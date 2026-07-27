Qualcomm subirá el precio de sus chips doble dígito: los móviles Android serán más caros

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El precio de los próximos móviles Android podría estar a punto de recibir otro empujón al alza. Qualcomm habría comunicado a sus clientes que subirá el precio de sus chips en un porcentaje de dos dígitos, una decisión que afectaría a los productos enviados después del 1 de septiembre de 2026.

La compañía atribuye la medida al encarecimiento de los componentes y a la presión que soporta actualmente la cadena mundial de suministro. Qualcomm asegura que ha intentado localizar proveedores alternativos, pero habría llegado a un punto en el que ya no puede seguir absorbiendo los costes adicionales sin trasladarlos a sus clientes.

Aunque los procesadores Snapdragon son conocidos principalmente por su presencia en smartphones Android, su alcance va mucho más allá. Sus plataformas también aparecen en relojes inteligentes, gafas conectadas, ordenadores, automóviles y otros dispositivos, por lo que la subida podría terminar afectando a una parte considerable de la electrónica de consumo.

El gran interrogante es quién acabará pagando la factura. Los fabricantes pueden aceptar una reducción de sus márgenes, recortar algunas especificaciones o trasladar el incremento al precio final. En los dispositivos más económicos, donde cada euro cuenta, el margen para absorber la subida es especialmente reducido.

Qualcomm prepara una subida de precios de dos dígitos

Según una carta enviada por Qualcomm a sus clientes y consultada por Bloomberg, la compañía aplicará un incremento porcentual de dos dígitos a los productos que sean enviados después del 1 de septiembre de 2026. No se ha detallado si la subida será idéntica para todos los componentes ni qué familias de procesadores se verán más afectadas.

Hablar de un porcentaje de dos dígitos significa que el incremento será, como mínimo, del 10 %, aunque podría ser superior dependiendo del producto. En un procesador de gama alta, una variación de este tamaño puede representar una diferencia importante dentro del coste total de fabricación de un teléfono.

Qualcomm habría explicado a sus socios que ha agotado su capacidad para asumir internamente el encarecimiento de sus proveedores. La empresa también asegura haber buscado componentes alternativos y nuevas fuentes de suministro, pero esas gestiones no habrían sido suficientes para evitar la revisión de precios.

Conviene señalar que Qualcomm no ha anunciado públicamente una lista con los nuevos precios. Reuters tampoco pudo verificar de forma independiente el contenido de la información difundida inicialmente por Bloomberg, por lo que todavía faltan detalles sobre el alcance exacto de la medida.

Los procesadores Snapdragon serán más caros para los fabricantes

Qualcomm es uno de los proveedores más importantes de procesadores, módems y soluciones de conectividad para dispositivos móviles. Sus chips Snapdragon están presentes en teléfonos de Samsung, Xiaomi, OnePlus, HONOR, Motorola, OPPO, vivo y muchas otras marcas conocidas.

La subida no tiene por qué limitarse a los procesadores más potentes. Qualcomm comercializa soluciones destinadas a la gama alta, media y de entrada, además de chips para wearables, ordenadores y automóviles. La revisión podría recorrer buena parte del catálogo de la compañía, aunque no se conocen todavía las condiciones concretas para cada cliente.

En el segmento premium, el aumento podría afectar a futuras plataformas como las siguientes generaciones de Snapdragon 8 Elite. Estos chips ya constituyen uno de los componentes más caros de un móvil de gama alta debido a su complejo diseño, sus núcleos personalizados y el uso de procesos de fabricación avanzados.

El impacto también podría llegar a procesadores más asequibles de las series Snapdragon 7, 6 y 4. Para muchos fabricantes, estas familias son fundamentales porque permiten construir teléfonos competitivos sin asumir el coste de una plataforma insignia.

La inteligencia artificial está absorbiendo capacidad y componentes

La causa de fondo no se limita a Qualcomm. La expansión acelerada de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial está aumentando la demanda de chips avanzados, memoria y sistemas de empaquetado, creando una fuerte competencia por una capacidad de fabricación que no puede crecer de un día para otro.

