Apple confirma que Siri AI tendrá un límite diario y cobrará por ampliarlo

Apple ha confirmado un cambio importante en la manera de ofrecer sus funciones de inteligencia artificial. Las herramientas de Apple Intelligence que dependen de modelos ejecutados en la nube estarán sujetas a límites de uso destinados a evitar la saturación de los servidores y mantener una experiencia estable para todos los usuarios.

La compañía explica en una nueva página de soporte sobre los límites de Apple Intelligence que estas restricciones llegarán con las versiones de software de 2027. Entre las funciones afectadas se encontrará Siri AI, la evolución del asistente que recurrirá a modelos mucho más avanzados para responder a peticiones complejas.

Apple no ha especificado cuántas consultas podrán realizarse cada día ni ha publicado una cifra común para todos los usuarios. En realidad, el límite podrá cambiar en función de la herramienta utilizada, la complejidad de la solicitud y la demanda del sistema, por lo que no necesariamente será igual para todas las acciones.

Cuando alguien alcance el máximo permitido para una función, tendrá que esperar durante un periodo determinado antes de volver a utilizarla. Apple tampoco ha aclarado cuánto durará ese bloqueo temporal, aunque su explicación da a entender que cada servicio podría aplicar su propio sistema de recuperación.

Las restricciones no afectarán únicamente a Siri

Aunque Siri AI será probablemente la función más visible, no será la única sometida a límites. Apple también incluye las herramientas inteligentes de edición fotográfica, entre ellas Limpiar para eliminar objetos, Extender para ampliar una imagen y Reencuadrar para modificar su encuadre con información espacial.

Image Playground, la aplicación de Apple para crear imágenes mediante inteligencia artificial, formará parte igualmente de este sistema. Las generaciones que requieran procesamiento en los servidores podrán consumir parte de la cuota disponible, aunque la compañía todavía no ha explicado si todas las creaciones tendrán el mismo coste computacional.

Los modelos AFM 3 Cloud y AFM 3 Cloud Pro disponibles mediante Atajos también estarán incluidos. Esto permitirá construir automatizaciones mucho más potentes, pero determinadas peticiones podrían quedar temporalmente bloqueadas cuando el usuario supere el umbral establecido por Apple.

La medida alcanzará además a las aplicaciones de terceros que utilicen Apple Foundation Models a través de Private Cloud Compute. Por tanto, los límites podrán notarse fuera de las aplicaciones creadas por Apple, especialmente en servicios que deleguen tareas complejas en los modelos alojados en la infraestructura de la compañía.

El límite no será necesariamente igual para todos

Apple señala que la disponibilidad dependerá de varios factores. Además de la función concreta y la dificultad de cada solicitud, se tendrán en cuenta la carga de los servidores, las políticas internas del sistema y otras condiciones que la compañía no ha detallado.

Esto abre la puerta a un modelo dinámico en el que una consulta sencilla consuma menos recursos que otra que exija analizar varias imágenes, generar contenido o coordinar diferentes acciones. Apple podría administrar el acceso según el coste real de cada operación, en lugar de limitarse a contar el número total de peticiones.

También es posible que los topes cambien en momentos de demanda elevada. Si millones de usuarios intentan utilizar simultáneamente una nueva función de Siri AI, el sistema podría aplicar restricciones más conservadoras para evitar tiempos de respuesta excesivos o interrupciones del servicio.

La compañía presenta esta decisión como una forma de ofrecer una experiencia fiable, pero supone un cambio relevante respecto a la percepción habitual de Siri como una función siempre disponible. Las capacidades ejecutadas directamente en el dispositivo deberían depender menos de estas cuotas, ya que los límites anunciados se centran en las funciones que necesitan procesamiento en servidores.

Habrá que pagar para conseguir más acceso

Apple también ha confirmado que los usuarios podrán ampliar sus límites mediante una opción de pago. Por ahora no ha indicado cuánto costará, si se comercializará como una suscripción independiente o si estará integrada exclusivamente en determinados planes de iCloud+.

Durante la WWDC, la compañía adelantó que los niveles superiores de iCloud+ proporcionarían un acceso ampliado a algunas funciones limitadas de Apple Intelligence. Todo apunta, por tanto, a que la capacidad adicional de Siri AI podría convertirse en una ventaja de los planes más caros de iCloud+.

