Netflix compra la startup de IA fundada por Ben Affleck para revolucionar el cine

Netflix ha decidido dar un paso importante en su estrategia de inteligencia artificial aplicada al entretenimiento. La plataforma de streaming ha anunciado la adquisición de InterPositive, una startup especializada en herramientas de producción audiovisual basadas en IA fundada en 2022 por el actor y director Ben Affleck.

El acuerdo supone la incorporación completa del equipo de la empresa —formado por 16 personas— a Netflix, así como la participación del propio Affleck como asesor sénior en la compañía. La operación refuerza la apuesta del gigante del streaming por integrar tecnologías de inteligencia artificial en los procesos creativos de cine y televisión.

Netflix refuerza su apuesta por la inteligencia artificial en el cine

Aunque Netflix lleva tiempo experimentando con inteligencia artificial en distintas áreas, esta adquisición evidencia que la compañía quiere profundizar en su uso dentro de la producción audiovisual.

InterPositive no es una herramienta de generación automática de vídeo a partir de texto —como ocurre con algunas soluciones emergentes de IA— sino que se centra en optimizar el proceso de posproducción utilizando material real grabado durante el rodaje.

El objetivo es mejorar la eficiencia de los equipos creativos sin sustituir el trabajo humano, algo que Netflix ha querido subrayar desde el anuncio del acuerdo.

Según Bela Bajaria, responsable global de contenidos de Netflix, las herramientas desarrolladas por InterPositive están pensadas para ofrecer a los cineastas “más opciones, más control y una mayor protección de su visión creativa”.

Cómo funciona la tecnología de InterPositive

La propuesta tecnológica de InterPositive parte de un enfoque distinto al de muchas herramientas generativas actuales. En lugar de crear imágenes o vídeos completamente nuevos a partir de indicaciones textuales, el sistema trabaja con el material real capturado durante la producción de una película o serie.

Cada día de rodaje genera lo que en la industria se conoce como dailies, es decir, las tomas grabadas durante la jornada. InterPositive utiliza ese material para entrenar un modelo de inteligencia artificial específico para cada proyecto audiovisual.

Ese modelo se emplea posteriormente durante la fase de posproducción para automatizar o mejorar diversas tareas técnicas. Entre las funciones que puede realizar se incluyen:

Ajuste del color de las escenas (color grading)

Modificación de la iluminación digital (relighting)

Sustitución o modificación de fondos

Incorporación de efectos visuales

Corrección de problemas de continuidad entre planos

Al entrenarse únicamente con material del propio rodaje, el modelo comprende mejor la estética, iluminación y estilo visual del proyecto, lo que permite obtener resultados más coherentes que los generados por herramientas genéricas.

Un enfoque pensado para cineastas

Ben Affleck fundó InterPositive en 2022 tras detectar limitaciones importantes en las herramientas de inteligencia artificial disponibles para cineastas.

Según explicó el propio actor y director, muchas soluciones existentes no tenían en cuenta las complejidades reales de un rodaje, lo que dificultaba su integración en flujos de trabajo profesionales.

El objetivo de InterPositive era desarrollar un sistema capaz de adaptarse a la realidad de las producciones cinematográficas, donde cada proyecto tiene una estética única, una iluminación concreta y decisiones creativas muy específicas.

Gracias a su enfoque basado en material real, la tecnología busca ampliar las capacidades creativas del equipo de posproducción sin alterar la identidad visual de la obra.

La visión de Netflix sobre la IA en el cine

Desde Netflix han querido dejar claro que el uso de inteligencia artificial en este contexto no pretende sustituir a los creadores.

Elizabeth Stone, directora de producto y tecnología de la compañía, explicó que la adquisición de InterPositive se produjo porque ambas organizaciones comparten la idea de que la inteligencia artificial debe servir como herramienta para los narradores, no como reemplazo de su trabajo.

En este sentido, la tecnología se plantea como un apoyo para mejorar procesos técnicos, acelerar determinadas tareas y ampliar las posibilidades creativas durante la posproducción.

Este enfoque podría resultar clave en un momento en el que el uso de IA en la industria audiovisual genera debates intensos sobre su impacto en el empleo y la creatividad.

Netflix ya había empezado a usar IA en sus producciones

La compra de InterPositive no es el primer movimiento de Netflix en este ámbito. La compañía ya había utilizado inteligencia artificial generativa en algunas de sus producciones originales.

Uno de los ejemplos más conocidos es una escena de derrumbe de edificios incluida en la serie de ciencia ficción argentina “El Eternauta”, donde se emplearon herramientas de IA para crear determinados efectos visuales.

Con la incorporación de InterPositive, Netflix pretende integrar tecnologías similares de forma más profunda en su pipeline de producción.

Una decisión estratégica en un momento clave

La adquisición se produce apenas unos días después de que Netflix decidiera retirarse de la puja para adquirir los negocios de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery.

En lugar de expandirse mediante grandes compras en el sector del entretenimiento, la compañía parece estar apostando por invertir en tecnología que transforme la forma en que se crean los contenidos.

La inteligencia artificial aplicada a la producción audiovisual podría convertirse en una de las principales herramientas para reducir costes, acelerar procesos y ampliar las posibilidades narrativas en los próximos años.

Con la integración del equipo de InterPositive y la participación directa de Ben Affleck como asesor, Netflix refuerza su estrategia de situarse en la vanguardia tecnológica de la industria del streaming.