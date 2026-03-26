Nadie puede con Samsung: 20 años liderando el mercado global de TVs

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Samsung Electronics ha anunciado que mantiene su posición como la marca de televisores número uno del mundo por vigésimo año consecutivo, consolidando dos décadas de liderazgo ininterrumpido en una de las industrias más competitivas del sector tecnológico.

Según datos de Omdia, la compañía alcanzó una cuota del 29,1% del mercado global de televisores en 2025, un resultado que refuerza su dominio especialmente en segmentos premium, televisores de gran tamaño y tecnologías de visualización avanzadas.

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Dos décadas liderando el mercado global

Desde que Samsung alcanzó el primer puesto en 2006, la compañía ha mantenido una posición privilegiada gracias a una combinación de innovación tecnológica, diseño diferencial y una fuerte apuesta por la calidad de imagen.

Tal y como ha destacado SW Yong, presidente de Visual Display en Samsung, la elección de un televisor implica confiar en una marca durante años, y ese liderazgo sostenido refleja la confianza que los usuarios han depositado en la compañía a lo largo del tiempo.

Este dominio no es fruto de un único producto o tecnología, sino de una evolución constante que ha acompañado —y en muchos casos impulsado— los cambios en la industria.

Los hitos que han marcado la evolución de los televisores

A lo largo de estos 20 años, Samsung ha sido protagonista de algunos de los avances más importantes en el mundo de la televisión, redefiniendo tanto la experiencia de uso como el papel del televisor en el hogar.

En 2006, el modelo Bordeaux TV puso el foco en el diseño, demostrando que un televisor podía ser también un elemento estético dentro del salón. Poco después, en 2009, la compañía aceleró la adopción global de los televisores LED, que permitieron reducir el grosor de las pantallas y mejorar la eficiencia energética.

El siguiente gran salto llegó en 2011 con la popularización de los Smart TV, que transformaron el televisor en un centro de entretenimiento conectado, ampliando sus funciones más allá de la reproducción de contenido tradicional.

En 2015, Samsung apostó por integrar el televisor en la decoración del hogar con propuestas como The Serif, mientras que en 2017 lanzó The Frame, un modelo que convirtió la pantalla en una obra de arte cuando no estaba en uso, marcando el nacimiento de la categoría Lifestyle TV.

Ese mismo año, la compañía introdujo los televisores QLED basados en tecnología Quantum Dot, elevando los estándares de brillo, color y durabilidad en el segmento premium.

La evolución continuó en 2018 con la llegada de los televisores 8K, que multiplicaron la resolución hasta superar los 33 millones de píxeles, y en 2020 con la introducción de la tecnología Micro LED, que abrió la puerta a pantallas autoemisivas con niveles excepcionales de contraste, brillo y precisión cromática.

El liderazgo en televisores premium y de gran tamaño

Samsung no solo ha liderado el mercado en volumen, sino también en las gamas más avanzadas. La compañía ha reforzado su posición en el segmento premium con tecnologías como Neo QLED, OLED y nuevas propuestas como Micro RGB.

Estas soluciones ofrecen mejoras clave en calidad de imagen, con mayor brillo, mejor control de la luz, reducción de reflejos y una experiencia visual más inmersiva, especialmente en formatos de gran tamaño.

Además, la expansión de la tecnología Mini LED ha permitido llevar prestaciones avanzadas a un público más amplio, democratizando características que antes estaban reservadas a modelos de gama alta.

Uno de los nuevos televisores Micro RGB

La inteligencia artificial llega al televisor

Uno de los pilares actuales de la estrategia de Samsung es la integración de inteligencia artificial en sus televisores. Gracias a procesadores avanzados, los dispositivos son capaces de optimizar en tiempo real tanto la imagen como el sonido, adaptándose al contenido y al entorno.

Esta evolución no solo mejora la calidad visual, sino que también introduce funciones inteligentes que personalizan la experiencia del usuario, desde recomendaciones de contenido hasta ajustes automáticos de brillo o audio.

Una apuesta clara por el diseño y el estilo de vida

Más allá de la tecnología pura, Samsung ha sabido diferenciarse con su gama Lifestyle, que transforma el televisor en un elemento decorativo y funcional dentro del hogar.

Modelos como The Frame Pro evolucionan este concepto con tecnologías como Neo QLED y soluciones como el One Connect inalámbrico, que permite ocultar los cables y mantener una estética limpia.

También destacan propuestas como The MovingStyle, un televisor portátil con hasta 3 horas de batería que se puede desplazar fácilmente, o The Terrace, diseñado para exteriores y resistente a condiciones adversas como agua y polvo.

Proyectores que convierten cualquier espacio en un cine

El ecosistema de entretenimiento de Samsung no se limita a los televisores. La compañía también ha desarrollado una amplia gama de proyectores adaptados a diferentes usos.

Entre ellos encontramos The Freestyle, un modelo compacto pensado para llevar a cualquier lugar, o The Premiere 5, que permite proyectar sobre distintas superficies, incluso con interacción táctil.

Para quienes buscan una experiencia cinematográfica en casa, las series The Premiere 7 y 9 ofrecen soluciones de alto nivel capaces de transformar el salón en una auténtica sala de cine.