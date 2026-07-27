El Samsung Galaxy S27 Ultra podría dar el mayor salto de batería en años

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Samsung parece dispuesta a corregir una de las críticas más repetidas hacia sus móviles de gama alta: la evolución demasiado conservadora de sus baterías. Una nueva filtración revela las supuestas capacidades del Galaxy S27 Pro y el Galaxy S27 Ultra, dos modelos que podrían protagonizar uno de los mayores saltos de autonomía de la familia Galaxy S en muchos años.

La información apunta a que Samsung prepara una familia compuesta por cuatro dispositivos, aunque todavía existe bastante incertidumbre sobre sus nombres comerciales y la posición que ocupará cada uno. Dentro de esa gama, el Galaxy S27 Pro podría convertirse en una alternativa compacta al Ultra, mientras que este último seguiría concentrando las especificaciones más avanzadas.

Las primeras cifras son especialmente llamativas en el caso del Galaxy S27 Ultra, cuya capacidad típica podría alcanzar los 5.700 mAh. De confirmarse, supondría abandonar por fin la barrera de los 5.000 mAh que Samsung ha mantenido durante varias generaciones en su buque insignia más avanzado.

Conviene recordar que estamos ante una filtración temprana y no ante datos confirmados por Samsung. La presentación de la familia Galaxy S27 todavía queda lejos, por lo que las especificaciones podrían cambiar durante las fases de desarrollo, validación y producción.

El Galaxy S27 Ultra podría dar el esperado salto hasta los 5.700 mAh

Según la información publicada por GalaxyClub, el Samsung Galaxy S27 Ultra incorporaría una batería con una capacidad nominal de 5.534 mAh. Esa es la cantidad mínima o certificada que puede almacenar la celda, aunque no sería la cifra utilizada por Samsung en sus materiales comerciales.

La compañía anunciaría previsiblemente una capacidad típica de 5.700 mAh, ya que los fabricantes suelen promocionar el valor medio estimado de la batería en lugar de su capacidad nominal. Es la misma razón por la que dos cifras ligeramente diferentes pueden aparecer en documentos regulatorios y fichas comerciales sin que exista ninguna contradicción.

Comparado con la batería de 5.000 mAh del Galaxy S26 Ultra, el incremento rondaría el 14 % en capacidad típica. Se trataría de una mejora importante para una familia que llevaba años confiando principalmente en procesadores más eficientes y optimizaciones de software para ampliar la autonomía.

Samsung había mantenido una postura bastante prudente en este apartado. El supuesto salto a 5.700 mAh indicaría que la compañía está finalmente preparada para competir con los fabricantes que ya ofrecen baterías considerablemente más grandes.

El Galaxy S27 Pro tampoco se quedaría corto

El otro gran protagonista de la filtración es el Galaxy S27 Pro, un modelo que podría ocupar una posición intermedia entre los Galaxy S27 convencionales y el Galaxy S27 Ultra. Su existencia todavía no ha sido confirmada oficialmente, pero varias informaciones apuntan a que Samsung estudia ampliar su gama alta hasta cuatro dispositivos.

Este terminal utilizaría una batería con una capacidad nominal de 5.087 mAh. Samsung podría comercializarla como una batería típica de 5.200 mAh, una cifra notable para un dispositivo que, según rumores anteriores, tendría un tamaño inferior al modelo Ultra.

Una batería de 5.200 mAh combinada con una pantalla más contenida podría proporcionar una autonomía especialmente competitiva. De hecho, el Galaxy S27 Pro podría llegar a igualar o incluso superar al Ultra en determinadas pruebas, dependiendo de la resolución de pantalla, el procesador utilizado y la gestión energética del sistema.

El apellido Pro también sugiere que Samsung podría estar preparando un móvil con prestaciones cercanas al Ultra, pero sin su enorme tamaño ni algunas funciones específicas, como el S Pen. Sería una respuesta a quienes buscan cámaras y autonomía de primer nivel en un formato más manejable, aunque todavía es pronto para conocer su configuración definitiva.

Estas serían las capacidades de las nuevas baterías

Las cifras filtradas distinguen entre capacidad nominal y capacidad típica, algo que puede provocar cierta confusión. La primera representa el valor mínimo garantizado de la batería, mientras que la segunda refleja la capacidad media que previsiblemente ofrecerán las unidades fabricadas.

En el uso comercial, Samsung suele mostrar la capacidad típica porque es más sencilla de comunicar y suele ser ligeramente superior. Las cifras de 5.200 y 5.700 mAh serían, por tanto, las que aparecerían en la web, la caja y la publicidad de los teléfonos.

Modelo Capacidad nominal Capacidad típica estimada Samsung Galaxy S27 Pro 5.087 mAh 5.200 mAh Samsung Galaxy S27 Ultra 5.534 mAh 5.700 mAh

La diferencia entre ambos modelos sería de unos 500 mAh en su capacidad típica. Sin embargo, eso no significa necesariamente que el Ultra vaya a ofrecer mucha más autonomía, ya que probablemente tendrá una pantalla más grande, una resolución superior y componentes con un consumo energético mayor.

También faltan por conocerse detalles importantes, como la velocidad de carga por cable e inalámbrica. Una batería más grande puede prolongar el tiempo necesario para completar una carga si Samsung no incrementa al mismo tiempo la potencia máxima admitida.

El silicio-carbono podría ser la clave de este aumento

La explicación más probable para este incremento estaría en la adopción de baterías con ánodo de silicio-carbono. Esta tecnología permite aumentar la densidad energética y almacenar más capacidad dentro de un volumen similar al de las baterías convencionales basadas principalmente en grafito.

