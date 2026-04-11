YouTube niega los anuncios de 90 segundos no saltables, pero hay dudas

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YouTube vive de la publicidad, y eso implica un equilibrio constante entre maximizar ingresos y no desesperar a los usuarios. Sin embargo, ese delicado punto de equilibrio parece haberse tambaleado en los últimos días tras la aparición de anuncios no saltables de hasta 90 segundos en la app de YouTube para televisores.

La reacción no se ha hecho esperar. Usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar estos anuncios excesivamente largos, lo que rápidamente encendió el debate sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la plataforma en su estrategia publicitaria. Ahora, Google ha salido al paso asegurando que no se trata de un cambio intencionado.

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Los anuncios no saltables deberían tener un límite de 30 segundos

Según las propias normas de YouTube, los anuncios que no se pueden saltar están limitados oficialmente a un máximo de 30 segundos. Este formato ya resulta intrusivo para muchos usuarios, pero al menos mantiene una duración razonable dentro de la experiencia de visualización.

El problema es que varios usuarios comenzaron a detectar anuncios no saltables que triplicaban ese límite, alcanzando hasta 90 segundos en la aplicación de YouTube para Smart TV. Esto generó una oleada de críticas, ya que rompe claramente con las reglas que la propia plataforma establece.

Ante esta situación, la cuenta oficial TeamYouTube en X (antes Twitter) reconoció los informes y afirmó que este comportamiento “no es intencionado”. Además, añadió que YouTube ya está investigando el origen de estos anuncios que incumplen sus propias normas.

YouTube has begun rolling out 90 second unskippable ads to their TV app “It’s simply not worth it to watch YouTube on the TV” pic.twitter.com/5svu4aMZc2 — Dexerto (@Dexerto) April 9, 2026

YouTube asegura que no está probando anuncios de 90 segundos

Uno de los puntos más relevantes de la respuesta de Google es que niega estar probando este formato. Según la compañía, los bloques publicitarios no saltables de 90 segundos “no forman parte de ninguna prueba en este momento”.

Esto sugiere que, al menos oficialmente, no hay un plan para introducir anuncios más largos de este tipo. En teoría, lo ocurrido sería un error o una anomalía dentro del sistema publicitario de la plataforma.

Sin embargo, esta explicación no termina de convencer a todos. Especialmente porque no es la primera vez que los usuarios denuncian anuncios que superan los límites establecidos.

No es la primera vez que YouTube muestra anuncios más largos de lo permitido

Aunque YouTube insiste en que estos anuncios no forman parte de su estrategia, los datos apuntan a que este tipo de situaciones no son algo aislado. Una encuesta realizada en 2025 reveló que aproximadamente el 87% de más de 8.600 participantes había visto anuncios no saltables de más de 30 segundos.

Más llamativo aún: cerca de un tercio de los encuestados afirmó haber visto anuncios no saltables que superaban los dos minutos de duración.

Estas cifras plantean una duda evidente. Si los anuncios largos “no son intencionados”, ¿cómo es posible que una proporción tan alta de usuarios los experimente de forma recurrente?

El problema de fondo: cada vez más presión publicitaria

Más allá de si se trata de un error puntual o de una práctica encubierta, lo cierto es que YouTube lleva tiempo aumentando la presión publicitaria en la plataforma. Más anuncios, más largos y en más momentos del vídeo.

Para Google, la lógica es clara: YouTube es una de sus principales fuentes de ingresos y necesita monetizar el enorme volumen de contenido que alberga. Pero para el usuario, la experiencia puede deteriorarse rápidamente cuando los anuncios empiezan a percibirse como excesivos.

El riesgo aquí es evidente. Si la publicidad se vuelve demasiado intrusiva, muchos usuarios optarán por alternativas como bloqueadores de anuncios o directamente por servicios de pago como YouTube Premium.

¿Error técnico o estrategia encubierta?

La explicación oficial de YouTube apunta a un fallo técnico. Sin embargo, el historial de la plataforma hace que algunos usuarios se muestren escépticos.

No sería la primera vez que una funcionalidad polémica aparece primero como “prueba limitada” o incluso como “error”, para después normalizarse con el tiempo. En el caso de los anuncios, cualquier cambio que aumente su duración o frecuencia suele generar rechazo inmediato, por lo que introducirlo de forma gradual o poco visible podría resultar tentador desde el punto de vista empresarial.

Eso no significa que YouTube esté haciendo esto deliberadamente, pero sí explica por qué muchos usuarios no terminan de creerse la versión oficial.