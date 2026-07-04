Sony ya reconvierte su principal fábrica de discos de PlayStation

Sony lleva años preparándose para un futuro sin discos físicos, y ahora ese cambio parece más claro que nunca. Según una información procedente de Austria, la compañía está reduciendo de forma drástica su capacidad de fabricación de discos ópticos, incluidos los destinados a PlayStation.

El dato más llamativo llega desde la planta de Sony DADC en Thalgau, Austria, una instalación clave para la producción de discos físicos. Allí se fabrican actualmente unos 600.000 discos al día, de los cuales aproximadamente la mitad están relacionados con PlayStation. Sin embargo, la compañía prevé que en 2028 ese volumen se reduzca a solo un 10% de la producción actual.

Sony prepara el final del disco físico en PlayStation

Durante décadas, el disco físico ha sido una parte esencial del negocio de los videojuegos. Comprar una caja, abrirla, colocar el disco en la consola y tener el juego en una estantería formaba parte de la experiencia para millones de jugadores.

Pero esa etapa parece estar llegando a su fin. Dietmar Tanzer, presidente de Sony DADC y responsable de las operaciones de fabricación de discos de la compañía, ha explicado al medio austríaco ORF Salzburg que la planta de Thalgau se encuentra inmersa en una transformación profunda.

Actualmente, esta instalación produce alrededor de 600.000 discos diarios. La mitad de ellos están destinados a PlayStation, lo que demuestra que el formato físico todavía tiene peso dentro del ecosistema de Sony. Sin embargo, las previsiones internas apuntan a una caída muy fuerte en los próximos años.

Para 2028, Sony espera fabricar solo una décima parte de los discos que produce hoy. Es decir, de esos 600.000 discos diarios se pasaría a un volumen aproximado de 60.000 unidades al día. La caída es tan significativa que la compañía ya está preparando un cambio completo en la actividad de la planta.

La planta de Thalgau, un símbolo de la era del disco

La fábrica de Thalgau no es una instalación cualquiera dentro de Sony. Es la sede de la división dedicada a la fabricación de discos y, según la información disponible, parece ser la única planta de producción de discos que Sony mantiene todavía bajo propiedad directa.

Sony ha fabricado discos durante décadas en distintos lugares del mundo. Sin embargo, esa presencia fue desapareciendo de forma progresiva.

Este contexto deja claro que la retirada del disco físico no es una decisión improvisada. Sony lleva mucho tiempo reduciendo su dependencia de este formato y reorganizando su capacidad industrial hacia áreas con mayor proyección.

Los empleados serán formados para trabajar con microlentes ópticas

El plan de Sony no pasa simplemente por cerrar una etapa y reducir plantilla. La compañía quiere reconvertir a los 300 empleados de la planta austríaca para que trabajen en una nueva línea de negocio: las microlentes ópticas.

Estas microlentes son componentes diminutos capaces de manipular la luz y pueden tener aplicaciones en distintos sectores tecnológicos. Aunque podrían utilizarse en campos como visores, realidad aumentada o sensores avanzados, todo apunta a que Sony también ve una oportunidad clara en la industria del automóvil.

Sony ha invertido 30 millones de euros para preparar la fabricación de estas microlentes en Thalgau. La producción en masa podría comenzar tan pronto como el próximo año, lo que confirma que el proyecto ya está bastante avanzado.

De fabricar discos de PlayStation a crear componentes ópticos

Lo más curioso de esta transición es que las propias microlentes se fabrican utilizando discos como base del proceso. En un vídeo publicado a finales de 2024 ya se podía ver que la planta de Thalgau estaba trabajando en esta tecnología.

Según los subtítulos automáticos de ese vídeo, en un solo disco pueden caber hasta 60 microópticas. Es decir, la experiencia acumulada por Sony en la fabricación de soportes ópticos no se pierde por completo, sino que se adapta a un nuevo tipo de producto.

La compañía está aprovechando décadas de conocimiento en procesos industriales relacionados con discos para entrar en un mercado distinto. El soporte físico para videojuegos puede estar en retirada, pero la tecnología de precisión desarrollada a su alrededor todavía puede tener mucho recorrido.

