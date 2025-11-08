Promo 11.11 de AliExpress: Todos los códigos descuento y las mejores ofertas en móviles

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

El 11 de noviembre llega una de las campañas más potentes del año: la Promo 11.11 de AliExpress, una oportunidad perfecta para conseguir productos a precios muy rebajados gracias a nuevos códigos de descuento escalonados. Esta promoción estará activa durante más de una semana e incluye también cupones exclusivos para Miravia.

A continuación repasamos todos los códigos, fechas, condiciones y cómo usarlos para maximizar el ahorro.

Códigos de descuento de AliExpress para el 11.11

Durante la campaña 11.11, AliExpress activa una serie de códigos descuento que se aplican exclusivamente a productos marcados con el sello “Promo del 11.11”. Cuanto mayor sea el importe de la compra, mayor será el descuento aplicable.

Listado completo de códigos:

ESAE03 → 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €

→ 3 € de descuento en compras mínimas de 15 € ESAE05 → 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €

→ 5 € de descuento en compras mínimas de 29 € ESAE12 → 12 € de descuento en compras mínimas de 69 €

→ 12 € de descuento en compras mínimas de 69 € ESAE20 → 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €

→ 20 € de descuento en compras mínimas de 129 € ESAE40 → 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €

→ 40 € de descuento en compras mínimas de 249 € ESAE60 → 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €

→ 60 € de descuento en compras mínimas de 369 € ESAE75 → 75 € de descuento en compras mínimas de 469 €

→ 75 € de descuento en compras mínimas de 469 € ESAE85 → 85 € de descuento en compras mínimas de 549 €

Estos códigos permiten rebajar aún más los descuentos habituales del 11.11, y resultan especialmente útiles para compras de electrónica, hogar, moda y productos premium que alcanzan los mínimos requeridos.

Términos y condiciones de la Promo 11.11 (AliExpress):

✅ Validez: del 11 de noviembre a las 00:00 al 19 de noviembre a las 23:59:59

del al ✅ Aplicables a: todos los pedidos enviados a España

todos los pedidos enviados a España ❌ No válidos en productos virtuales

❌ No acumulables con otras promociones

❗ Sólo válidos en productos con el sello “Promo del 11.11”

Ejemplo de sello del 11.11:

Códigos de Miravia para el 11.11

Además de AliExpress, Miravia activa sus propios códigos promocionales durante el mismo período, lo que permite ampliar las posibilidades de ahorro según dónde prefieras comprar.

Códigos Miravia disponibles:

AEMES04 → 4 € de descuento en compras mínimas de 19 €

→ 4 € de descuento en compras mínimas de 19 € AEMES07 → 7 € de descuento en compras mínimas de 49 €

→ 7 € de descuento en compras mínimas de 49 € AEMES20 → 20 € de descuento en compras mínimas de 99 €

Son perfectos para compras pequeñas y medianas, especialmente en categorías como belleza, moda, hogar y marcas oficiales que suelen tener precios ya ajustados.

Términos y condiciones de la Promo 11.11 (Miravia)

✅ Validez: del 11 de noviembre a las 00:00 al 19 de noviembre a las 23:59:59

del al ✅ Aplicables a: todos los pedidos enviados a España

todos los pedidos enviados a España ❌ No válidos en productos virtuales

❌ No acumulables con otros códigos o promociones

❗ Válidos solo en productos vendidos por Miravia

Cómo aprovechar al máximo la campaña 11.11

Para garantizar que consigues el mejor precio posible durante el 11.11, sigue estas recomendaciones:

✅ Añade los artículos a la cesta antes del inicio para controlar si suben o bajan de precio.

✅ Comprueba siempre el sello “Promo del 11.11” antes de aplicar un código.

✅ Combina los códigos con descuentos directos del vendedor cuando sean compatibles.

✅ Compra pronto, ya que algunos códigos pueden agotarse por límite de uso.

✅ Revisa los cupones del vendedor y cupones AliExpress, que en ocasiones se suman.

