¿Crees que haces buenas fotos? Mira los ganadores de los iPhone Photography Awards 2026

Los iPhone Photography Awards 2026 ya tienen ganadores, y un año más han vuelto a demostrar que no hace falta llevar una cámara profesional encima para capturar una imagen capaz de dejar sin palabras.

En su 19.ª edición, este certamen internacional ha premiado las mejores fotografías tomadas con iPhone, con una imagen nocturna de una erupción volcánica como gran protagonista. La foto ganadora fue capturada por Robyn Jensen, de las Islas Caimán, con un iPhone 15 Pro, y muestra un volcán en plena actividad en Yepocapa, Chimaltenango, Guatemala.

Lo más llamativo no es solo la espectacularidad de la escena, con lava iluminando la oscuridad de la noche, sino que la imagen se tomó con un móvil que ya no es el modelo más reciente de Apple. Una prueba más de que, en fotografía, el ojo del fotógrafo sigue siendo tan importante como el dispositivo que se tiene entre manos.

Una erupción volcánica capturada con un iPhone 15 Pro

La imagen ganadora del Grand Prix Photographer of the Year muestra una escena de enorme fuerza visual: un volcán en erupción bajo un cielo nocturno, con el brillo rojizo de la lava destacando entre las sombras.

Según los datos publicados por IPPAWARDS, la fotografía fue tomada con un iPhone 15 Pro, usando una distancia focal equivalente a 24 mm, apertura f/1,8, exposición de 1 segundo e ISO 12.500. Son cifras que dejan claro que no se trataba precisamente de una situación sencilla para un smartphone.

La escena exigía controlar luces muy intensas —la lava y el resplandor de la erupción— y, al mismo tiempo, conservar el ambiente oscuro del paisaje nocturno. El resultado es una imagen dramática, con mucho contraste y una composición que transmite perfectamente la escala del momento.

El premio Gold viaja a una escena mucho más íntima

Frente a la espectacularidad del volcán, el Gold Award ofrece una fotografía completamente distinta, mucho más tranquila y cotidiana.

El autor es Gellért Gombai, de Hungría, que capturó con un iPhone X una imagen en blanco y negro de dos niños durmiendo sobre la hierba, bajo la sombra de una raqueta de bádminton. La composición juega con la luz, las sombras y la espontaneidad de una escena aparentemente sencilla.

Es precisamente ese contraste lo que hace interesante esta edición de los premios: una foto tomada en condiciones extremas con un iPhone 15 Pro comparte protagonismo con una escena íntima capturada con un iPhone X, un modelo lanzado hace ya varios años.

También hay premios para fotos tomadas con iPhone 16 Pro y Pro Max

Los premios principales se completan con los galardones Silver y Bronze, ambos concedidos a fotógrafos de Estados Unidos.

El Silver Award fue para Arnold Plotnick, mientras que el Bronze Award recayó en Catherine Wang. En ambos casos, las imágenes fueron tomadas con modelos más recientes de Apple, incluyendo el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

Estos reconocimientos vuelven a poner sobre la mesa algo que Apple lleva años destacando en sus campañas: el iPhone se ha convertido en una herramienta fotográfica muy capaz, no solo para usuarios ocasionales, sino también para creadores que saben exprimir sus posibilidades.

Un concurso con categorías para todos los estilos

Los iPhone Photography Awards no se limitan a premiar una única imagen ganadora. El certamen incluye múltiples categorías que permiten ver hasta dónde puede llegar la fotografía móvil en contextos muy diferentes.

Entre ellas encontramos apartados como abstracto, animales, arquitectura, niños, paisaje urbano, paisaje, estilo de vida, naturaleza, personas, retrato, series, bodegón, viajes y otras temáticas.

Esta variedad hace que el concurso funcione casi como una radiografía del estado actual de la fotografía con smartphone. Hay imágenes espectaculares, pero también escenas cotidianas, composiciones minimalistas, retratos espontáneos y momentos capturados por puro instinto.

Editar con apps de iOS está permitido

El concurso está abierto a usuarios de iPhone y iPad de todo el mundo. Las bases permiten editar las fotografías con aplicaciones de iOS, algo lógico teniendo en cuenta que el flujo de trabajo móvil ya forma parte natural de la fotografía actual.

Eso sí, las imágenes deben haber sido capturadas con dispositivos de Apple. La idea del certamen no es premiar la cámara más cara ni el equipo más sofisticado, sino demostrar lo que se puede conseguir con un dispositivo que millones de personas llevan en el bolsillo.

También conviene señalar que la participación tiene coste, ya que enviar fotografías al concurso requiere pagar una tarifa de inscripción. A cambio, los ganadores reciben premios que incluyen dispositivos de Apple.

La próxima edición ya tiene fecha límite

Tras anunciar los ganadores de 2026, IPPAWARDS ya mira hacia su próxima edición. La fecha límite para participar en la 20.ª edición del concurso será el 31 de marzo de 2027.

Para quienes disfrutan haciendo fotos con el iPhone, puede ser una buena oportunidad para revisar la galería, rescatar esas imágenes especiales que a veces quedan olvidadas en el carrete y plantearse enviarlas a un certamen internacional.

Y es que, viendo los ganadores de este año, queda claro que una gran foto no siempre depende de tener el último modelo. A veces basta con estar en el lugar adecuado, mirar de forma diferente y saber pulsar el botón en el instante preciso.