La personalización de la experiencia en ChatGPT sigue avanzando. OpenAI ha comenzado a desplegar nuevos controles que permiten a los usuarios ajustar directamente el nivel de entusiasmo, calidez y uso de emojis del chatbot, una función muy demandada tras meses de debate sobre el tono de las respuestas generadas por la IA.

Esta novedad refuerza la idea de que la interacción con modelos conversacionales no es única para todos, sino que puede adaptarse al estilo y preferencias de cada persona.

Nuevos controles para ajustar el tono de ChatGPT

A partir de ahora, los usuarios pueden modificar de forma explícita cómo se expresa ChatGPT. Entre los parámetros disponibles se encuentran la calidez en el lenguaje, el grado de entusiasmo en las respuestas y la frecuencia con la que se utilizan encabezados, listas y emojis.

Estas opciones aparecen dentro del menú de Personalización y se pueden configurar en tres niveles: Más, Menos o Predeterminado. De esta manera, quienes prefieren respuestas más sobrias pueden reducir estos elementos, mientras que otros usuarios pueden optar por un estilo más cercano y expresivo.

Personalización más allá del estilo base

Hasta ahora, ChatGPT ya ofrecía la posibilidad de definir un estilo y tono base. Entre las opciones introducidas por OpenAI en noviembre se encontraban perfiles como Profesional, Amable, Sincera, Peculiar, Eficiente, Friki y Cínica pensados para adaptar el lenguaje a distintos contextos de uso.

Los nuevos controles no sustituyen a estas opciones, sino que las complementan. Esto permite afinar aún más la forma en la que el chatbot se comunica, ajustando detalles como el uso de encabezados, listas o el nivel de expresividad sin renunciar al estilo general elegido.

Un año marcado por el debate sobre el tono de la IA

El tono de ChatGPT ha sido uno de los temas más controvertidos a lo largo del último año. En un momento dado, OpenAI llegó a revertir una actualización tras las críticas por un comportamiento excesivamente complaciente o “demasiado adulador”.

Posteriormente, la compañía volvió a ajustar el modelo GPT-5 para hacerlo más cálido y amigable, después de que parte de la comunidad señalara que las nuevas respuestas resultaban frías y distantes. Estos cambios reflejan la dificultad de encontrar un equilibrio que satisfaga a una base de usuarios muy diversa.

Críticas académicas y preocupaciones sobre la salud mental

Más allá de la experiencia de usuario, algunos académicos y expertos en inteligencia artificial han alertado sobre los riesgos asociados a ciertos patrones de comportamiento en los chatbots. En concreto, señalan que la tendencia a elogiar constantemente al usuario o a reforzar sus creencias puede convertirse en un “patrón oscuro”.

Según estas voces críticas, este tipo de interacciones podría fomentar comportamientos adictivos y, en determinados casos, tener un impacto negativo en la salud mental. La posibilidad de ajustar el nivel de entusiasmo y validación podría ayudar a mitigar parte de estas preocupaciones, ofreciendo una interacción más neutra para quien así lo prefiera.

Una experiencia más flexible y adaptada al usuario

Con estos nuevos ajustes, OpenAI da un paso más hacia una experiencia de uso verdaderamente configurable. La capacidad de decidir cuán entusiasta o expresivo es ChatGPT permite que la herramienta encaje mejor tanto en entornos profesionales como en usos más informales.

En un contexto en el que la IA conversacional se integra cada vez más en el día a día, la personalización del tono se perfila como un factor clave para mejorar la confianza, la comodidad y la percepción general del asistente.