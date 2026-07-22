Samsung Galaxy Z Fold8: el plegable ligero de Samsung estrena formato

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Samsung amplía su catálogo de plegables con el Galaxy Z Fold8 (a partir de 1.999€), un modelo que adopta un formato algo diferente al de los Fold tradicionales. En lugar de concentrarse únicamente en la productividad, la compañía lo presenta como un dispositivo pensado para navegar, leer, jugar y consumir contenido con mayor comodidad.

El nuevo plegable combina una pantalla exterior de proporciones familiares con un panel interior casi cuadrado. Samsung busca que el usuario pueda pasar de una consulta rápida a una experiencia mucho más inmersiva con solo abrir el teléfono, sin cargar con un dispositivo excesivamente pesado.

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El Samsung Galaxy Z Fold8 estrena un enfoque diferente

La familia Galaxy Z Fold ha estado tradicionalmente asociada a la productividad, la multitarea y el uso profesional. El Galaxy Z Fold8 mantiene muchas de esas posibilidades, pero Samsung intenta atraer también a quienes buscan un dispositivo para disfrutar de vídeos, juegos, libros y páginas web.

El teléfono utiliza una pantalla exterior relativamente compacta para las tareas rápidas. Al desplegarlo aparece un panel de 7,6 pulgadas con una relación de aspecto cercana a 4:3, que ofrece una superficie considerablemente mayor.

La clave del nuevo formato está en adaptar cada pantalla al tipo de contenido que se utiliza en ese momento. El usuario puede contestar mensajes o revisar redes sociales con el teléfono cerrado y abrirlo cuando necesita más espacio.

Samsung diferencia este modelo del Galaxy Z Fold8 Ultra, que ocupa la parte superior de la familia. El Fold8 convencional prioriza un cuerpo más ligero y un formato orientado al entretenimiento, mientras que el Ultra apuesta por una pantalla mayor, cámaras más avanzadas y un enfoque profesional.

Un plegable que pesa solamente 201 gramos

El Galaxy Z Fold8 tiene un peso de 201 gramos, una cifra especialmente llamativa para un dispositivo compuesto por dos mitades, una bisagra y dos pantallas. Samsung lo presenta como su Galaxy Z Fold más ligero hasta la fecha.

El peso se acerca al de muchos smartphones convencionales de gran tamaño. Esta reducción puede hacer que el dispositivo resulte más cómodo durante sesiones prolongadas de lectura, navegación o reproducción de vídeo.

La ligereza es uno de los principales argumentos del Galaxy Z Fold8 frente a otros plegables de tipo libro. Una pantalla grande pierde parte de su atractivo si el usuario termina evitando utilizarla por el cansancio que produce sostener el dispositivo.

La distribución del peso también será importante. Un plegable necesita mantener un buen equilibrio tanto abierto como cerrado, especialmente cuando se utiliza en horizontal para jugar, leer o reproducir contenido multimedia.

Un grosor de solo 4,5 mm cuando está desplegado

El cuerpo mide 161,4 × 123,9 × 4,5 mm cuando está abierto. El grosor indicado no incluye el marco de la pantalla principal, pero permite hacerse una idea de hasta qué punto Samsung ha afinado cada mitad.

Al plegarlo, sus dimensiones pasan a ser de 81,9 × 123,9 × 9,7 mm. El resultado es un dispositivo relativamente ancho y corto, con una silueta diferente a la de los Galaxy Z Fold convencionales.

El grosor plegado inferior a 10 mm acerca al Galaxy Z Fold8 a la sensación de un móvil tradicional. Hasta hace pocas generaciones, muchos plegables superaban ampliamente esa cifra y formaban un bloque bastante voluminoso.

El formato compacto puede facilitar su transporte, aunque la anchura de 81,9 mm será perceptible al sujetarlo con una sola mano. Samsung parece haber aceptado esa anchura adicional para ofrecer una pantalla exterior con proporciones más naturales.

La pantalla exterior adopta una relación 10:16

La pantalla de cubierta tiene un tamaño de 5,5 pulgadas y utiliza un panel Dynamic AMOLED 2X. Su resolución es de 1.248 × 1.972 píxeles, con una elevada densidad de 428 píxeles por pulgada.

