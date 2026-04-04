Por qué NASA ha aprobado el iPhone 17 Pro Max para la misión espacial Artemis II

💸 ¡Cupones AliExpress! ¡Cupones válidos del 1 al 7 de abril para una selección de productos! [ Saber más ]

NASA vuelve a demostrar que las misiones espaciales ya no están completamente separadas de la tecnología de consumo.

La agencia espacial estadounidense ha permitido que cada uno de los astronautas de Artemis II lleve un iPhone 17 Pro Max a bordo, un movimiento llamativo porque supone la primera vez que un iPhone obtiene la certificación necesaria para un uso prolongado en órbita y más allá, según explicó Apple.

💸 ¡Cupones AliExpress! ¡Cupones válidos del 1 al 7 de abril para una selección de productos! [ Saber más ]

La noticia ha despertado interés no solo por el simbolismo de ver un smartphone de Apple rumbo a la Luna, sino también por lo que revela sobre los exigentes controles de seguridad que debe superar cualquier dispositivo antes de entrar en una nave espacial.

Aunque pueda parecer un simple detalle anecdótico, detrás de esta decisión hay un proceso técnico muy serio en el que NASA ha tenido que estudiar desde la resistencia de los materiales hasta la forma de fijar físicamente los teléfonos dentro de la cápsula Orion.

Los astronautas de Artemis II llevarán iPhone 17 Pro Max

A comienzos de este año, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó que la tripulación de Artemis II podría volar con “los últimos smartphones”, y ahora ya sabemos qué modelo ha sido el elegido: el iPhone 17 Pro Max. En total, hay cuatro unidades acompañando a la misión, una para cada miembro de la tripulación.

Esto no significa que sea la primera vez que un iPhone sale al espacio, pero sí marca un hito dentro del programa Artemis. Esta es la primera ocasión en la que NASA entrega a cada astronauta un iPhone personal para capturar fotos y vídeos durante la misión.

Apple, además, aseguró que no participó en el proceso de aprobación y que esta es la primera vez que un iPhone ha quedado plenamente cualificado para un uso extendido en órbita y más allá.

Su función está muy limitada: nada de Internet ni Bluetooth

Por muy llamativo que resulte imaginar un iPhone 17 Pro Max viajando hacia la Luna, lo cierto es que su papel a bordo es muy específico. NASA ha confirmado que estos teléfonos no pueden conectarse a Internet ni utilizar Bluetooth, por lo que quedan muy lejos de una experiencia de smartphone convencional.

En la práctica, esto significa que su cometido principal será servir como herramienta de captura visual. Los astronautas podrán usarlos para grabar vídeos y tomar fotografías, pero no para navegar por la red, sincronizar accesorios inalámbricos o ejecutar muchas de las funciones cotidianas que asociamos a un móvil actual. Es decir, el iPhone viaja al espacio, pero lo hace convertido casi en una cámara avanzada extremadamente compacta y familiar para la tripulación.

Esta limitación tiene bastante lógica. En una misión como Artemis II, cualquier sistema inalámbrico o cualquier función de conectividad adicional puede introducir variables no deseadas. Reducir el dispositivo a un uso controlado facilita su integración en el entorno de vuelo y minimiza riesgos operativos. Esta conclusión es una inferencia razonable a partir de las restricciones confirmadas por NASA sobre conectividad.

Así fue el complejo proceso de aprobación de NASA

Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es que aprobar un iPhone para una misión lunar no ha sido, ni mucho menos, un trámite sencillo. El proceso habitual de certificación de hardware para vuelos espaciales consta de cuatro fases.

La primera fase consiste en presentar el dispositivo ante un panel de seguridad. La segunda se centra en identificar todos los posibles peligros que puede plantear el hardware, desde piezas móviles hasta materiales susceptibles de romperse, como el vidrio. La tercera establece un plan para mitigar esos riesgos, mientras que la cuarta busca demostrar que ese plan funciona de verdad y que el dispositivo puede utilizarse sin comprometer ni a la tripulación ni a la nave.

