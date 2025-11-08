Promo 11.11 de AliExpress: Todos los códigos descuento y las mejores ofertas en móviles

Patrocinado

El 11 de noviembre llega una de las campañas más potentes del año: la Promo 11.11 de AliExpress, una oportunidad perfecta para conseguir productos a precios muy rebajados gracias a nuevos códigos de descuento escalonados. Esta promoción estará activa durante más de una semana e incluye también cupones exclusivos para Miravia.

A continuación repasamos todos los códigos, fechas, condiciones y cómo usarlos para maximizar el ahorro.

 

Códigos de descuento de AliExpress para el 11.11

Durante la campaña 11.11, AliExpress activa una serie de códigos descuento que se aplican exclusivamente a productos marcados con el sello Promo del 11.11. Cuanto mayor sea el importe de la compra, mayor será el descuento aplicable.

Listado completo de códigos:

  • ESAE03 → 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €
  • ESAE05 → 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €
  • ESAE12 → 12 € de descuento en compras mínimas de 69 €
  • ESAE20 → 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €
  • ESAE40 → 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €
  • ESAE60 → 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €
  • ESAE75 → 75 € de descuento en compras mínimas de 469 €
  • ESAE85 → 85 € de descuento en compras mínimas de 549 €

Estos códigos permiten rebajar aún más los descuentos habituales del 11.11, y resultan especialmente útiles para compras de electrónica, hogar, moda y productos premium que alcanzan los mínimos requeridos.

Términos y condiciones de la Promo 11.11 (AliExpress):

  • Validez: del 11 de noviembre a las 00:00 al 19 de noviembre a las 23:59:59
  • Aplicables a: todos los pedidos enviados a España
  • No válidos en productos virtuales
  • No acumulables con otras promociones
  • Sólo válidos en productos con el sello “Promo del 11.11”

Ejemplo de sello del 11.11:

 

Códigos de Miravia para el 11.11

Además de AliExpress, Miravia activa sus propios códigos promocionales durante el mismo período, lo que permite ampliar las posibilidades de ahorro según dónde prefieras comprar.

Códigos Miravia disponibles:

  • AEMES04 → 4 € de descuento en compras mínimas de 19 €
  • AEMES07 → 7 € de descuento en compras mínimas de 49 €
  • AEMES20 → 20 € de descuento en compras mínimas de 99 €

Son perfectos para compras pequeñas y medianas, especialmente en categorías como belleza, moda, hogar y marcas oficiales que suelen tener precios ya ajustados.

Términos y condiciones de la Promo 11.11 (Miravia)

  • Validez: del 11 de noviembre a las 00:00 al 19 de noviembre a las 23:59:59
  • Aplicables a: todos los pedidos enviados a España
  • ❌ No válidos en productos virtuales
  • ❌ No acumulables con otros códigos o promociones
  • ❗ Válidos solo en productos vendidos por Miravia

 

Cómo aprovechar al máximo la campaña 11.11

Para garantizar que consigues el mejor precio posible durante el 11.11, sigue estas recomendaciones:

Añade los artículos a la cesta antes del inicio para controlar si suben o bajan de precio.
Comprueba siempre el sello “Promo del 11.11” antes de aplicar un código.
Combina los códigos con descuentos directos del vendedor cuando sean compatibles.
Compra pronto, ya que algunos códigos pueden agotarse por límite de uso.
Revisa los cupones del vendedor y cupones AliExpress, que en ocasiones se suman.

 