Samsung ha elegido una relación de aspecto aproximada de 10:16. Esta proporción resulta más familiar que las pantallas exteriores estrechas y alargadas de algunos plegables, especialmente al escribir, navegar o consultar redes sociales.

La pantalla exterior está pensada para utilizarse como la de un smartphone convencional. El usuario no debería necesitar abrir el dispositivo para responder un mensaje, mirar una notificación o reproducir un vídeo corto.

El panel ofrece una tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz. También incorpora Vision Booster, que ajusta la visualización para mejorar la legibilidad cuando el teléfono se utiliza bajo una iluminación intensa.

Una pantalla interior de 7,6 pulgadas con formato 4:3

Al desplegar el teléfono aparece un panel Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas. La resolución alcanza los 1.848 × 2.448 píxeles, con una densidad de 403 píxeles por pulgada.

La relación de aspecto próxima a 4:3 está pensada para aprovechar mejor el espacio con películas, juegos, páginas web y documentos. También resulta especialmente cómoda al colocar el dispositivo en posición horizontal para leer.

La pantalla interior puede funcionar como una pequeña tablet que siempre viaja en el bolsillo. Su formato permite mostrar más contenido que un teléfono convencional sin alcanzar las dimensiones de una tablet independiente.

La tasa de refresco se adapta entre 1 y 120 Hz para equilibrar fluidez y consumo. Las animaciones y los desplazamientos pueden mostrarse a alta frecuencia, mientras que las imágenes estáticas requieren menos actualizaciones.

Hasta 3.000 nits para mejorar la visibilidad exterior

Samsung anuncia un brillo máximo de hasta 3.000 nits para la pantalla principal. Esta cifra permitirá que textos, fotografías y controles permanezcan visibles incluso cuando el dispositivo se utiliza bajo la luz del sol.

El panel incorpora Vision Booster para adaptar el contraste y la representación de los colores. La tecnología analiza las condiciones ambientales y modifica la imagen para mantener la legibilidad.

Samsung también aplica un acabado de baja reflectancia sobre la pantalla interior. Reducir los reflejos resulta especialmente importante en un panel de gran tamaño, donde las fuentes de luz pueden ocupar una parte considerable de la superficie.

Flex Titanium refuerza la pantalla plegable

La nueva estructura Flex Titanium, presentada por Samsung hace unos días, utiliza una película de aleación de titanio y una placa de titanio mejorada. Samsung busca reforzar el soporte del panel sin renunciar a la flexibilidad necesaria para abrirlo y cerrarlo.

La placa está diseñada para absorber mejor la presión y los pequeños impactos. Esta construcción permite reducir el grosor del dispositivo manteniendo la resistencia necesaria para soportar miles de ciclos de plegado.

Flex Titanium también pretende reducir la visibilidad del pliegue con el paso del tiempo. La marca no promete eliminarlo por completo, pero sí limitar su evolución durante la vida útil del teléfono.

El titanio se utiliza como parte de la estructura interna de la pantalla y no debe confundirse con un panel completamente metálico. La superficie continúa necesitando materiales flexibles que permitan doblarla repetidamente.

Samsung ha trabajado en el equilibrio entre la bisagra, la tensión del panel y la fuerza magnética que mantiene el teléfono cerrado. El objetivo es que el movimiento de apertura resulte más fluido.

Un mecanismo demasiado duro puede hacer incómodo el uso diario, mientras que una bisagra excesivamente suelta puede dificultar mantener el dispositivo en determinadas posiciones. Encontrar el punto adecuado es fundamental.

El Galaxy Z Fold8 busca que abrir la pantalla no parezca una acción mecánica pesada. La compañía habla de un despliegue más ligero y natural, coherente con la reducción general de peso.

La bisagra también debe distribuir la presión de forma uniforme sobre el panel flexible. Una apertura más controlada puede ayudar a reducir tensiones localizadas en la zona central de la pantalla.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy como cerebro

El Galaxy Z Fold8 utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Se trata de una versión adaptada para los dispositivos premium de Samsung, con ajustes específicos de rendimiento y optimización.

El chip tendrá que gestionar dos pantallas, multitarea, videojuegos y funciones de inteligencia artificial. También será responsable del procesamiento fotográfico y de las tareas que se ejecuten directamente en el dispositivo.

