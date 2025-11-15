OnePlus 15: la versión de 16 GB tiene memoria RAM más rápida

💻 ¡Promoción 11.11 de Keysfan! ¡Windows auténtico casi gratis! ¡Windows 11 Pro por 13,45€! [ Saber más ]

Aunque el OnePlus 15 se comercializa con distintas configuraciones de memoria, a simple vista todos los modelos parecen idénticos. Sin embargo, un detalle técnico escondido en la hoja de especificaciones revela que la variante con 16 GB no solo ofrece más capacidad, sino también una memoria RAM significativamente más rápida.

OnePlus ha utilizado dos tipos distintos de módulos LPDDR5X dependiendo del modelo, lo que marca una diferencia clave en el rendimiento real del dispositivo.

Diferencias entre las variantes de 12 GB y 16 GB

Según la información oficial, la marca emplea dos chips de memoria LPDDR5X en función del modelo elegido:

OnePlus 15 de 12 GB: LPDDR5X Ultra a 9.600 Mbps.

Esto supone un aumento de velocidad del 11% en la variante superior. Ambas tecnologías pertenecen a la familia LPDDR5X, pero el sufijo “Ultra+” indica una generación más avanzada de memoria fabricada por Samsung.

Un rendimiento que se acerca a la memoria del futuro

La velocidad pico de 10.667 Mbps de la versión de 16 GB coincide con la cifra base de la próxima memoria LPDDR6, que comenzará a llegar a los teléfonos de gama alta el año que viene. Esto significa que el OnePlus 15 con 16 GB se sitúa muy cerca del ancho de banda que ofrecerá la próxima generación.

En el uso diario, contar con una memoria más rápida mejora la fluidez en la multitarea, reduce los tiempos de cambio entre aplicaciones y acelera los procesos dependientes de IA ejecutados en el propio dispositivo.

La versión de 12 GB también supone un salto importante

Aunque la variante de 16 GB ofrece lo máximo en rendimiento, la configuración de 12 GB tampoco se queda corta. Sus 9.600 Mbps representan una mejora destacada respecto a los 8.533 Mbps del OnePlus 13, por lo que incluso el modelo base ofrece un rendimiento superior al de la generación anterior.

La elección de estas memorias encaja con la estrategia reciente de OnePlus, que parece estar priorizando la velocidad y la capacidad de respuesta por encima de otros aspectos más tradicionales en la gama alta.

La marca ha rediseñado el teléfono con un chasis plano, ha invertido presupuesto en un chip Wi-Fi de nivel router, ha añadido hardware dedicado para mejorar la respuesta táctil y ha reducido la ambición en fotografía respecto al OnePlus 13 tras finalizar la colaboración con Hasselblad.