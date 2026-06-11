iOS 27 estrena un nuevo modo de recuperación para arreglar el iPhone sin ordenador

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Apple prepara un cambio importante para los iPhone y iPad con la llegada de iOS 27 y iPadOS 27: un nuevo modo de recuperación mucho más completo, pensado para facilitar la reparación de dispositivos que sufren errores graves de software.

Hasta ahora, cuando un iPhone o un iPad quedaba bloqueado por un fallo crítico, el usuario normalmente tenía que conectarlo a un Mac o a un PC. En macOS, la restauración se hacía desde Finder; en Windows, desde la app Dispositivos Apple. Era un proceso conocido por muchos usuarios avanzados, pero bastante intimidante para quienes solo querían recuperar su móvil sin complicarse demasiado.

Con iOS 27, Apple parece querer acercar esta experiencia a lo que ya ofrece macOS con su entorno de recuperación. En lugar de depender siempre de un ordenador desde el primer momento, el propio iPhone podrá arrancar en una pantalla especial con varias opciones de reparación y diagnóstico.

Un modo de recuperación más parecido al de un Mac

El nuevo modo de recuperación muestra una interfaz propia en el iPhone, con controles para elegir idioma, reiniciar el dispositivo y acceder a distintas herramientas de reparación. También puede conectarse automáticamente a una red WiFi conocida y mostrar el nivel de batería en la barra de estado.

La idea es sencilla: si el sistema operativo tiene un problema serio, el usuario no debería quedarse inmediatamente ante una pantalla casi inútil o verse obligado a buscar un ordenador. El nuevo entorno permite realizar acciones básicas directamente desde el dispositivo, algo especialmente útil cuando el fallo no impide por completo el arranque del terminal.

Este cambio puede resultar muy práctico en viajes, en situaciones de emergencia o para usuarios que no tienen un Mac o un PC a mano. También puede ahorrar visitas innecesarias al servicio técnico cuando el problema se puede solucionar con una actualización o con una restauración guiada.

El Asistente de Recuperación intentará detectar y corregir errores automáticamente

La novedad más interesante es el llamado Asistente de Recuperación, una herramienta diseñada para analizar el estado del dispositivo e intentar corregir problemas de software conocidos.

El nuevo modo incluye opciones como instalar una actualización de software, borrar todos los datos y ajustes, acceder a diagnóstico, activar el modo de recuperación clásico compatible con ordenador y usar este asistente de recuperación.

Esto no significa que el iPhone vaya a arreglar cualquier fallo por arte de magia, pero sí apunta a una experiencia menos frustrante. Si el sistema detecta un problema reconocible, podrá intentar resolverlo antes de obligar al usuario a hacer una restauración completa o acudir al soporte técnico.

En la práctica, Recovery Assistant podría convertirse en una especie de primer auxilio para iOS: una capa intermedia entre el reinicio forzado tradicional y la restauración completa desde un ordenador.

Actualizar, borrar o diagnosticar desde el propio iPhone

El nuevo menú de recuperación permitiría realizar varias acciones clave. La primera es instalar una actualización de software, algo que puede solucionar errores provocados por una versión dañada, una beta inestable o un fallo de instalación.

También aparece la opción de borrar todos los contenidos y configuración del iPhone, que equivaldría a dejar el dispositivo limpio cuando no hay otra salida. Es una medida más drástica, pero útil si el sistema está demasiado dañado para arrancar correctamente.

Otra opción destacada es el modo de diagnóstico, que podría facilitar la asistencia remota por parte de Apple Support. En lugar de limitarse a describir el problema por teléfono o chat, el usuario podría iniciar una sesión de diagnóstico para que Apple recopile información técnica del dispositivo y determine si el fallo es de software, hardware o configuración.

Por último, Apple mantiene el acceso al modo de recuperación tradicional, el que permite conectar el iPhone a un ordenador para restaurarlo o actualizarlo desde Finder o desde la app Dispositivos Apple en Windows. Es decir, el nuevo sistema no sustituye por completo al método anterior, sino que lo complementa.

Cómo se activa el nuevo modo de recuperación en iOS 27

El acceso al nuevo modo también parece haber cambiado. Para iniciarlo hay que apagar el iPhone y volver a encenderlo manteniendo pulsado el botón lateral durante más tiempo de lo habitual. En lugar de soltarlo cuando aparece el logotipo de Apple, hay que seguir presionando hasta que el sistema indique que se están cargando las opciones de recuperación.

Por ahora, conviene tratar esta función como una novedad en desarrollo. Las betas de iOS pueden incluir comportamientos inestables y no siempre reflejan al 100% lo que llegará a todos los usuarios en otoño.

iOS 27 llegará en otoño junto a los nuevos iPhone

Apple presentó iOS 27 y iPadOS 27 en la WWDC 2026, y la versión final está prevista para más adelante este año, previsiblemente en otoño, como suele ocurrir con las grandes actualizaciones de iOS. La compañía también ha confirmado que algunas novedades de inteligencia artificial no estarán disponibles en la Unión Europea en el lanzamiento de iOS 27 y iPadOS 27 por cuestiones regulatorias relacionadas con la DMA.

La función de recuperación, en cambio, no parece depender de esas restricciones de IA. Si Apple la mantiene en la versión final, podría convertirse en una de esas mejoras discretas que no acaparan titulares durante la presentación, pero que resultan muy valiosas cuando algo va mal.