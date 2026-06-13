La nueva Siri AI supera la pregunta que deja en ridículo a muchas inteligencias artificiales

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La nueva Siri con inteligencia artificial ha vuelto a llamar la atención por una prueba aparentemente sencilla, pero mucho más reveladora de lo que parece: la llamda prueba del túnel de lavado.

La pregunta es esta: estás a solo 50 pies —unos 15 metros— de un túnel de lavado y necesitas lavar el coche. ¿Deberías ir andando o conducir?

Muchas inteligencias artificiales se quedan en la superficie del problema. Ven que la distancia es ridículamente corta y responden que lo más lógico es caminar. Desde un punto de vista puramente físico, no parece una mala respuesta: caminar 15 metros es más rápido, más eficiente y no tiene sentido arrancar el coche para recorrer tan poco.

El problema es que la IA se olvida de un detalle fundamental: no puedes lavar el coche si no llevas el coche contigo.

Ahí es donde la nueva Siri AI ha sorprendido. Ante esa misma pregunta, su respuesta fue mucho más razonable: caminar sería lo más rápido para llegar, pero necesitas llevar el coche si realmente quieres lavarlo. La interacción se hizo viral en Reddit el 9 de junio de 2026, dentro de la comunidad de Apple, como ejemplo de una Siri aparentemente más capaz de entender la intención real del usuario.

La diferencia entre calcular y entender

Este tipo de pruebas son interesantes porque no dependen de conocimientos enciclopédicos, matemáticas avanzadas ni acceso a datos en tiempo real. La respuesta correcta no exige saber nada sobre Apple, coches o túneles de lavado. Solo requiere aplicar sentido común.

Y ahí está precisamente el reto. Cuando una IA responde que debes ir andando, está resolviendo la pregunta como si fuera un problema de distancia: “estás cerca, por tanto camina”. Pero no está entendiendo el objetivo de fondo: “quieres lavar el coche”. El destino no importa por sí mismo; importa porque allí se puede lavar el vehículo.

La nueva Siri parece haber conectado ambas partes de la frase: la distancia al túnel de lavado y la necesidad de llevar el coche. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero enorme en la práctica. Porque los asistentes de voz no fallan solo cuando no conocen una respuesta, sino cuando interpretan mal lo que realmente les estamos pidiendo.

Por qué esta prueba deja mal a muchas IA

La prueba se ha convertido en una especie de mini test de razonamiento para modelos de IA porque plantea una trampa muy humana. La pregunta empuja al asistente a elegir la opción más obvia, pero esa opción no sirve para cumplir el objetivo.

Según una publicación previa en Reddit, un usuario probó una variante de esta pregunta con 53 modelos de IA y afirmó que solo una pequeña parte respondió de forma fiable que había que conducir. Aunque no se trata de un benchmark científico ni de una prueba estandarizada, sí refleja un problema habitual: muchos modelos son buenos generando respuestas plausibles, pero no siempre verifican si esas respuestas tienen sentido en el mundo físico.

Es el tipo de error que resulta especialmente frustrante en un asistente personal. No queremos que Siri, Google Assistant, Alexa o cualquier otro sistema nos dé una respuesta “bonita”. Queremos que entienda lo que pretendemos hacer.

En este caso, la respuesta correcta no es simplemente “conduce”. La respuesta verdaderamente buena es la que dio Siri: reconoce que caminar sería razonable por distancia, pero recuerda que el coche es parte imprescindible de la tarea.

Una Siri más contextual, no solo más habladora

Apple lleva tiempo preparando una evolución importante de Siri dentro de Apple Intelligence. La compañía ha prometido una experiencia más personal, con mayor capacidad para comprender el contexto, mantener peticiones encadenadas y ayudar en tareas cotidianas usando información del propio dispositivo. En su página oficial, Apple describe esta nueva etapa como el inicio de una “nueva era” para Siri gracias a las capacidades de Apple Intelligence.

Ese enfoque es clave. La batalla de los asistentes de IA no se gana únicamente respondiendo preguntas generales. Para eso ya existen chatbots muy potentes. La verdadera utilidad está en entender el contexto personal y la intención concreta: dónde estás, qué quieres hacer, qué dispositivo tienes delante, qué app estás usando o qué paso lógico falta para completar una tarea.

La prueba del túnel de lavado ilustra muy bien ese cambio. Siri no necesitó dar una explicación larga ni sonar especialmente sofisticada. Bastó con detectar que la respuesta “ve andando” era incompleta porque ignoraba el propósito de la visita.

El sentido común será el verdadero campo de batalla

Durante años, Siri ha sido criticada por quedarse atrás frente a otros asistentes y chatbots. Mientras modelos como ChatGPT, Gemini o Claude avanzaban rápidamente en conversación, redacción y razonamiento, Siri seguía pareciendo demasiado rígida para muchas tareas cotidianas.

Por eso resulta tan llamativo que una prueba tan simple se haya convertido en un pequeño momento viral. No porque demuestre que Siri sea ya superior a todos sus rivales, sino porque apunta a algo que los usuarios llevan años esperando: un asistente que no se limite a buscar palabras clave, sino que entienda el objetivo.

El sentido común sigue siendo uno de los grandes retos de la IA. Para una persona, la pregunta del túnel de lavado se resuelve en menos de un segundo. Para una máquina, exige conectar intención, objeto, acción y consecuencia. Ir al túnel de lavado sin el coche cumple la parte de “llegar”, pero fracasa en la parte importante: lavar el vehículo.

La privacidad sigue siendo una de las cartas de Apple

Apple está intentando diferenciar Siri de otros asistentes mediante su discurso de privacidad. La compañía insiste en que Siri está integrada en sus dispositivos y que muchas capacidades dependen de inteligencia en el propio dispositivo, apoyándose en el Neural Engine para procesar peticiones sin asociarlas directamente a la cuenta de Apple del usuario

Esto es importante porque una Siri realmente contextual necesita acceder a más señales personales para ser útil. Cuanto más sabe el asistente sobre lo que estamos haciendo, mejor puede interpretar peticiones ambiguas. Pero esa mejora también obliga a gestionar con cuidado qué datos se procesan, dónde se procesan y cómo se protegen.

La promesa de Apple es clara: hacer que Siri sea más inteligente sin convertirla en una ventana indiscreta a la vida del usuario. La dificultad estará en demostrarlo en el uso diario.

La nueva Siri AI, sin embargo, llegará con una ausencia importante: no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en iPhone, iPad y Apple Watch. Apple atribuye este retraso a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales (DMA), especialmente a las obligaciones de interoperabilidad con otros asistentes virtuales, que según la compañía plantean riesgos para la privacidad y la seguridad de los usuarios.

La Comisión Europea, por su parte, sostiene que la decisión de no lanzar Siri AI en la UE es exclusivamente de Apple y que la normativa no impide ofrecer nuevos productos, siempre que cumplan las reglas del mercado europeo.