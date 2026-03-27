Por fin en iOS: WhatsApp permite usar dos cuentas en un mismo iPhone (y más novedades)

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WhatsApp ha anunciado una batería de novedades que buscan mejorar la experiencia de uso en iOS y acercarla a lo que ya ofrecía en Android. Entre todas ellas, hay una especialmente esperada: la posibilidad de utilizar dos cuentas en un mismo iPhone.

Pero no es la única mejora. La app también introduce nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, mejoras en la gestión del almacenamiento y avances en la transferencia de chats entre plataformas.

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Dos cuentas en un mismo iPhone: una de las funciones más esperadas

La llegada del soporte para múltiples cuentas en iPhone supone un cambio importante para muchos usuarios. Hasta ahora, esta funcionalidad estaba limitada a dispositivos Android, lo que dejaba a los usuarios de iOS en clara desventaja.

Con esta actualización, podrás gestionar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo sin necesidad de trucos ni aplicaciones externas. Además, la app muestra la foto de perfil en la barra inferior, lo que permite identificar rápidamente qué cuenta estás utilizando en cada momento.

Esta mejora resulta especialmente útil para quienes separan su vida personal y profesional o utilizan diferentes números de teléfono.

Transferencia de chats entre iOS y Android: más libertad que nunca

Otra de las novedades clave es la ampliación de la transferencia de chats entre plataformas. WhatsApp ahora permite mover el historial de conversaciones desde iPhone a dispositivos Android.

Esto elimina una de las mayores barreras a la hora de cambiar de ecosistema, ya que los usuarios podrán conservar sus conversaciones sin perder información importante. La compañía sigue avanzando así hacia una mayor interoperabilidad entre sistemas.

Mejor gestión del almacenamiento: elimina archivos pesados fácilmente

WhatsApp también ha mejorado las herramientas para gestionar el almacenamiento dentro de los chats. Ahora es posible localizar y eliminar archivos grandes directamente desde cualquier conversación.

El proceso es sencillo: basta con acceder al nombre del chat y seleccionar la opción de gestión de almacenamiento. Desde ahí, el usuario puede identificar los elementos que ocupan más espacio y eliminarlos con rapidez.

Además, se introduce la posibilidad de borrar únicamente los archivos multimedia de una conversación, manteniendo intacto el historial de mensajes. Esto permite liberar espacio sin perder información relevante.

Stickers inteligentes y edición de fotos con IA

La app sigue apostando por funciones más dinámicas y visuales. A partir de ahora, WhatsApp sugerirá stickers automáticamente mientras escribes emojis, permitiendo sustituirlos con un solo toque.

Por otro lado, la integración de Meta AI permite editar imágenes directamente dentro del chat antes de enviarlas. Esta función estará disponible en las regiones donde Meta AI ya esté desplegada.

Estas mejoras buscan hacer las conversaciones más expresivas y reducir la necesidad de usar aplicaciones externas para tareas básicas como la edición de fotos.

Respuestas automáticas con IA sin comprometer la privacidad

Una de las incorporaciones más interesantes es la ayuda de escritura basada en inteligencia artificial. Esta función puede sugerir respuestas automáticas en función del contexto de la conversación.

Según WhatsApp, todo este proceso se realiza manteniendo la privacidad de los chats, uno de los pilares fundamentales de la plataforma. Esto significa que las sugerencias no comprometen el cifrado ni la seguridad de las conversaciones.

Disponibilidad: despliegue progresivo en todo el mundo

Todas estas novedades se encuentran actualmente en fase de despliegue progresivo. Meta ha confirmado que irán llegando a todos los usuarios “próximamente”.

Como suele ser habitual, algunas funciones podrían tardar más en aparecer dependiendo de la región o del dispositivo, especialmente aquellas relacionadas con inteligencia artificial.