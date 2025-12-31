No importes el Xiaomi 17 Ultra: Las primeras unidades presentan problemas

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

El Xiaomi 17 Ultra y su exclusiva Leica / Leitzphone Edition han generado una enorme expectación gracias a su ambiciosa apuesta fotográfica.

Sin embargo, en los últimos días han comenzado a surgir en China informes sobre posibles problemas de control de calidad en algunas de las primeras unidades vendidas, algo que preocupa especialmente a quienes están pensando en importar el dispositivo o ya han realizado un pedido.

Primeras críticas desde China al anillo de zoom

Aunque las primeras impresiones generales del Xiaomi 17 Ultra han sido mayoritariamente positivas, sobre todo en lo referente a fotografía y vídeo, algunas voces críticas han empezado a destacar un fallo concreto en redes sociales chinas.

El problema no estaría relacionado con el rendimiento de las cámaras, sino con un defecto físico en el anillo de zoom mecánico presente en determinadas unidades de la edición Leica.

Según los testimonios compartidos, el anillo de zoom presenta holgura o un movimiento impreciso, algo claramente perceptible en varios vídeos publicados por usuarios. Este defecto resulta especialmente llamativo tratándose de un terminal premium que pone el foco precisamente en la experiencia fotográfica.

No todas las unidades están afectadas

Conviene matizar que no se trata de un problema generalizado. Algunos compradores han confirmado que sus dispositivos no presentan ningún tipo de holgura en el anillo de zoom. Es el caso de un usuario afincado en Hong Kong que asegura que su Xiaomi 17 Ultra Leitzphone Edition funciona correctamente y no muestra el defecto.

Esto apunta a un fallo puntual de control de calidad en ciertos lotes iniciales, algo que no es infrecuente en lanzamientos tempranos de dispositivos complejos.

Recomendaciones para quienes importen el Xiaomi 17 Ultra

Dado que el problema parece afectar solo a algunas unidades, Xiaomi previsiblemente lo corregirá antes del lanzamiento global. Aun así, quienes estén considerando importar el terminal desde China o ya lo tengan en camino deberían actuar con cautela.

La recomendación principal es revisar el dispositivo nada más recibirlo, prestando especial atención al comportamiento del anillo de zoom. En caso de detectar holgura o un funcionamiento anómalo, lo más sensato sería solicitar una devolución o sustitución lo antes posible.

Tiendas que envían el Xiaomi 17 Ultra a Europa

Además de distribuidores especializados en importación, el Xiaomi 17 Ultra ya está disponible a través de varias tiendas internacionales que realizan envíos a Europa.

Eso sí, es importante tener en cuenta que estas tiendas suelen ofrecer condiciones menos favorables que las compras dentro de la Unión Europea, como:

Garantía limitada a un año

Políticas de devolución más restrictivas

Menor cobertura legal frente a defectos de fabricación

Por este motivo, una inspección rápida y exhaustiva del terminal tras la entrega resulta fundamental para evitar problemas posteriores.

Un recordatorio sobre los riesgos de importar móviles premium

Este caso sirve como recordatorio de que importar smartphones de gama alta conlleva ciertos riesgos, especialmente en las primeras semanas tras su lanzamiento. Aunque a cambio se obtiene acceso anticipado a modelos exclusivos o versiones especiales, también se asume una mayor responsabilidad en la detección de posibles defectos.

Si todo funciona correctamente, el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition promete ser uno de los móviles más completos del año en fotografía móvil. Pero, por ahora, conviene actuar con cautela y revisar bien cada unidad importada.