Samsung sitúa el rendimiento como uno de los pilares de la experiencia inmersiva. Una pantalla grande necesita potencia suficiente para mantener aplicaciones, vídeos y juegos funcionando con fluidez.

La eficiencia energética será igualmente importante. Un procesador potente puede consumir bastante energía bajo cargas intensas, por lo que el comportamiento térmico y la gestión dinámica de potencia serán claves.

Samsung ofrecerá el Galaxy Z Fold8 en varias configuraciones. Las versiones de 256 y 512 GB incorporan 12 GB de memoria RAM, mientras que el modelo de 1 TB eleva la memoria hasta los 16 GB.

Los 12 GB deberían resultar suficientes para alternar entre aplicaciones, utilizar la vista dividida y mantener procesos en segundo plano. La opción de 16 GB se dirige a usuarios que buscan la configuración más completa.

El almacenamiento de 1 TB puede resultar interesante para juegos, vídeos y grandes bibliotecas multimedia. Una pantalla de 7,6 pulgadas invita a guardar contenido local para utilizarlo durante viajes o lugares sin conexión.

La disponibilidad de las configuraciones puede variar según el mercado y el canal de venta. Además, el espacio realmente utilizable será inferior debido al sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas.

Una batería de 4.800 mAh repartida en dos celdas

El Galaxy Z Fold8 incorpora una batería típica de 4.800 mAh. Su capacidad nominal es de 4.660 mAh, una diferencia habitual entre el valor comercial y la capacidad mínima garantizada.

La batería está dividida entre las dos mitades del teléfono. Esta distribución permite aprovechar mejor el espacio interior y ayuda a equilibrar el peso cuando el dispositivo está abierto.

La capacidad aumenta sin impedir que el Fold8 se convierta en el modelo más ligero de la gama. Samsung ha tenido que reducir el volumen de otros componentes para combinar batería, bisagra y pantallas en un cuerpo de 201 gramos.

La autonomía real dependerá especialmente del tiempo que se utilice la pantalla interior. El panel de 7,6 pulgadas puede consumir más energía que la cubierta, sobre todo con brillo elevado y refresco de 120 Hz.

Carga de 25 W y un 55% en media hora

La carga por cable alcanza una potencia máxima de 25 W. Samsung afirma que el teléfono puede recuperar aproximadamente el 55% de la batería en unos 30 minutos bajo condiciones de laboratorio.

Para alcanzar esa velocidad será necesario utilizar un adaptador compatible de 25 W y un cable USB-C de 3 A. El cargador se comercializa por separado.

La potencia resulta conservadora frente a algunos plegables que ofrecen sistemas de carga mucho más rápidos. Samsung continúa priorizando una carga estable y una gestión térmica controlada.

La velocidad disminuirá conforme la batería se acerque al 100%. También puede variar dependiendo de la temperatura, el uso simultáneo del dispositivo y los servicios que permanezcan activos.

El Galaxy Z Fold8 admite carga inalámbrica rápida de hasta 15 W mediante bases compatibles. Esta opción permite recuperar energía sin conectar físicamente un cable al puerto USB-C. Samsung mantiene además Wireless PowerShare. El teléfono puede compartir parte de su batería con auriculares, relojes y otros dispositivos compatibles con el estándar Qi.

La carga inversa está pensada para emergencias y pequeños accesorios. No resulta tan eficiente como utilizar un cargador independiente, pero puede ser útil para recuperar batería en unos Galaxy Buds o un reloj.

Las fundas gruesas, los elementos metálicos o una colocación incorrecta pueden impedir el funcionamiento. PowerShare también reduce la autonomía disponible del propio Fold8.

Dos cámaras traseras de 50 MP

La cámara principal utiliza un sensor de 50 MP con apertura f/1.8, enfoque Dual Pixel y estabilización óptica. Los píxeles miden 1,0 μm y el campo de visión es de 85 grados.

El segundo sensor es un ultra gran angular de 50 MP con apertura f/1.9, enfoque Quad Pixel y un campo de visión de 120 grados. Samsung apuesta así por mantener una resolución elevada en las dos cámaras traseras.

El Galaxy Z Fold8 prescinde de un teleobjetivo dedicado. La cámara principal ofrece un zoom de calidad óptica 2x mediante recorte del sensor, pero no alcanza la flexibilidad del sistema triple del Fold8 Ultra.

