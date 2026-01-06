OSCAL PV800Pro: Proyector 4K con Google TV para Cine en Casa (+cupón 27% descuento)

Si estás buscando un proyector inteligente de alta calidad para transformar tu sala de estar en un cine en casa o disfrutar de tus series y películas favoritas en gran pantalla, el Proyector 4K 500 Lúmenes ANSI, 1080P Nativo es una opción que merece tu atención.

Gracias a su combinación de tecnología avanzada, calidad de imagen y funciones inteligentes, este proyector se sitúa entre las opciones más versátiles del mercado actual. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre él.

Características principales

Este modelo destaca por varias cualidades que lo convierten en una excelente inversión tanto para cine en casa como para ambientes multimedia en general:

🎬 Resolución y calidad de imagen

Resolución nativa Full HD (1080p) con soporte de entrada 4K, lo que significa que aunque el contenido se muestre en 1080p, puede recibir señales de vídeo 4K y escalarlas con gran detalle.

1400 ANSI lúmenes de brillo, ofreciendo imágenes brillantes y definidas incluso en ambientes con algo de luz ambiental, superando a muchos proyectores básicos que se quedan en unos pocos cientos de lúmenes.

📺 Sistema operativo inteligente integrado

Google TV oficial , con acceso directo a miles de aplicaciones y servicios de streaming populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video o Disney+.

La experiencia de usuario se asemeja a la de un televisor inteligente, con recomendaciones personalizadas y control intuitivo.

🧠 Funciones inteligentes y automáticas

Auto-focus y corrección trapezoidal automática : ajusta la imagen de forma rápida y precisa sin necesidad de complicadas configuraciones manuales.

Evitación inteligente de obstáculos y alineación automática de pantalla, ideal si tienes muebles o decoraciones alrededor de la zona de proyección.

, ideal si tienes muebles o decoraciones alrededor de la zona de proyección. Control por voz con Asistente de Google, permitiéndote reproducir contenido sin tener que usar el mando continuamente.

🌐 Conectividad completa

Wi-Fi 6 para conexión inalámbrica estable y rápida.

. Bluetooth integrado para conectar altavoces o auriculares sin cables.

🛠️ Experiencia de usuario y soporte

Soporte técnico profesional y garantía de reparación de 3 años con servicio al cliente 24/7.

con servicio al cliente 24/7. Fácil de instalar y usar, incluso para usuarios sin experiencia con proyectores.

Precio y oferta especial

Este proyector tiene un precio base de 299,99 €, pero puedes aprovechar una oferta especial del 27 % de descuento utilizando el código secreto 👇:

👉 Código: DZB7TO3H

📉 Precio original: 299,99 €

🔖 Descuento: – 27 %

💶 Precio con descuento: **218,99 € (no acumulable con otros cupones)

📌 Enlace de compra:

➡️ OSCAL PV800Pro: Proyector 4K con Google TV para Cine en Casa

¿Para quién es este proyector?

Este proyector es ideal si quieres:

✔️ Montar un cine en casa sin complicaciones

✔️ Ver películas, series y deportes en gran formato

✔️ Tener un dispositivo inteligente con sistema integrado

✔️ Conectarlo fácilmente a móviles, portátiles o consolas

Si lo que buscas es versatilidad, calidad de imagen y facilidad de uso, este proyector es una de las mejores opciones en su rango de precio.