Ofertas destacadas

Producto Precio sin descuento Cupón de descuento Precio con descuento Cupón de descuento
Global Version Vivo X200 Pro 5G Smartphone MTK Dimensity 9400 6.78″ AMOLED Screen 200MP Rear Camera 6000mAh Battery 90W Charger 878 € 85 € 793 ESAE85
Global Version vivo X200 Pro 5G smartphone android 15 MediaTek Dimensity 9400 6.78″ Display 200MP Camera 6000 mAh Battery 868 € 85 € 783 ESAE85
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Smartphone 200MP Quad AI Camera Snapdragon 8 Elite 6.9″120Hz Dynamic AMOLED 2X Display Cell Phone 860 € 85 € 775 ESAE85
2025 NEW HONOR Magic7 Pro 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 6.8»120Hz LTPO Display 100W Charge Global Version HONOR Magic 7 Pro 822 € 85 € 737 ESAE85
ASUS ROG Phone 9 Pro Snapdragon 8 Elite 6.78» 185Hz E-Sports Display 50MP Camera 5800mAh Battery 512GB/1TB Global Rom 795 € 85 € 710 ESAE85
ROG Phone 9 Pro Snapdragon 8 Elite Official New Gaming Flagship Smartphone 185Hz Refresh Rate AMOLED Android mobile 775 € 85 € 690 ESAE85
Samsung Galaxy S24 Ultra NFC, 6.8″ Dynamic AMOLED 2X Screen, 200MP Camera, Octa-Core CPU, 120 Hz, 5000 mAh Battery 762 € 85 € 677 ESAE85
Global Version OnePlus 13 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 100W SUPERVOOC 4K Dolby Vision 6.82inches Display IP69 50MP Camera 755 € 85 € 670 ESAE85
Samsung Galaxy S25+ 5G NFC, Smartphones, 6.7″, 120 Hz, 50 MP Camera, 4900mAh battery, IP68 734 € 85 € 649 ESAE85
Nubia Z70s Ultra 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 6.85’‘AMOLED Display NEOVISION AI Photography4.0 50MP 144Hz 6600mAh NFC IP69 728 € 85 € 643 ESAE85
2025 NEW HONOR Magic7 Pro 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 6.8»120Hz LTPO Display 100W Charge Global Version HONOR Magic 7 Pro 712 € 85 € 627 ESAE85
Global Version HONOR Magic7 Pro Snapdragon 8 Elite Smartphone 200MP Telephoto Camera IP69 & IP68 5850mAh 100W Charge Cellphone 700 € 85 € 615 ESAE85
New Samsung Galaxy S25 5G AI Smartphone Snapdragon 8 for Galaxy Elite 6.2″ 120Hz AMOLED 2X Display 50MP Qual Camera Cell Phone 670 € 85 € 585 ESAE85
Global Version OnePlus 13 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 100W SUPERVOOC 4K Dolby Vision 6.82inches Display IP69 50MP Camera 656 € 85 € 571 ESAE85
Global ROM OnePlus 13 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 100W SUPERVOOC 4K Dolby Vision 6.82inches Display IP69 50MP Camera 656 € 85 € 571 ESAE85
Global Version OnePlus 13 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 100W SUPERVOOC 4K Dolby Vision 6.82inches Display IP69 50MP Camera 656 € 85 € 571 ESAE85
Global Version OnePlus 13 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 100W SUPERVOOC 4K Dolby Vision 6.82inches Display IP69 50MP Camera 656 € 85 € 571 ESAE85
Google Pixel 10, Brand New Google Tensor G5, 6.3 inches Advanced Triple Rear Camera 4970 mAh 24+ Hour Battery NFC SmartPhone 654 € 85 € 569 ESAE85
Global ROM OnePlus 13 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 100W SUPERVOOC 4K Dolby Vision 6.82inches Display IP69 50MP Camera 654 € 85 € 569 ESAE85
Honor Magic V2 Global Version 5G Foldable Smartphone Snapdragon 8 Gen2 LTPO OLED Display 120Hz 50MP Triple Camera Android Mobile 652 € 85 € 567 ESAE85
Honor Magic V2 5G Foldable Smartphone Global Version LTPO OLED Display 120Hz Snapdragon 8 Gen2 50MP Triple Camera Android Mobile 643 € 85 € 558 ESAE85
Premiere Global Version ViVO X200FE 5G Smartphone Dimensity 9300+ FuntouchOS 15 ZEISS Image Pro Packed 6500mAh 90W 6.31′ AMOLED 641 € 85 € 556 ESAE85