La combinación de dos cámaras de 50 MP debería ofrecer una calidad consistente entre el gran angular y el ultra gran angular. Esto puede resultar útil al cambiar de perspectiva durante fotografías y vídeos.

Grabación dual para capturar los dos lados

La función Grabación dual permite registrar simultáneamente diferentes puntos de vista. El usuario puede utilizar la pantalla exterior para verse mientras graba una reacción o una experiencia compartida.

El formato plegable ofrece ventajas particulares para este tipo de captura. La persona situada delante del teléfono puede revisar su encuadre sin interferir con los controles que aparecen en el panel interior.

La pantalla de cubierta funciona como un monitor adicional durante la grabación. Esta posibilidad facilita crear entrevistas, reacciones o vídeos en los que aparecen tanto el entorno como el usuario.

El dispositivo también puede colocarse parcialmente plegado sobre una superficie. De esta forma, es posible grabar sin trípode y mantener las manos libres.

My FanCam sigue automáticamente al protagonista

My FanCam permite seleccionar a una persona dentro de la escena para que el teléfono realice su seguimiento. El sistema reajusta automáticamente el encuadre para mantener al sujeto dentro de la imagen.

La función puede adaptar el vídeo al formato seleccionado por el usuario. Esto facilita preparar contenido vertical o cuadrado para redes sociales sin realizar una edición manual compleja.

My FanCam está orientada a conciertos, deportes y otras escenas con movimiento. El usuario puede centrarse en disfrutar del momento mientras el teléfono intenta mantener al protagonista correctamente encuadrado.

La función requiere iniciar sesión con una cuenta Samsung y no puede trabajar si no detecta un sujeto adecuado. La precisión dependerá de la iluminación, el movimiento y los obstáculos presentes.

Dos cámaras de 10 MP para selfies y videollamadas

El teléfono incorpora una cámara frontal de 10 MP en la pantalla exterior. Su apertura es f/2.2, con píxeles de 1,12 μm y un campo de visión de 85 grados.

La pantalla interior incluye otra cámara de 10 MP, también con apertura f/2.2. Su campo de visión se amplía hasta los 100 grados para facilitar videollamadas y fotografías de grupo.

La presencia de dos cámaras frontales permite utilizar el dispositivo tanto abierto como cerrado. El usuario no necesita cambiar su forma de sujetar el teléfono para iniciar una videollamada rápida.

Para obtener la máxima calidad también será posible utilizar las cámaras traseras y aprovechar la pantalla exterior como visor. Esta es una de las ventajas habituales de los plegables de tipo libro.

Galaxy AI aprovecha el espacio de la pantalla grande

Samsung ha adaptado Galaxy AI al formato del Fold8. La pantalla interior permite mantener una conversación con un asistente mientras se consulta otra aplicación o se revisa el contenido utilizado como contexto.

Las herramientas pueden trabajar con texto, imágenes y elementos visibles en pantalla. El usuario puede solicitar información sin describir manualmente todo aquello que el teléfono ya está mostrando.

El formato plegable facilita comparar resultados, arrastrar archivos y continuar una conversación en paralelo. Estas acciones resultarían más incómodas en la pantalla estrecha de un móvil convencional.

Samsung busca que la inteligencia artificial no se limite a una aplicación aislada. Las recomendaciones y automatizaciones pueden aparecer en diferentes partes del sistema según el contexto.

Now Brief y Now Nudge intentan anticiparse al usuario

Now Brief muestra información personalizada relacionada con las rutinas, los intereses y las necesidades diarias. Las tarjetas pueden incluir recordatorios, recomendaciones, datos de bienestar y avisos de privacidad.

La función amplía el número de escenarios compatibles y permite configurar parte de la información mostrada. El objetivo es reunir en un mismo lugar aquello que puede resultar relevante durante el día.

Now Nudge intenta convertir una conversación en los siguientes pasos necesarios. Si una persona habla de quedar en un restaurante, la IA puede sugerir revisar la agenda, buscar el establecimiento o guardar la ubicación.

En el Galaxy Z Fold8, esas sugerencias pueden aparecer sin cerrar la conversación original. La pantalla grande permite mantener simultáneamente el chat y la acción recomendada.

