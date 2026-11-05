Nuki oculta su tecnología en la puerta y estrena un Keypad NFC blanco

Nuki lleva el acceso inteligente al interior de la puerta con Smart Module, una solución que permite controlar cerraduras motorizadas sin dejar un dispositivo visible. La novedad apunta tanto a puertas nuevas como a instalaciones existentes compatibles, con un precio recomendado de 359 €.

El lanzamiento llega acompañado del Keypad 2 NFC en una edición limitada blanca y de una función para detectar manipulación y robo. Son dos movimientos que amplían las opciones de la marca: elegir cómo integrar la tecnología y cómo identificarse al llegar a casa.

Smart Module: acceso inteligente sin un dispositivo a la vista

La idea del Nuki Smart Module es trasladar las funciones de una cerradura conectada al interior de la instalación. El módulo controla directamente una cerradura electromecánica motorizada y queda oculto, de modo que la puerta mantiene su diseño sin incorporar un dispositivo visible por dentro.

Es un planteamiento diferente al de la Smart Lock convencional, que se añade a la cara interior de la puerta. En nuestro análisis de la Nuki Smart Lock Ultra repasamos esa vía de adaptación; el nuevo módulo apuesta por una integración permanente para quienes prefieren que la tecnología pase desapercibida.

Otro cambio práctico es la alimentación permanente. El módulo no depende de una batería que haya que recargar o sustituir periódicamente, una ventaja para quien quiera reducir las tareas de mantenimiento de su acceso conectado.

La solución utiliza la tecnología de quinta generación de las cerraduras de Nuki. Ahora llega su lanzamiento oficial, con dos caminos: integrarla durante la fabricación de una puerta o incorporarla posteriormente a una instalación motorizada compatible.

También puede instalarse en puertas existentes

El anuncio no se limita a quien vaya a estrenar vivienda. Smart Module también puede añadirse a puertas existentes equipadas con cerraduras electromecánicas, mediante una instalación profesional. Es importante esa condición: no basta con disponer de una cerradura mecánica convencional para colocar el módulo y automatizarla.

Para la adaptación posterior, Nuki contempla alojarlo de forma invisible en una caja de empotrar estándar. La conexión por cable permite actuar sobre la cerradura motorizada sin añadir el cuerpo visible que caracteriza a una solución instalada sobre el mecanismo interior.

De este trabajo se encargan los Nuki Pro Partners certificados, entre los que figuran electricistas, carpinteros e integradores de sistemas. Son quienes deben valorar la instalación y conectar la solución al conjunto de la puerta, en lugar de plantearla como un montaje doméstico universal.

La elección depende, por tanto, de la puerta y de la intervención que quieras realizar. Smart Lock mantiene la propuesta de adaptación por el propio usuario en pocos minutos, mientras que Smart Module encaja en obra nueva o en una modernización profesional que priorice la integración estética.

Auto Unlock, acceso remoto y compatibilidad con Matter

Que el dispositivo deje de verse no supone renunciar a las funciones habituales de Nuki. Smart Module mantiene Auto Unlock, la apertura automática sin contacto, junto con la posibilidad de acceder a distancia y gestionar permisos desde el smartphone.

La gestión digital permite decidir quién puede acceder sin depender exclusivamente de entregar una llave física. Es una de las razones por las que la propuesta va más allá de ocultar el hardware: la puerta conserva las posibilidades de control y administración del ecosistema.

El sistema también puede ampliarse con accesorios como el Keypad. Con el modelo Keypad 2 NFC, las opciones incluyen Tap to Unlock mediante NFC, huella dactilar y código numérico, de modo que el acceso no queda restringido a una única forma de identificación.

La compatibilidad con Matter permite integrar la puerta en Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings. La ventaja es poder incorporarla al hogar conectado que ya utilices, aunque las funciones disponibles en cada plataforma dependan de su implementación.

Keypad 2 NFC blanco y una nueva detección de manipulación

La segunda novedad es una edición limitada blanca del Keypad 2 NFC, un acabado pensado para fachadas claras y entradas donde el modelo negro destaque demasiado. Nuki explica que responde a peticiones de su comunidad tras el lanzamiento del teclado NFC en primavera.

El cambio de color llega acompañado de una mejora para la gama: detección de manipulación y robo mediante un sensor en la tapa del compartimento de las pilas. Si detecta movimiento o la retirada del dispositivo, el incidente queda registrado en el historial de actividad y se envía una notificación cuando esa función está activada.

La reacción no se limita al aviso. Según Nuki, una persona no autorizada no podrá utilizar el teclado para abrir la puerta, restablecerlo o vincularlo a otro dispositivo Nuki. Son medidas sobre el uso del accesorio tras detectar el incidente, no una garantía de que resulte físicamente imposible retirarlo.

Si el movimiento ha sido legítimo, por ejemplo durante una intervención autorizada, basta con autenticarse una vez mediante huella o código de acceso para recuperar todas las opciones de apertura. Así se diferencia una manipulación detectada de una identificación válida del usuario.

Precio, disponibilidad y la apuesta por la obra nueva

El Nuki Smart Module tiene un PVP recomendado de 359 € en Europa. Se ofrece integrado a través de fabricantes de puertas y también como producto independiente mediante Nuki Pro Partners autorizados y la tienda online de la marca. Ese importe corresponde al producto; la nota no detalla el coste de la intervención profesional.

Quienes ya tengan un Keypad 2 NFC negro pueden adquirir por separado la nueva tapa del compartimento de las pilas con sensor de manipulación y robo, por 4,90 €.

En obra nueva, Nuki colabora con REHAU Window Solutions para integrar el módulo en las líneas de producción de fabricantes de puertas. Según las compañías, la alianza permite incorporar esta tecnología sin tener que adaptar los procesos actuales, acercando el acceso conectado al momento de fabricación.