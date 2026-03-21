Nintendo Switch 2 cambiará para siempre en Europa: batería reemplazable obligatoria

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Nintendo podría estar trabajando en una versión revisada de su próxima consola portátil, la esperada Switch 2, con un cambio clave en su diseño: una batería que los usuarios podrán sustituir fácilmente. Este movimiento no responde únicamente a una mejora técnica, sino a la necesidad de adaptarse a la nueva normativa europea sobre el derecho a reparar dispositivos electrónicos.

Según diversas informaciones, esta modificación afectará tanto a la consola como a sus mandos, marcando un punto de inflexión en la forma en que se diseñan los dispositivos en Europa.

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Una Switch 2 adaptada a la normativa europea

La Unión Europea aprobó en 2023 una legislación centrada en el “derecho a reparar”, que obliga a los fabricantes de dispositivos electrónicos portátiles a facilitar la sustitución de componentes clave como la batería.

En este contexto, Nintendo estaría preparando una versión específica de la Switch 2 con batería reemplazable por el usuario, cumpliendo así con los requisitos que entrarán plenamente en vigor antes de 2027. Este tipo de diseño permitirá alargar la vida útil del dispositivo sin necesidad de recurrir a servicios técnicos especializados.

Cambios también en los Joy-Con 2

La normativa europea no solo afecta a la consola, sino también a sus accesorios. En este caso, los futuros Joy-Con 2 también tendrían que rediseñarse para permitir el reemplazo de sus baterías de ion de litio.

Esto supone un cambio importante respecto a generaciones anteriores, donde sustituir la batería de los mandos era una tarea compleja y poco accesible para el usuario medio.

Un lanzamiento aún sin fecha confirmada

Por el momento, no hay una fecha oficial para la llegada de esta versión revisada de la Switch 2 al mercado. Sin embargo, dado que las empresas tienen hasta 2027 para cumplir con la normativa, es probable que Nintendo introduzca estos cambios progresivamente antes de esa fecha.

Queda por ver si esta versión coexistirá con el modelo estándar o si será la única disponible en el mercado europeo.

Europa lidera el cambio… pero no el resto del mundo

Esta iniciativa representa una gran noticia para los consumidores europeos, que podrán beneficiarse de dispositivos más duraderos y sostenibles. Sin embargo, no está claro que Nintendo vaya a implementar este diseño en otros mercados.

Por ahora, no hay indicios de que esta versión con batería reemplazable llegue a regiones fuera de la Unión Europea. No obstante, la situación podría cambiar si otros países adoptan normativas similares en los próximos años.

Un impacto que ya se nota en toda la industria

Nintendo no es la única compañía afectada por esta legislación. Apple, por ejemplo, ya ha comenzado a modificar el diseño de sus iPhone más recientes para facilitar el reemplazo de la batería por parte del usuario.

Del mismo modo, se rumorea que Sony podría introducir cambios en los mandos DualSense de PlayStation 5 con el mismo objetivo. Todo apunta a que el derecho a reparar marcará el diseño de la electrónica de consumo en los próximos años.

¿El fin de la Switch original en Europa?

Otra consecuencia potencial de esta normativa es el futuro incierto de la Nintendo Switch actual en el mercado europeo. Algunas informaciones apuntan a que el modelo original podría dejar de venderse en la Unión Europea antes de finales de 2027 si no se adapta a los nuevos requisitos.

Esto obligaría a Nintendo a decidir entre rediseñar un dispositivo que ya tiene varios años o retirarlo definitivamente de esta región.

Una semana clave para la consola de Nintendo

Estas informaciones llegan en un momento especialmente activo para la consola de Nintendo. Recientemente, la compañía ha lanzado una actualización de software que permite que muchos juegos antiguos funcionen a resolución 1.080p en modo portátil, mejorando notablemente la experiencia visual.

Además, un nuevo fenómeno dentro del ecosistema Pokémon está ganando popularidad a gran velocidad, impulsando aún más el interés por la plataforma.