OnePlus Gaming Technology: Así es la tecnología de juego que estrenará el OnePlus 15

🛍️ ¡Descuentos 11.11! ¡iPhone 16 Pro Max y otros smartphones rebajados como nunca! [ Saber más ]

OnePlus ha presentado oficialmente OnePlus Gaming Technology, una completa arquitectura que redefine el rendimiento en los videojuegos móviles.

Se trata de una combinación de innovaciones a nivel de chip, hardware de última generación y optimizaciones de software que mejoran la experiencia de juego en Android ofreciendo mayor fluidez, control y estabilidad.

💻 ¡Promoción 11.11 de Keysfan! ¡Windows auténtico casi gratis! ¡Windows 11 Pro por 13,45€! [ Saber más ]

OP Gaming Core: inteligencia de juego al nivel más profundo del chip

La base es OP Gaming Core, una tecnología propia desarrollada por OnePlus con más de 20.000 líneas de código original y protegida por 254 patentes. Su objetivo es reconstruir el rendimiento del dispositivo desde la raíz, optimizando el comportamiento de la CPU y reduciendo el consumo energético.

En el corazón de este sistema se encuentra OnePlus CPU Scheduler, un motor que analiza las cargas de trabajo de los juegos y reduce en un 22,74 % las instrucciones de CPU necesarias para las tareas más críticas. Este avance permite mantener una potencia de cálculo estable y minimizar los retrasos, al tiempo que mejora la eficiencia térmica.

El sistema sustituye el tradicional Completely Fair Scheduler (CFS) por un modelo inteligente de distribución de recursos adaptado a los patrones de juego, eliminando los conflictos de programación y asegurando un rendimiento fluido incluso en títulos de gran exigencia.

Next-Gen HyperRendering: la evolución del renderizado visual

Complementando al CPU Scheduler, OnePlus introduce Next-Gen HyperRendering, una tecnología que reconstruye por completo la canalización de renderizado de la GPU. Gracias a la optimización del controlador Vulkan, se consigue una mejora del 80 % en la eficiencia de renderizado por fotograma.

Con esta solución, el proceso de interpolación se integra directamente en el chip, reduciendo la latencia y ofreciendo imágenes más nítidas, suaves y energéticamente eficientes. Incluso en mundos abiertos, la tasa de 120fps se mantiene estable, sin fluctuaciones y con una calidad visual cercana al renderizado nativo.

Además, la tecnología permite grabar y compartir partidas a alta tasa de fotogramas, consolidando a OnePlus como pionera en ofrecer una experiencia visual superior sin comprometer el rendimiento.

OP Performance Tri-Chip: tres procesadores al servicio del rendimiento

La marca también ha anunciado OP Performance Tri-Chip, un sistema compuesto por tres chips físicos: Performance Chip, Touch Response Chip y Wi-Fi Chip G2, que trabajan de manera conjunta para maximizar la potencia y estabilidad del dispositivo.

El Performance Chip, basado en el Snapdragon 8 Elite Gen 5, integra el núcleo OP Gaming Core para ofrecer una potencia constante y optimizada para el gaming. El Touch Response Chip, por su parte, acelera el procesamiento táctil con una tasa de muestreo ultraalta de 3.200 Hz, impulsada por el motor Next-Gen HyperTouch, logrando una precisión y velocidad táctil sobresalientes.

Finalmente, el Wi-Fi Chip G2 incorpora módulos RF avanzados y algoritmos de conectividad SmartLink, capaces de estabilizar la conexión en redes de baja señal y reducir la latencia priorizando el tráfico de los juegos.

OP FPS Max: el futuro del gaming a 165 fps

Tras tres años de desarrollo, OnePlus ha presentado OP FPS Max, su ecosistema de alta tasa de fotogramas diseñado para el futuro del gaming móvil. Esta tecnología combina hardware, software y colaboración con la industria para ofrecer partidas fluidas y estables a 165 fps.

Los nuevos paneles de 165 Hz proporcionan soporte nativo para esa frecuencia, mientras que OP Gaming Core optimiza cada fotograma a nivel de chip. Junto con los algoritmos avanzados de respuesta táctil y conectividad, se consigue una experiencia de juego sin interrupciones, con un control total y una latencia prácticamente nula.

OnePlus ha confirmado que continuará ampliando la lista de títulos compatibles con 165 fps y reforzará sus alianzas con desarrolladores y estudios para consolidar este estándar como el nuevo referente del gaming móvil.

OnePlus 15: primer dispositivo con OnePlus Gaming Technology

Todas estas innovaciones debutarán oficialmente en la serie OnePlus 15, que integrará de forma nativa las tecnologías OP Gaming Core, OP Performance Tri-Chip y OP FPS Max. Con ello, la marca busca ofrecer la experiencia de juego más rápida, estable y envolvente jamás vista en un smartphone Android.

El evento de presentación global se celebrará el 13 de noviembre, fecha en la que se revelarán todos los detalles del nuevo buque insignia de OnePlus.