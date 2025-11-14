OnePlus 15T confirmado: fecha, filtraciones y todo lo que sabemos del nuevo flagship

💸 ¡AliExpress 11.11! ¡Nuevos cupones del 11.11 y seis ofertas destacadas para hoy! [ Saber más ]

OnePlus ha despejado cualquier duda: el OnePlus 15T está oficialmente en camino. La confirmación se produjo al final del evento global del OnePlus 15, donde la marca dejó caer el anuncio de forma breve pero contundente.

Aunque no ofreció detalles técnicos, su sola mención basta para considerar el lanzamiento como algo totalmente confirmado.

Un lanzamiento anunciado sin apenas detalles oficiales

Durante la presentación, OnePlus dirigió un mensaje a quienes esperaban novedades sobre el futuro OnePlus 15R, invitándolos a “mantenerse atentos”. Más allá de esta frase, la compañía no aportó información adicional, repitiendo así la estrategia utilizada con generaciones anteriores. De hecho, el OnePlus 13R ya llegó más tarde que el OnePlus 13, por lo que no sería extraño que el 15R siguiera un calendario similar.

Otro detalle relevante es que el anuncio global del OnePlus 15 se adelantó antes de lo previsto, produciéndose en noviembre en lugar de enero, lo que podría acelerar los siguientes lanzamientos de la marca.

Un modelo basado en los próximos OnePlus Ace 6 o Ace 6t

Todo apunta a que el OnePlus 15R tomará como base uno de los nuevos dispositivos de la familia Ace destinados al mercado chino: el OnePlus Ace 6 o el Ace 6T. El primero ya está disponible en China y llega equipado con el chip Snapdragon 8 Elite, mientras que el Ace 6T se espera con el nuevo Snapdragon 8 Gen 5.

Si OnePlus mantiene su tendencia habitual, todo indica que el chip Snapdragon 8 Gen 5 será el elegido para el 15R, aunque no hay confirmación oficial por el momento.

Pantalla fluida, batería enorme y cámara de 50 MP

El OnePlus Ace 6T, posible base del futuro OnePlus 15R, apunta alto en especificaciones: pantalla OLED de 1,5K con refresco de 165 Hz, batería masiva de 8.000 mAh y carga rápida de 100 W. En el apartado fotográfico, destaca un sensor principal de 50 MP acompañado de una cámara secundaria de 8 MP, mientras que el frontal monta un sensor de 32 MP.

Por su parte, el Ace 6 integra una pantalla OLED de 6,83” con refresco de 120 Hz, una batería de 7.800 mAh y carga rápida de 120 W. En líneas generales, ambos modelos comparten una configuración muy similar.

Android 16 y OxygenOS 16: la próxima generación de software

El dispositivo llegará con Android 16 y la capa OxygenOS 16 (basada en ColorOS 16) desde el primer día. También se espera un lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla y un sistema de altavoces estéreo para reforzar la experiencia multimedia.