Nuki estrena un widget para CarPlay con iOS 26

Nuki, el fabricante europeo líder en cerraduras inteligentes, ha presentado un nuevo widget compatible con Apple CarPlay.

Con esta función, los usuarios pueden comprobar el estado de su cerradura y realizar acciones de bloqueo o desbloqueo directamente desde la pantalla del coche, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo. La novedad llega junto con la versión 2025.10.1 de la app de Nuki y está disponible desde hoy.

Control inteligente sin sacar el móvil

El nuevo widget de Nuki para CarPlay responde a situaciones cotidianas: salir de casa con prisas y dudar si cerraste la puerta, o llegar agotado tras un largo día y querer acceder a tu vivienda de inmediato. Ahora, basta con mirar la pantalla del coche o pulsar un icono para comprobar y gestionar el estado de la cerradura.

El widget de CarPlay ofrece dos utilidades principales:

Visualización del estado de la cerradura, incluyendo si está abierta, cerrada o entreabierta (en caso de tener sensor de puerta conectado).

Ejecución inmediata de acciones de bloqueo o desbloqueo del Nuki Smart Lock o del Nuki Opener.

Además, muestra el estado de la batería y permite añadir hasta dos accesos directos que se ejecutan con un simple toque en la pantalla del coche.

La integración directa con CarPlay no solo agiliza la gestión de accesos, sino que también aporta más seguridad. El conductor puede comprobar el estado de la cerradura sin distraerse del volante. Como explica Jürgen Pansy, ahora basta con un vistazo a la pantalla del vehículo para verificar si la puerta está cerrada, evitando buscar el móvil en situaciones poco seguras como un semáforo en rojo.