Los grandes proveedores están priorizando los componentes destinados a servidores de IA porque suelen ofrecer márgenes más altos y contratos de gran volumen. Esto deja menos capacidad disponible para sectores tradicionales como smartphones, ordenadores personales, televisores, consolas y automóviles.

La situación es especialmente visible en el mercado de la memoria. Como ya explicamos al analizar la escasez de RAM que podría prolongarse hasta 2027, la producción de memorias avanzadas para inteligencia artificial está alterando las prioridades de los fabricantes.

La IA no solo está encareciendo los servidores que ejecutan sus modelos. Su enorme demanda de componentes está comenzando a repercutir en productos cotidianos, incluso cuando esos dispositivos no utilizan directamente el mismo tipo de hardware que un centro de datos.

TSMC se encuentra en el centro de esta situación

Qualcomm diseña sus procesadores, pero no opera las fábricas necesarias para producirlos a gran escala. Para ello depende principalmente de compañías especializadas como TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo y una pieza esencial de la industria tecnológica.

TSMC también produce chips para Apple, Nvidia, AMD, MediaTek y numerosos clientes que compiten por acceder a sus procesos más avanzados. La demanda es especialmente elevada en los nodos de última generación, necesarios para mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético.

La compañía taiwanesa está ampliando sus instalaciones y aumentando sus inversiones, pero construir una fábrica de semiconductores avanzada requiere años y una cantidad extraordinaria de recursos. No es posible solucionar una escasez inmediata simplemente añadiendo unas cuantas líneas de producción.

Además, no toda la capacidad de una fábrica es intercambiable. Un procesador diseñado para un nodo concreto no puede trasladarse rápidamente a otro proceso o fabricante sin realizar cambios costosos, nuevas validaciones y posiblemente un rediseño parcial del chip.

Samsung e Intel todavía no son sustitutos inmediatos

Samsung Foundry e Intel Foundry están invirtiendo para competir con TSMC en la fabricación de semiconductores avanzados. Sin embargo, cambiar de fabricante no es tan sencillo como encargar el mismo procesador a una fábrica diferente cuando aparece un problema de suministro.

Cada fundición utiliza procesos, bibliotecas, herramientas y reglas de diseño propias. Trasladar un chip puede obligar a modificar su estructura, comprobar su comportamiento térmico, ajustar las frecuencias y repetir buena parte del proceso de validación.

También es necesario tener en cuenta el rendimiento por oblea, conocido habitualmente como yield. Un proceso avanzado puede parecer competitivo sobre el papel, pero si produce demasiados chips defectuosos, el coste de cada unidad funcional aumenta considerablemente.

Qualcomm ha trabajado en el pasado tanto con Samsung como con TSMC, por lo que conoce bien las capacidades de ambas compañías. Aun así, su dependencia de TSMC para numerosos productos avanzados limita las alternativas disponibles a corto plazo.

Los móviles baratos podrían sufrir las consecuencias más visibles

En un teléfono de más de 1.000 €, una marca puede tener algo más de margen para absorber el encarecimiento de un procesador. En cambio, en un dispositivo de 200 o 300 €, una subida relativamente pequeña en varios componentes puede hacer inviable el precio previsto inicialmente.

Los fabricantes tienen varias opciones: subir el precio, utilizar un procesador menos potente, reducir la cantidad de memoria, mantener cámaras más modestas o eliminar características. Ninguna de estas decisiones resulta especialmente atractiva para el consumidor.

Carl Pei, responsable de Nothing, ya había advertido de que la época de los móviles baratos y sorprendentemente potentes estaba llegando a su fin. El encarecimiento de los chips de Qualcomm refuerza esa preocupación.

La gama media y la gama de entrada podrían ofrecer menos mejoras entre generaciones. En lugar de aumentar la memoria, renovar las cámaras y estrenar procesador, algunas marcas tendrán que elegir cuidadosamente dónde invertir el presupuesto disponible.

Samsung, Xiaomi y otras marcas tendrán que tomar decisiones

Samsung es uno de los clientes más importantes de Qualcomm y utiliza procesadores Snapdragon en numerosos Galaxy, incluidos algunos de sus modelos más avanzados. Una subida de costes podría influir en los precios de futuras generaciones o en la combinación de chips Snapdragon y Exynos elegida para cada mercado.