El coche del futuro podría beneficiarse de esta tecnología

Una de las aplicaciones mencionadas por el responsable de la división de microóptica de Sony es especialmente llamativa: intermitentes de coche capaces de proyectarse sobre el asfalto.

Este tipo de tecnología podría permitir nuevas formas de comunicación visual entre vehículos, peatones y otros conductores. Por ejemplo, un coche podría proyectar una señal luminosa en el suelo para indicar un giro, advertir de una maniobra o mejorar la seguridad en entornos urbanos.

Aunque estas aplicaciones todavía suenan futuristas, encajan con la evolución actual del sector del automóvil. Los fabricantes están incorporando sistemas de iluminación cada vez más sofisticados, sensores avanzados y elementos de comunicación visual que van mucho más allá de los faros tradicionales.

Para Sony, este movimiento tiene sentido estratégico. El mercado del disco físico se reduce, mientras que la demanda de componentes ópticos especializados podría crecer en sectores como la automoción, la realidad aumentada, los sensores y los dispositivos inteligentes.

PlayStation avanza hacia una era cada vez más digital

El movimiento de Sony llega en un momento en el que el mercado del videojuego ya se ha desplazado claramente hacia lo digital. Las compras en tiendas online, las descargas directas, las suscripciones y el juego en la nube han cambiado la forma en la que muchos usuarios acceden a sus títulos.

PlayStation ya ha dado pasos importantes en esta dirección. La PS5 se lanzó con una versión sin lector de discos, y los modelos más recientes permiten adquirir el lector como accesorio externo en determinadas configuraciones. Esto refleja una estrategia flexible, pero también deja claro que el disco físico ya no ocupa el centro del negocio.

Para muchos jugadores, el formato digital resulta más cómodo: no ocupa espacio, permite cambiar de juego rápidamente y facilita las compras inmediatas. Sin embargo, también plantea dudas importantes sobre la propiedad real de los juegos, la conservación a largo plazo y la posibilidad de revender o prestar títulos.

Ese es precisamente uno de los grandes debates que se abre con el declive del disco físico. Para los usuarios más tradicionales, perder el soporte físico significa depender por completo de las tiendas digitales, las licencias y los servidores de las compañías.

El fin del disco físico no llegará de golpe, pero parece inevitable

Aunque hablar de la muerte del disco físico puede sonar exagerado, los datos de producción de Sony apuntan en una dirección bastante clara. Si en 2028 la compañía espera fabricar solo el 10% de los discos actuales, el formato físico quedará relegado a un papel mucho más minoritario.

Esto no significa necesariamente que los discos de PlayStation vayan a desaparecer mañana. Todavía hay millones de jugadores que compran juegos físicos, coleccionistas que valoran las ediciones en caja y tiendas que dependen de este mercado. Pero la tendencia industrial es evidente.

Sony no parece estar actuando por impulso ni respondiendo a una moda pasajera. La compañía lleva años cerrando plantas, centralizando la fabricación y preparando nuevas líneas de negocio para sustituir la producción de discos.

La planta de Thalgau es el ejemplo más claro de esa transformación. Pasará de ser un centro clave para la fabricación de discos de PlayStation a convertirse en una instalación centrada en microóptica avanzada.

Una despedida simbólica para una tecnología histórica

Sony DADC asegura que ha producido más de 26.400 millones de discos a lo largo de su historia. La mayoría de ellos, unos 23.000 millones, se fabricaron entre 1983 y 2022 en Terre Haute, Indiana.

Son cifras enormes que ayudan a entender la importancia que ha tenido el disco óptico en la historia reciente de la tecnología. CDs, DVDs, Blu-ray y discos de videojuegos han sido durante décadas el soporte principal para distribuir música, películas, software y entretenimiento interactivo.

Ahora, esa época se acerca lentamente a su cierre. No porque el disco deje de funcionar o porque nadie lo quiera, sino porque el mercado, la industria y los hábitos de consumo se han movido en otra dirección.

El futuro de PlayStation parece cada vez más digital, y Sony ya está adaptando sus fábricas a esa realidad. Para algunos usuarios será una evolución natural. Para otros, una pérdida difícil de aceptar. En cualquier caso, todo indica que el disco físico está viviendo sus últimos grandes años como formato dominante en consolas.