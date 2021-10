Nothing, compañía creada por Carl Pei de OnePlus, planea lanzar un teléfono en 2022

Carl Pei, cofundador de OnePlus, abandonó la compañía que creó para fundar una nueva empresa llamada Nothing.

Nothing lanzó su primer producto hace unos meses: los auriculares inalámbricos Nothing Ear 1. Ofrecían un diseño atractivo, o al menos único, con una calidad de sonido decente a un precio competitivo.

Sin embargo, dado el historial de Carl Pei como cofundador de OnePlus, era muy probable que pudiéramos ver un teléfono Nothing en el futuro.

Pues bien, parece que estos rumores podrían tener ahora sentido ya que una conocida fuente llamada Mukul Sharma afirma que Nothing está trabajando actualmente en su primer smartphone y que podría entrar en el mercado de la telefonía a principios de 2022.

Auriculares Nothing Ear 1

De momento, hasta aquí llegan las filtraciones sobre el primer teléfono de Nothing. Sin embargo, si tenemos en cuenta la reciente asociación de Nothing con Qualcomm, podríamos suponer que el Nothing Phone 1 llevará uno de los chips del fabricante de chips.

Nothing adquirió la compañía detrás del Essential Phone a principios de 2021, lo que es una prueba más de que Nothing trabaja en su primer teléfono inteligente. Contar con los expertos, las patentes, el software y el hardware de Essential será sin duda muy útil para Nothing.

No obstante, es de esperar que los esfuerzos de Nothing en el mercado de los smartphones tengan más éxito que los de la compañía Essential.

Además del posible primer smartphone de Nothing, Mukul Sharma también habla de que está trabajando en un powerbank que posiblemente llegue a finales de este año: el Nothing Power 1.