Gemini funciona con más de 40 aplicaciones y servicios

Gemini Intelligence puede realizar acciones conectadas entre aplicaciones. Samsung indica que la automatización es compatible con más de 40 servicios, aunque la disponibilidad puede variar por región.

El usuario puede pedir al teléfono que busque información, encuentre un restaurante y complete una reserva. El asistente se encarga de trasladar el contexto entre los servicios compatibles.

La intención es reducir el número de pasos necesarios para completar tareas cotidianas. En lugar de abrir varias aplicaciones y copiar información, basta con explicar el resultado que se desea obtener.

Las peticiones también pueden incorporar imágenes o contenido de pantalla. Esto permite utilizar un cartel, una fotografía o un mensaje como punto de partida para una acción.

Gemini Notebook convierte el Fold8 en un espacio de trabajo

Gemini Notebook reúne notas, fotografías, grabaciones, documentos y otros archivos en un espacio permanente. El usuario puede organizar diferentes materiales alrededor de una idea o proyecto.

La inteligencia artificial es capaz de transformar esos elementos en informes, infografías, resúmenes de audio y recapitulaciones de reuniones. También puede generar documentos y resúmenes visuales.

La vista dividida del Galaxy Z Fold8 permite arrastrar y soltar archivos directamente en Notebook. Esta interacción aprovecha mejor el panel interior y se acerca a la experiencia de una tablet.

El sistema puede ayudar tanto en tareas profesionales como académicas o personales. Por ejemplo, permite reunir información de un viaje, organizar apuntes o preparar un informe a partir de varias fuentes.

Android 17 y One UI 9 llegan de fábrica

El Galaxy Z Fold8 utiliza Android 17 con One UI 9. La capa de Samsung incluye adaptaciones para multitarea, pantalla dividida y continuidad entre el panel exterior y el interior.

One UI 9 incorpora un panel llamado Actividad del asistente de IA. Desde este apartado es posible revisar las automatizaciones que se han ejecutado en nombre del usuario.

El panel centraliza acciones que de otro modo quedarían repartidas entre múltiples aplicaciones. También permite acceder al agente responsable para obtener contexto o modificar la configuración.

La interfaz añade un centro de Garantía y cuidado. Desde él pueden consultarse datos de cobertura, iniciar diagnósticos, solicitar reparaciones y acceder a asistencia remota.

Samsung Knox protege la información utilizada por la IA

Samsung Knox ofrece protección desde el hardware hasta el sistema operativo. La arquitectura multicapa intenta aislar la información sensible y evitar accesos no autorizados.

Personal Data Engine procesa datos contextuales para personalizar las funciones de inteligencia artificial. Knox Enhanced Encrypted Protection crea entornos cifrados específicos para proteger esa información.

Knox Vault añade una barrera física frente a posibles manipulaciones. Los datos más sensibles quedan aislados en un espacio protegido del resto del sistema.

El Galaxy Z Fold8 también incluye Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing y Secure Wi-Fi. Estas herramientas amplían la protección frente a aplicaciones sospechosas, robos y redes públicas.

Alertas de privacidad para las acciones en segundo plano

El sistema incorpora avisos capaces de detectar posibles riesgos de privacidad. Puede alertar cuando una aplicación intenta acceder innecesariamente a permisos o servicios en segundo plano.

Los ajustes de Inteligencia avanzada permiten controlar cómo utilizan los datos las funciones de IA. El usuario puede decidir qué servicios permanecen activos y revisar su comportamiento.

Samsung quiere que las automatizaciones sean visibles y reversibles. Cuantas más acciones pueda completar la inteligencia artificial, más importante resulta conocer qué está haciendo.

El enfoque combina personalización local, procesamiento en la nube controlado y protecciones del ecosistema mediante Knox Matrix. La disponibilidad exacta de algunas opciones puede depender del servicio.

Resistencia IP48 frente al agua y partículas

El Galaxy Z Fold8 cuenta con certificación IP48. La protección frente a partículas es limitada, mientras que la resistencia al agua ha sido probada en condiciones controladas.

Samsung indica que el teléfono puede soportar una inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. Esta protección resulta útil frente a lluvia y accidentes puntuales.