Samsung ya ha comenzado a utilizar esta solución en sus plegables más recientes, como los Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra. En estos dispositivos, la mayor densidad energética ayuda a combinar diseños más delgados con baterías de capacidad competitiva, algo especialmente importante en móviles plegables.

En nuestro artículo sobre las baterías de silicio-carbono de los Galaxy Z Flip8 y Galaxy Z Fold8 explicamos que esta química también plantea desafíos. El silicio se expande y contrae durante los ciclos de carga, por lo que los fabricantes deben controlar cuidadosamente su proporción y la estructura interna de la celda.

Samsung parece haber adoptado un enfoque más conservador que algunas marcas chinas, priorizando la seguridad, la estabilidad y la durabilidad a largo plazo. El Galaxy S27 Ultra podría representar el momento en el que la compañía considere suficientemente madura esta tecnología para incorporarla a su familia de móviles más vendida y visible.

Más capacidad no garantiza automáticamente más autonomía

Aunque pasar de 5.000 a 5.700 mAh sería una mejora considerable, la duración real de la batería dependerá de muchos otros factores. La eficiencia del procesador, el módem, la pantalla, las cámaras y el software puede influir tanto o más que la capacidad de la celda.

Los Galaxy S27 utilizarían procesadores fabricados con un proceso avanzado de 2 nanómetros, previsiblemente con variantes Snapdragon y Exynos dependiendo del modelo y del mercado. Estos chips deberían ofrecer un mejor rendimiento por vatio, reduciendo el consumo en tareas cotidianas y durante periodos de espera.

La pantalla también jugará un papel fundamental. Los paneles OLED de nueva generación pueden reducir el consumo ajustando dinámicamente su frecuencia de actualización y mejorando la eficiencia de los píxeles, especialmente al mostrar contenidos estáticos o utilizar niveles moderados de brillo.

Samsung también podría aprovechar las nuevas versiones de Android y One UI para mejorar la gestión de aplicaciones en segundo plano. La combinación de una batería más grande, un chip de 2 nm y un software mejor optimizado podría producir un salto de autonomía mucho mayor que el sugerido únicamente por los miliamperios-hora.

Una familia Galaxy S27 con cuatro modelos

La filtración habla de cuatro integrantes dentro de la serie Galaxy S27, aunque todavía no existe una lista definitiva. Samsung podría mantener un modelo estándar, una variante de mayor tamaño, el nuevo Galaxy S27 Pro y el Galaxy S27 Ultra, pero la compañía también podría reorganizar los nombres antes del lanzamiento.

La llegada de un modelo Pro permitiría ofrecer una alternativa entre el Galaxy S27 convencional y el Ultra. Samsung podría reservar para este dispositivo cámaras más avanzadas, una batería mayor y materiales de primera calidad, sin obligar al comprador a elegir el terminal más grande de la familia.

Esta estrategia se parecería a la utilizada por otras marcas que ofrecen modelos Pro y Ultra con diferencias claras en tamaño, fotografía y prestaciones. Para Samsung, además, supondría una oportunidad de cubrir más segmentos dentro de la gama premium y aumentar el precio medio de venta de la familia Galaxy S.

Todavía no está claro qué ocurriría con el tradicional modelo Plus si finalmente aparece el Galaxy S27 Pro. Podrían convivir ambos dispositivos, desempeñar funciones diferentes o incluso depender del mercado, por lo que conviene tomar cualquier configuración de cuatro modelos con cautela.

Samsung prepara mejoras más allá de la batería

Las filtraciones sobre la familia Galaxy S27 no se limitan a su capacidad energética. También se habla de nuevos sensores de cámara, procesadores más eficientes y mejoras importantes en fotografía computacional, aunque muchas de estas características todavía se encuentran en fase de prueba.

Algunos rumores señalan que Samsung podría estudiar sensores de Sony para determinados modelos, rompiendo parcialmente con su dependencia habitual de los sensores ISOCELL. El Galaxy S27 Ultra, por su parte, podría mantener una cámara principal de 200 megapíxeles, pero con una generación más moderna del sensor.

La inteligencia artificial volverá a ocupar un lugar destacado, tanto en la edición de fotografías como en las funciones de productividad y asistencia personal. La compañía lleva varias generaciones ampliando Galaxy AI y todo apunta a que los Galaxy S27 incorporarán una versión todavía más integrada en el sistema operativo.

Una batería de mayor capacidad sería especialmente útil para estas funciones de IA, ya que algunos procesos realizados directamente en el dispositivo pueden aumentar el consumo energético. La combinación de hardware más eficiente y mayor capacidad permitiría utilizar estas herramientas sin penalizar tanto la autonomía.

Una filtración prometedora, pero todavía muy temprana

Los Galaxy S27 no deberían presentarse hasta comienzos de 2027, siguiendo el calendario habitual de Samsung. Esto significa que todavía quedan meses de pruebas internas, validaciones técnicas y posibles cambios antes de que las especificaciones entren en producción.

Las capacidades nominales filtradas parecen suficientemente concretas como para proceder de documentación técnica o bases de datos relacionadas con componentes. Sin embargo, Samsung podría probar varias baterías y terminar seleccionando una configuración distinta para los dispositivos comerciales.

También es posible que la capacidad típica anunciada no coincida exactamente con las estimaciones actuales. Una celda nominal de 5.534 mAh podría comercializarse como 5.600 o 5.700 mAh, dependiendo de sus tolerancias y del criterio utilizado por la compañía.

En cualquier caso, la filtración resulta prometedora porque apunta a un cambio de filosofía. Después de varias generaciones con mejoras contenidas, el Galaxy S27 Ultra podría ofrecer por fin el salto de batería que muchos usuarios llevan años esperando.