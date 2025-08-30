Pixel 10 Pro XL a Prueba: ¿Su durabilidad justifica los 7 años de actualizaciones?
Google hace una audaz promesa con su nuevo Pixel 10 Pro XL: ofrecer siete años de actualizaciones de software. En un mundo donde los teléfonos cambian cada pocos años, esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿puede el hardware de un smartphone realmente durar tanto tiempo? P
ara responder a esta incógnita, el youtuber JerryRigEverything, conocido por sus rigurosas pruebas de durabilidad, puso a prueba el último buque insignia de Google. El resultado fue una grata sorpresa, demostrando que este teléfono no solo está diseñado para el futuro en términos de software, sino también en su construcción.
💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]
El diseño: la base de la durabilidad
Antes de someterlo a las pruebas, JerryRigEverything analizó la composición del Pixel 10 Pro XL. El teléfono, en su color «Moonstone», cuenta con un marco de aluminio 100% reciclado que le otorga una solidez notable. La pantalla, protegida por Gorilla Glass Victus 2, es el primer punto de defensa contra el desgaste diario.
Google también ha incorporado un novedoso anillo magnético en la parte trasera para accesorios de carga, y ha reforzado los orificios del altavoz y el micrófono con mallas seguras, detalles que a menudo se pasan por alto pero que son cruciales para la longevidad del dispositivo.
La prueba de rayado: ¿resistente al uso diario?
La primera prueba del canal es la de rayado, utilizando la escala de Mohs para medir la dureza de la pantalla. El Pixel 10 Pro XL, como la mayoría de los teléfonos de gama alta, comenzó a mostrar arañazos visibles en el nivel 6, con surcos más profundos apareciendo en el nivel 7. Esto significa que es lo suficientemente resistente para soportar el contacto con monedas o llaves en un bolsillo, pero no es inmune a objetos más duros como la arena o piedras.
Lo más impresionante, sin embargo, fue la reacción del escáner de huellas dactilares ultrasónico bajo la pantalla. Incluso después de que la superficie de vidrio fuera rayada con surcos profundos, el sensor continuó funcionando a la perfección, demostrando que la tecnología biométrica de Google está a la altura y no se verá comprometida por el uso cotidiano.
La prueba de fuego: ¿qué pasa bajo presión?
JerryRigEverything aplicó una llama directamente a la pantalla del Pixel 10 Pro XL. Aunque muchos teléfonos se dañan en cuestión de segundos, la pantalla de este dispositivo aguantó 20 segundos antes de que el recubrimiento oleofóbico (la capa que repele las huellas y la grasa) se evaporara.
A diferencia de otras pantallas que pueden quedar permanentemente dañadas o con píxeles muertos, esta se recuperó completamente una vez que se disipó el calor, lo que habla de la calidad de los materiales y su resistencia.
La prueba de flexión: la verdadera medida de su fuerza
La prueba de flexión es la que separa a los teléfonos bien construidos de los que tienen puntos débiles. En un movimiento directo y contundente, JerryRigEverything intentó doblar el teléfono por la parte frontal. El resultado fue asombroso: el Pixel 10 Pro XL no se flexionó, no crujió y no mostró ninguna señal de rotura. A diferencia de otros dispositivos que se quiebran o se deforman, este teléfono mantuvo su integridad estructural de manera impecable.
La prueba se repitió doblando el dispositivo desde la parte trasera, y el resultado fue idéntico. No hubo ni una pizca de movimiento o sonido. Esta demostración de solidez llevó al youtuber a una conclusión tajante: el Pixel 10 Pro XL es posiblemente el teléfono más fuerte que Google ha fabricado hasta la fecha.
Conclusión: un hardware digno de su software
La promesa de Google de siete años de actualizaciones no es solo un truco de marketing. Los resultados de estas pruebas sugieren que la compañía ha puesto un esfuerzo considerable en construir un teléfono que esté a la altura de esa promesa. Desde la pantalla resistente a arañazos hasta el chasis que no se dobla, el Google Pixel 10 Pro XL parece ser un dispositivo diseñado para durar.
Así, mientras los fabricantes compiten por la velocidad y el diseño, Google nos ofrece un enfoque refrescante: la durabilidad como una característica de primer nivel. Con un hardware tan robusto, este teléfono no solo recibirá software nuevo en 2032, sino que probablemente estará en condiciones físicas para usarlo.