VIVO X200 Pro 5G Smartphone AMOLED 8T LTPO 6.78″120Hz Display 200MP Telephoto Camera ZEISS Optics BlueVolt 6000mAh CN Version 635 € 85 € 550 ESAE85
Global Version Honor Magic V2 5G Foldable Smartphone Snapdragon 8 Gen2 LTPO OLED Display 120Hz 50MP Triple Camera Android Mobile 631 € 85 € 546 ESAE85
Nubia Z70s Ultra 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 6.85’‘AMOLED Display NEOVISION AI Photography4.0 50MP 144Hz 6600mAh NFC IP69 627 € 85 € 542 ESAE85
Nubia z70s ultra Photographer Edition 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite 6.85″ 1.5K HD Display 35mm Lens 6600mAh 80W Fast Charging 627 € 85 € 542 ESAE85
Global Version Honor Magic V2 5G Foldable Smartphone Snapdragon 8 Gen2 LTPO OLED Display 120Hz 50MP Triple Camera Android Mobile 620 € 85 € 535 ESAE85
realme GT 7 Pro Smartphone 5G Global Version Snapdragon 8 Elite 6.78» 120Hz Eco OLED Screen 120W SUPERVOOC 50MP Camera NFC GPS 603 € 85 € 518 ESAE85
Samsung Galaxy S25 AI 5G Smartphone Snapdragon® 8 Elite para Galaxy 4000mAh 12/256GB AMOLED Display 50MP Camera 6.2‘’ 120Hz 603 € 85 € 518 ESAE85
Samsung Galaxy S25 AI 5G Smartphone Snapdragon® 8 Elite para Galaxy 4000mAh 12/256GB AMOLED Display 50MP Camera 6.2‘’ 120Hz 603 € 85 € 518 ESAE85
OUKITEL WP100 TITAN 33000mAh 66W Rugged Phone 6.8» 120Hz Screen 5G Smartphone 48GB(16+ 32) 512GB 200MP Android 14 600 € 85 € 515 ESAE85
OnePlus 13 5G Snapdragon 8 Elite 2K Display 6.82‘’ 120hz LTPO 6000mAh Battery 100W SUPERVOOC ColorOS 15 Support Google 591 € 85 € 506 ESAE85
8849 Tank 4 Pro Unihertz 5G AI Rugged Projector Smartphone 1TB+36G Dimensity 8300 AMOLED 3K Android 14 6.78»120HZ 11600mAh 591 € 85 € 506 ESAE85
Global Version RedMagic 10 Pro 5G Gaming Phone 6.85″ Snapdragon 8 Elite 7050mAh 100W Charge 50MP NFC SmartPhone 586 € 85 € 501 ESAE85
Unihertz by 8849 Tank 4 Pro Al Smartphone 5G Android 14 with 720P Projector 1TB+512GB MTK 8300 3K 120HZ AMOLED 11600mAh Battery 577 € 85 € 492 ESAE85
New POCO F7 Ultra Global Edition NFC with Snapdragon 8 Elite 50 MP Camera 6.67-inch 120Hz 120W Display 573 € 85 € 488 ESAE85
New POCO F7 Ultra Global Edition NFC with Snapdragon 8 Elite 50 MP Camera 6.67-inch 120Hz 120W Display 573 € 85 € 488 ESAE85
POCO F7 Ultra Global Version Smartphone Snapdragon 8 Elite 50 MP Camera 6.67″ 120Hz Display NFC 573 € 85 € 488 ESAE85
realme GT 7 Pro Smartphone 5G Global Version Snapdragon 8 Elite 6.78» 120Hz Eco OLED Screen 120W SUPERVOOC 50MP Camera NFC GPS 562 € 85 € 477 ESAE85
Global Version Xiaomi 15T Pro MediaTek Dimensity 9400+ Processor Smartphone 6.83″ 144Hz Display 50MP Triple Camera 5500mAh 90W 558 € 85 € 473 ESAE85
New realme GT7 Pro 5G Smartphone 12GB+256GB/512GB Snapdragon 8 Elite 6,78″ 120Hz 120HzFour-sided Curved Display 24H Fast Shippin 557 € 85 € 472 ESAE85
Global Version realme GT 7 Pro 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite AI Ultra-clear Snap Camera RealWorld Eco² Display 6500mAh NFC 556 € 85 € 471 ESAE85
Global Version realme GT 7 Pro 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite AI Ultra-clear Snap Camera RealWorld Eco² Display 6500mAh NFC 555 € 85 € 470 ESAE85
Global Version realme GT 7 Pro 5G Smartphone Snapdragon 8 Elite AI Ultra-clear Snap Camera RealWorld Eco² Display 6500mAh NFC 554 € 85 € 469 ESAE85
8849 Tank 4 Pro Unihertz Rugged Smartphone with Projector 1TB+36G 5G AI Dimensity 8300 AMOLED 3K Android 14 6.78»120HZ 11600mAh 552 € 85 € 467 ESAE85

Deja un comentario