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Si esta semana repites con GPT-6.2 Astra un trabajo parecido al de la semana pasada, es posible que ChatGPT te avise antes de que has llegado al límite de tu plan. La explicación de OpenAI está en cómo llevaba la cuenta: un error hacía que a la mayoría de los usuarios se les descontara menos uso del que correspondía.

Tibo Sottiaux, que trabaja en Codex y ChatGPT en OpenAI, ha puesto cifras al cambio: respecto a la semana pasada, con GPT-6.2 Astra se alcanza el límite un 40 % más rápido y con GPT-6.2 Sol, un 25 % más rápido. La compañía no cobrará la diferencia por el trabajo ya realizado.

Qué significa que la cuota se agote más rápido

La corrección afecta al consumo que se atribuye a una tarea. Si le pides a Astra que revise un documento, ese trabajo contará más contra tu cuota de lo que habría contado con el error. El porcentaje no describe cuánto tarda el modelo en leer el documento o en darte una respuesta.

Tampoco conviene leer ese 40 % como «tendré un 40 % menos de mensajes». OpenAI compara el ritmo al que se alcanza el límite haciendo un trabajo equivalente; no ha anunciado que vaya a restar cuatro de cada diez mensajes a todos los suscriptores.

La referencia temporal importa. Sottiaux compara las versiones actuales con esas mismas versiones la semana anterior, cuando seguía aplicándose el descuento por error. Si la comparación se hace con los modelos anteriores, OpenAI sostiene que GPT-6.2 Astra y Sol siguen aprovechando mejor la cuota que GPT-6 Astra y GPT-6.1 Sol, respectivamente.

El aviso se refiere a esos dos modelos. Para quien alterna entre varios en ChatGPT, la cifra relevante dependerá de cuál elija: el 40 % es la estimación para Astra, no un cambio general en toda la aplicación.

We made a billing mistake at launch of GPT-6.2 that incorrectly discounted GPT-6.2 Astra and Sol usage for most users. We’ve fixed this now, so the same work will use more of your plan’s usage allowance. Comparing to last week, you will reach your limits 40% faster on GPT-6.2… — Tibo (@thsottiaux) November 26, 2026

Qué planes reciben un reinicio extra y cómo usarlo

Como compensación, OpenAI ha anunciado un reinicio adicional de los límites de uso para las cuentas Go, Plus, Pro y Business. La lista incluye los cuatro planes aunque el error no haya afectado por igual a todos sus usuarios.

El reinicio queda disponible para usarlo cuando lo necesites. Si llegas al límite en mitad de un trabajo, puedes abrir los ajustes de ChatGPT, entrar en Uso y seleccionar la opción de restablecer el límite.

Antes de contar con él para otro día, comprueba la fecha de caducidad que aparece en tu cuenta. Si todavía tienes margen para terminar lo que estás haciendo, puedes reservarlo para una sesión en la que sí agotes la cuota.

Se trata de un solo reinicio. Permite continuar una vez alcanzado el tope, pero, al retomar el trabajo, Astra y Sol seguirán consumiendo la cuota según el cálculo corregido.