Eso no significa necesariamente que Siri AI vaya a ser de pago desde la primera consulta. La explicación publicada por Apple apunta a una cuota incluida para los usuarios compatibles y a la posibilidad de abonar una cantidad para obtener un margen mayor, una estrategia parecida a la utilizada por numerosos servicios de inteligencia artificial generativa.

Todavía quedan preguntas importantes por resolver: cuántas solicitudes incluirá el nivel estándar, qué planes tendrán acceso ampliado o qué ocurrirá con las aplicaciones de terceros cuando se agote la cuota. Hasta que Apple publique los precios y límites definitivos, no será posible valorar si el uso gratuito resultará suficiente para una persona corriente.

Los planes de iCloud+ ya condicionan algunas funciones inteligentes

La inteligencia artificial de Apple ya utiliza el nivel contratado de iCloud+ para determinar el acceso a ciertas prestaciones del hogar conectado. Los resúmenes de vídeo inteligentes de la aplicación Casa, por ejemplo, admiten un número diferente de cámaras dependiendo del plan.

Según Apple, el plan de 2 TB permite utilizar estas funciones con una cámara, mientras que el nivel de 6 TB eleva el máximo a dos. El plan de 12 TB amplía la compatibilidad hasta cinco cámaras, aunque la compañía advierte de que estas condiciones pueden cambiar con el tiempo.

Este precedente ayuda a entender cómo podría funcionar el acceso ampliado a Siri AI. Apple podría incluir una capacidad básica con sus dispositivos y reservar cuotas más generosas, modelos más potentes o tiempos de espera reducidos para los suscriptores de iCloud+.

La estrategia también permitiría financiar el coste continuo de Private Cloud Compute, ya que procesar millones de solicitudes avanzadas requiere una infraestructura considerable. Al mismo tiempo, Apple tendrá que explicar con claridad qué parte de Apple Intelligence está incluida con la compra del dispositivo y qué parte requiere un pago recurrente.

iOS 27 será el punto de partida de la nueva Siri

El lanzamiento de iOS 27 está previsto para el 14 de septiembre, acompañado de las nuevas capacidades de Apple Intelligence y Siri AI. En Teknofilo ya hemos repasado la fecha de lanzamiento de iOS 27 y la disponibilidad inicial de Siri AI en Europa, donde el despliegue no seguirá exactamente el mismo calendario que en otros mercados.

Los nuevos iPhone y Apple Watch llegarán el 18 de septiembre, pocos días después de la actualización del sistema operativo. Estos dispositivos serán el escaparate principal de las nuevas funciones, aunque la disponibilidad concreta seguirá dependiendo del modelo, el idioma y la región.

Apple indica que algunas prestaciones de Apple Intelligence podrían no estar disponibles en todos los países. La llegada del software no garantiza que cada usuario reciba simultáneamente todas las funciones anunciadas, algo especialmente importante en mercados sujetos a requisitos regulatorios diferentes.

Los límites descritos por Apple están vinculados a las versiones de software de 2027, por lo que la compañía todavía tiene margen para concretar su funcionamiento. Durante los próximos meses deberíamos conocer las cuotas, los periodos de espera y la relación definitiva entre Siri AI e iCloud+.

Apple Intelligence se acerca al modelo de suscripción

Hasta ahora, Apple había presentado Apple Intelligence principalmente como una capacidad integrada en sus dispositivos compatibles. La confirmación de un acceso ampliado mediante pago introduce una separación más clara entre el nivel incluido y la experiencia avanzada.

La decisión no resulta sorprendente si observamos el mercado de la inteligencia artificial. Los modelos más potentes necesitan una gran capacidad de cálculo y muchos servicios ofrecen versiones gratuitas con restricciones, acompañadas de suscripciones que aumentan el número de consultas o desbloquean modelos superiores.

La diferencia estará en cómo lo comunique Apple. Quien compre un iPhone esperando utilizar todas las funciones de Siri sin restricciones podría sentirse decepcionado si alcanza el límite con frecuencia, mientras que una cuota gratuita generosa haría que la mayoría de los usuarios apenas notase la existencia del tope.

En definitiva, Apple ya ha confirmado la estructura general, pero se reserva los detalles más importantes. Siri AI y otras herramientas en la nube tendrán límites, recuperarán el acceso después de una espera y ofrecerán más capacidad mediante pago; ahora falta saber cuánto uso estará incluido antes de pasar por caja.