Xiaomi, OnePlus, HONOR, Motorola, OPPO y vivo también dependen de Qualcomm para buena parte de sus catálogos. Aunque algunas de estas compañías recurren igualmente a MediaTek, cambiar de plataforma puede afectar al rendimiento, las cámaras, la conectividad y el calendario de desarrollo.

MediaTek podría beneficiarse si consigue ofrecer precios más competitivos, pero la compañía también fabrica sus procesadores en TSMC y está expuesta a muchas de las mismas presiones. Elegir un Dimensity en lugar de un Snapdragon no garantiza escapar completamente del encarecimiento de la cadena de suministro.

Los fabricantes con procesadores propios parten con alguna ventaja estratégica, aunque tampoco están aislados. Apple diseña sus chips, pero depende de TSMC, mientras que Samsung fabrica algunos Exynos internamente y Google trabaja con socios externos para producir sus Tensor.

Los relojes inteligentes, ordenadores y gafas también pueden encarecerse

Qualcomm no es únicamente una empresa de procesadores para teléfonos. Sus plataformas Snapdragon W se utilizan en relojes inteligentes, mientras que sus chips Snapdragon X impulsan una nueva generación de ordenadores con Windows y arquitectura ARM.

La compañía también suministra componentes para gafas inteligentes y dispositivos de realidad extendida. Meta, por ejemplo, utiliza tecnología de Qualcomm en varios de sus productos conectados, por lo que la revisión de precios puede extenderse a categorías que están creciendo rápidamente.

En los wearables, el coste del procesador es especialmente sensible porque se trata de dispositivos pequeños y con presupuestos de fabricación ajustados. Una subida puede obligar a mantener durante más tiempo una plataforma antigua o a incrementar el precio del producto final.

El efecto puede terminar recorriendo todo el ecosistema de dispositivos conectados. Smartphones, relojes, gafas, ordenadores, routers y sistemas para automóviles compiten en distintos grados por los mismos proveedores, materiales y capacidades de fabricación.

Los consumidores podrían notar la subida a finales de 2026 y en 2027

La subida se aplicaría a los productos enviados después del 1 de septiembre de 2026, pero eso no significa que todos los dispositivos vayan a encarecerse inmediatamente ese día. Los fabricantes suelen disponer de inventario adquirido previamente y firman contratos con condiciones diferentes.

El impacto dependerá además del momento en que cada teléfono entre en producción. Los modelos cuyo coste ya esté cerrado podrían mantener el precio previsto, mientras que los dispositivos que se encuentren en las primeras fases de desarrollo tendrán más margen para modificar sus especificaciones.

Es probable que las consecuencias sean más visibles en los productos que lleguen a finales de 2026 y durante 2027. Las marcas deberán decidir durante los próximos meses cuánto coste pueden absorber y cuánto trasladarán al comprador.

El mercado ya venía preparándose para un periodo complicado. Samsung había advertido de que los móviles y portátiles podían subir de precio, mientras que Google también ha reconocido la presión que ejercen los componentes sobre sus próximos dispositivos.

Una nueva señal de que la electrónica barata está bajo presión

La decisión de Qualcomm no es un episodio aislado, sino otra consecuencia del profundo cambio que vive la industria de los semiconductores. Durante años, los fabricantes de electrónica se beneficiaron de componentes cada vez más potentes y económicos, pero esa tendencia se está frenando.

Los procesos de fabricación avanzados son cada vez más costosos, las fábricas requieren inversiones mayores y la demanda de la inteligencia artificial está ocupando una parte creciente de la capacidad disponible. Al mismo tiempo, los consumidores esperan más rendimiento, más memoria y funciones de IA local.

Las marcas tendrán que encontrar un equilibrio entre especificaciones, precio y rentabilidad. Algunas reducirán sus márgenes, otras encarecerán sus productos y muchas reservarán las novedades más importantes para los modelos premium.

La subida de Qualcomm puede convertirse en uno de los factores que definan los precios de los smartphones de 2027. La magnitud real dependerá de cómo evolucionen la disponibilidad de memoria, la capacidad de TSMC y la respuesta de los fabricantes durante los próximos meses.