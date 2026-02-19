Netflix dejará de funcionar en casi 90 millones de dispositivos: Tienes hasta marzo para buscar alternativa

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La compatibilidad de aplicaciones en dispositivos veteranos siempre termina llegando a su fin. Y ahora le toca el turno a una combinación histórica dentro del entretenimiento digital: Netflix y PlayStation 3.

Los usuarios de PlayStation 3 tienen menos de dos semanas para seguir utilizando Netflix en la consola. A partir del 2 de marzo de 2026, la aplicación dejará de funcionar en el sistema de Sony, poniendo punto final a una relación que comenzó hace más de tres lustros.

Aunque Netflix no ha publicado un comunicado oficial detallado, múltiples usuarios han comenzado a reportar la aparición de un mensaje directamente en la app. Al intentar acceder al servicio, algunos propietarios de PS3 están viendo la siguiente notificación:

“Desafortunadamente, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del 2 de marzo, 2026. Visita netflix.com/compatibledevices para ver una lista de dispositivos soportados”

La PlayStation 3, lanzada en 2006, se acerca ya a los 20 años de vida. En términos tecnológicos, mantener soporte para hardware tan antiguo resulta cada vez más complejo.

Una alianza con mucha historia

Netflix y PlayStation 3 comparten una historia interesante. Cuando el servicio de streaming llegó a la consola en 2009, no lo hizo en forma de aplicación descargable. Debido a un acuerdo de exclusividad entre Netflix y Microsoft para Xbox 360, los usuarios de PS3 debían solicitar un disco Blu-ray especial que habilitaba el acceso al servicio.

Fue en 2010, tras la expiración de aquel acuerdo, cuando Netflix se convirtió en una app convencional dentro del ecosistema PlayStation.

Durante su ciclo comercial, PlayStation 3 superó los 87.000.000 de consolas vendidas, convirtiéndose en una de las plataformas más exitosas de Sony. En aquella época, las consolas no solo eran dispositivos de juego, sino auténticos centros multimedia domésticos.

Cuando las consolas dominaban el streaming

Hoy puede resultar difícil de imaginar, pero hubo un tiempo en el que las consolas eran una de las principales puertas de entrada al streaming.

Netflix, en particular, se benefició enormemente de este fenómeno. La accesibilidad económica de algunas consolas y la integración de la plataforma ayudaron incluso a impulsar ventas de hardware. Muchos usuarios recuerdan cómo Nintendo Wii encontró parte de su popularidad en su papel como dispositivo de entretenimiento más allá del gaming.

Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente desde 2009. Las Smart TV, los dispositivos HDMI y los sistemas operativos de televisión han evolucionado hasta convertirse en plataformas mucho más capaces.

Una característica curiosa de la PS3

Varios usuarios han destacado un detalle técnico que convertía a la PlayStation 3 en un dispositivo peculiarmente atractivo para ciertos contenidos.

La PS3 era una de las últimas opciones modernas que permitía visualizar de forma nativa contenidos grabados en formato 4:3 sin introducir barras negras laterales, algo habitual en televisores panorámicos actuales. Para quienes consumen cine clásico o series antiguas, esta característica tenía su encanto.

Limitaciones técnicas inevitables

Más allá de la nostalgia, la realidad tecnológica es clara. PlayStation 3 no es compatible con estándares modernos de imagen y vídeo.

La consola no soporta formatos como Dolby Vision, HDR10+ o streaming en 4K. En una era dominada por el alto rango dinámico y la ultra alta definición, mantener optimizada una app moderna en hardware tan limitado supone un reto considerable.

Además, la PS3 ya era la última superviviente de su generación con Netflix operativo. La Wii dejó de recibir soporte hace tiempo, y tras el cierre de la tienda de Xbox 360, la aplicación solo puede utilizarse en consolas donde ya estuviera previamente instalada.

¿Por qué Netflix elimina dispositivos antiguos?

El motivo principal es técnico. Según diversas fuentes del sector, muchos televisores inteligentes con más de 10 años están perdiendo compatibilidad con Netflix.

El problema radica en que estos dispositivos ya no reciben actualizaciones del sistema operativo. Sin nuevas versiones del software base, resulta imposible garantizar compatibilidad con aplicaciones modernas que evolucionan constantemente en seguridad, codecs y rendimiento.

Curiosamente, el patrón parece repetirse: alrededor de los 10 años marca el límite habitual de soporte.Ya en 2025 se informó de que los Fire TV de primera generación, lanzados en 2014, dejaban de ser compatibles con Netflix.