Esto deja claro hasta qué punto un teléfono, por muy refinado que esté para el mercado de consumo, debe someterse a una revisión mucho más exigente cuando sale del contexto terrestre. En una cápsula completamente sellada y en microgravedad, el comportamiento de los objetos cambia, y cualquier elemento mal asegurado o cualquier fragmento desprendido podría convertirse en un problema serio.

La resistencia del iPhone 17 Pro Max ha jugado un papel clave

Uno de los puntos más relevantes para su aprobación ha sido, lógicamente, la durabilidad física del terminal. El iPhone 17 Pro Max utiliza Ceramic Shield 2 en la parte frontal y, por primera vez en la gama Pro, Apple también protege la parte trasera con Ceramic Shield. La compañía describe Ceramic Shield 2 como un material “más resistente que cualquier vidrio de smartphone o vitrocerámica” y afirma que ofrece una resistencia a arañazos tres veces superior, además de una mejor reducción de reflejos.

En el contexto de una misión espacial, la resistencia a impactos y roturas tiene una importancia muy superior a la habitual. No se trata solo de evitar que se rompa un móvil caro. NASA debe asegurarse de que el dispositivo no pueda generar fragmentos peligrosos dentro de la cápsula ni comprometer la seguridad de la tripulación. Por eso, la resistencia del vidrio y la estructura del teléfono ha sido un factor esencial dentro del proceso de análisis.

Además, Apple ya había presentado el iPhone 17 Pro Max como un dispositivo especialmente pensado para creadores de contenido y usos audiovisuales exigentes, con funciones de vídeo avanzadas y una integración más cercana a flujos de trabajo profesionales. Aunque eso no implica automáticamente que esté listo para el espacio, sí ayuda a entender por qué este modelo resulta atractivo para capturar imágenes en una misión tan mediática como Artemis II.

El problema no era solo que se rompiera

La posible rotura del cristal no era el único obstáculo. Según la información publicada, NASA también ha tenido que estudiar cómo utilizar físicamente los teléfonos dentro de la nave Orion. En un entorno de microgravedad, un objeto no se comporta como en la Tierra, por lo que hasta un gesto tan cotidiano como dejar el móvil a un lado deja de ser trivial.

La agencia llegó a discutir el uso de velcro para fijar los iPhone dentro de la cápsula. Antes del lanzamiento, al menos una de las unidades fue guardada en un bolsillo de la pierna del traje de vuelo. Ese detalle resume muy bien el tipo de adaptación necesaria: no basta con que el dispositivo funcione, también debe estar integrado de forma segura en la operativa diaria de la tripulación.

Todo esto subraya algo importante: llevar tecnología de consumo al espacio no consiste simplemente en meter un producto en una nave. Cada material, cada superficie, cada método de sujeción y cada posible interacción con el entorno debe estudiarse con rigor.

Los iPhone no serán las únicas cámaras de Artemis II

Aunque el protagonismo mediático se lo están llevando los iPhone 17 Pro Max, la tripulación no dependerá exclusivamente de ellos para documentar la misión. Artemis II también cuenta con cuatro cámaras GoPro Hero 11 y con dos cuerpos Nikon D5, lo que deja claro que NASA sigue apoyándose en equipamiento fotográfico dedicado para determinadas tareas.

La coexistencia de iPhone, GoPro y Nikon resulta especialmente interesante porque refleja una estrategia híbrida. Por un lado, la agencia recurre a cámaras profesionales y de acción ya consolidadas en entornos exigentes. Por otro, introduce un dispositivo de consumo masivo cuya familiaridad y facilidad de uso pueden aportar ventajas prácticas a los astronautas.

De hecho, una de las Nikon D5 ya ha capturado una impactante imagen de la Tierra iluminada por la Luna llena, lo que demuestra que la misión está generando material visual de enorme valor desde sus primeras etapas. Queda por ver si los iPhone 17 Pro Max lograrán imágenes igual de memorables, pero el potencial mediático es indudable.