiva de la ciudad, el problema no es únicamente su volumen, sino su propia filosofía de diseño: productos concebidos para ser desechados.

Por qué una prohibición en lugar de más reciclaje

Aunque muchos fabricantes promueven programas de devolución, la administración local considera que esto no siempre resuelve el problema de fondo.

Si el cartucho recogido acaba igualmente siendo descartado, el impacto ambiental persiste. Por ello, la nueva normativa apunta directamente a la raíz del modelo: impedir la comercialización de cartuchos que no puedan ser reutilizados o remanufacturados.

Esta decisión encaja dentro de las ambiciones de Los Ángeles de avanzar hacia un modelo de “cero residuos”.

Lo que la ordenanza no pretende solucionar

Es importante entender el alcance real de la medida. El Ayuntamiento no busca:

Resolver el coste de la tinta

Reducir precios para el consumidor

Intervenir en la estrategia comercial de los fabricantes

El enfoque es estrictamente medioambiental. La normativa se centra en limitar el desperdicio derivado de cartuchos sin opciones reales de reutilización.

El papel del DRM en la industria de impresión

Uno de los factores que ha agravado el debate en los últimos años es el uso de DRM (Digital Rights Management) en cartuchos.

Muchos fabricantes implementan restricciones mediante firmware que:

Bloquean cartuchos de terceros

Impiden el rellenado manual

Limitan compatibilidades

Sin embargo, esta nueva ordenanza no aborda directamente esas prácticas. Las conocidas historias sobre impresoras que rechazan consumibles alternativos probablemente seguirán formando parte del mercado.

Cartuchos duplicados y falsificaciones: otro frente abierto

La regulación también introduce un componente relacionado con la propiedad intelectual.

El mercado está repleto de cartuchos duplicados o falsificados que, además de generar conflictos legales, suelen compartir el mismo problema ambiental: son igualmente de un solo uso.

Estos productos, aunque más baratos, impactan en:

La cadena de fabricación

Los ingresos de los fabricantes

La gestión de residuos

La nueva normativa busca limitar específicamente cartuchos que infrinjan derechos de autor o vulneren leyes de propiedad intelectual.

Impacto potencial en fabricantes y distribuidores

Si la ordenanza se aprueba definitivamente, los fabricantes deberán adaptar sus estrategias, previsiblemente mediante:

Cartuchos rellenables

Programas de recuperación obligatorios

Modelos de remanufactura

Este tipo de cambios podría alterar tanto la logística como la estructura de costes del sector.

Una tendencia regulatoria que podría expandirse

Lo ocurrido en Los Ángeles podría convertirse en referencia para otras ciudades o estados.

La presión regulatoria sobre productos de un solo uso no deja de crecer, especialmente en mercados tecnológicos donde el consumo recurrente genera grandes volúmenes de residuos.e