Ya sabemos quién ganará el Mundial 2026: EA Sports FC hace su predicción «infalible»

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El Mundial de 2026 ya está en marcha y, como suele ocurrir cada cuatro años, no solo los aficionados, los analistas y las casas de apuestas han empezado a hacer sus pronósticos. También lo ha hecho EA Sports FC, heredero de la saga FIFA, que vuelve a utilizar su enorme base de datos de jugadores para intentar anticipar quién levantará la copa.

Según la simulación difundida por EA Sports FC, España será la campeona del Mundial 2026. De cumplirse el pronóstico, la selección española lograría su segundo título mundial, después del histórico triunfo conseguido en Sudáfrica 2010.

La predicción llega justo cuando arranca el torneo, que comienza este jueves 11 de junio de 2026 con México contra Sudáfrica en el Mexico City Stadium. La FIFA ha confirmado que esta edición será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. La final se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Cómo funciona la predicción de EA Sports FC

La predicción de EA no se basa en una simple intuición. La compañía utiliza la enorme base de datos de EA Sports FC, en la que se recogen y actualizan los atributos de futbolistas profesionales de todo el mundo.

Velocidad, resistencia, pase, disparo, regate, visión de juego, posicionamiento y muchos otros valores individuales sirven para construir el rendimiento virtual de cada jugador. A partir de ahí, el motor del juego calcula el potencial de cada selección y simula el desarrollo del torneo.

En otras palabras, EA Sports FC convierte sus valoraciones de jugadores en una especie de laboratorio futbolístico. No es una bola de cristal, pero sí una herramienta muy llamativa porque parte de miles de datos que ya se usan dentro del videojuego para recrear partidos con cierto grado de realismo.

Actualmente, EA Sports FC 26 incluye una actualización centrada en el Mundial 2026, aunque sin la licencia oficial de FIFA tras la ruptura entre ambas compañías. Aun así, el juego permite recrear el torneo con su nuevo formato de 48 selecciones y cuenta con decenas de equipos nacionales licenciados.

España, favorita virtual para levantar la copa

El resultado más llamativo de la simulación es claro: España ganaría el Mundial 2026. Para los aficionados españoles, la predicción llega en un momento especialmente dulce, después de que la selección conquistara la Eurocopa 2024.

EA ya se fijó en España en 2010, cuando predijo correctamente que La Roja ganaría el Mundial de Sudáfrica. En aquel momento, la compañía simuló el torneo con el videojuego oficial de la Copa del Mundo y señaló a España como campeona antes de que comenzara la competición.

Ahora, dieciséis años después, la historia podría repetirse. Al menos en el universo virtual de EA Sports FC, España vuelve a aparecer como el equipo destinado a levantar el trofeo.

We’ve predicted four in a row. Now we’ve run the sim again. The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

El historial de EA impresiona

La razón por la que esta predicción está generando tanta conversación es el historial reciente de EA en los Mundiales masculinos. La compañía acertó los campeones de 2010, 2014, 2018 y 2022: España, Alemania, Francia y Argentina.

EA recordó en su predicción del Mundial 2022 que ya había acertado los tres campeones anteriores antes de señalar a Argentina como ganadora en Catar. Aquella predicción también terminó cumpliéndose, con Leo Messi levantando el título.

Sin embargo, conviene no perder la perspectiva. Acertar el campeón no significa que todas las simulaciones sean infalibles. En la Eurocopa 2024, EA Sports FC predijo que Inglaterra ganaría el torneo venciendo a Alemania en la final, pero la campeona real fue España.

También falló en el Mundial femenino de 2023, donde su simulación daba como campeona a Estados Unidos. En la realidad, la selección estadounidense fue eliminada mucho antes de lo esperado y el título acabó en manos de España.

Videojuegos, datos y fútbol real: una mezcla cada vez más seria

Lo interesante de este tipo de predicciones no es solo saber si EA acierta o falla. También refleja hasta qué punto los videojuegos deportivos se han convertido en enormes bases de datos futbolísticas.

EA Sports FC no solo recrea caras, camisetas y estadios. También intenta traducir el rendimiento de cada futbolista en números. Esa información se ajusta durante la temporada y se apoya en observadores, estadísticas y rendimiento real. El resultado es una representación digital que, aunque no puede capturar todos los matices del fútbol, sí permite hacer simulaciones bastante atractivas.

Eso sí, el fútbol real sigue teniendo variables imposibles de controlar: lesiones, presión, decisiones arbitrales, estados de forma, errores individuales, penaltis, ambiente, clima o simplemente azar. Una simulación puede identificar favoritos, pero no puede anticipar todos los giros de un torneo de un mes.

Un pronóstico perfecto… hasta que deje de serlo

El atractivo del pronóstico de EA está en esa racha perfecta en Mundiales masculinos desde 2010. Cuatro aciertos consecutivos son suficientes para llamar la atención, aunque también hay que recordar que en muchos casos los campeones estaban entre las grandes favoritas antes del torneo.

España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022 no fueron sorpresas absolutas. Eran selecciones con plantillas de primer nivel, futbolistas decisivos y argumentos sólidos para competir por el título.

Con España en 2026 ocurre algo parecido. La selección llega con una generación muy competitiva, reforzada por el éxito reciente en la Eurocopa y con jóvenes talentos que han cambiado la percepción internacional del equipo.