La certificación no convierte al Fold8 en un teléfono apropiado para la playa o la piscina. La arena, el agua salada y el cloro pueden afectar a la bisagra y a otros componentes.

La resistencia puede disminuir con el desgaste normal. Tras mojar el dispositivo, Samsung recomienda eliminar los residuos y secarlo correctamente.

Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 5.4

El apartado de conectividad incluye redes 5G y LTE. Las velocidades dependerán del operador, la cobertura, el servidor y las condiciones de la red.

El Galaxy Z Fold8 es compatible con Wi-Fi 7, una generación que puede aumentar la velocidad y reducir la latencia cuando se utiliza con un router compatible.

Bluetooth 5.4 permite conectar auriculares, relojes, mandos y otros accesorios. La conectividad se integra además con el ecosistema Galaxy y SmartThings.

Samsung también amplía la continuidad con otros dispositivos como Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9 y futuras gafas inteligentes. Las recomendaciones pueden trasladarse entre equipos según el contexto.

Quick Share podrá compartir archivos con dispositivos Apple

Samsung anuncia compatibilidad entre Quick Share y dispositivos Apple compatibles con AirDrop. La función permite enviar archivos en ambas direcciones entre un Galaxy y un iPhone o iPad.

El sistema necesita versiones concretas de Quick Share y de los servicios de Google Play. Ambos dispositivos deben encontrarse dentro del alcance de Bluetooth.

La compatibilidad reduce una de las barreras habituales entre Android e iOS. Compartir fotografías o documentos con usuarios de iPhone podrá resultar más sencillo y directo.

La disponibilidad depende de Google y puede ampliarse progresivamente. Durante la búsqueda o transferencia, el Galaxy podría desconectarse temporalmente de algunas redes Wi-Fi.

Smart Switch facilita la migración desde un iPhone

La nueva versión de Smart Switch permite iniciar la transferencia escaneando un código QR desde el dispositivo anterior. El proceso puede realizarse de manera inalámbrica sin descargar aplicaciones adicionales.

La herramienta traslada fotografías, contactos, historial de llamadas y ajustes de accesibilidad. También amplía el soporte para contraseñas, claves de acceso y datos de eSIM.

Samsung intenta reducir el trabajo necesario para abandonar iOS y configurar el Galaxy Z Fold8. Cuantos más datos se transfieran automáticamente, menor será la sensación de empezar desde cero.

La compatibilidad con determinados tipos de información depende de la versión de iOS y del operador. La migración de una eSIM, en particular, puede no estar disponible en todas las compañías.

Seis meses de Google AI Pro incluidos

Samsung incluye una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro. El servicio proporciona acceso ampliado a los modelos de inteligencia artificial de Google.

La suscripción incorpora además 5 TB de almacenamiento en la nube. Samsung atribuye al plan un valor de 19,99 dólares mensuales, aproximadamente 17 euros al cambio.

El almacenamiento adicional puede utilizarse para fotografías, vídeos, documentos y proyectos de Gemini Notebook. También facilita continuar el trabajo desde otros dispositivos.

Una vez finalizada la promoción, el servicio puede comenzar a cobrarse si no se cancela. Las condiciones concretas y la disponibilidad pueden variar según el mercado.

Colores, disponibilidad y precio del Galaxy Z Fold8

El Galaxy Z Fold8 estará disponible en los colores Grafito, Blanco y Lavanda. Samsung ofrecerá además el acabado Pistacho de forma exclusiva a través de su tienda online.

El periodo de reserva comienza en mercados seleccionados junto a los Fold8 Ultra y Flip8. El documento no especifica una fecha concreta de llegada a las tiendas españolas.

Samsung tampoco incluye el precio oficial para España en la documentación facilitada. Será necesario esperar al anuncio local para conocer las configuraciones y promociones disponibles.

Los incentivos pueden incluir planes de renovación, almacenamiento superior al mismo precio o ventajas en Samsung Care+. Las condiciones suelen variar entre países y canales.

Los precios del Galaxy Z Fold8 son los siguientes:

12 GB RAM / 256 GB almacenamiento: 1.999€

12 GB RAM / 512 GB almacenamiento: 2.199€

16 GB RAM / 1 TB almacenamiento: 2.599€

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Tabla de especificaciones del Samsung Galaxy Z Fold8