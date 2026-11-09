PS6 no necesita más potencia: un exjefe de PlayStation pide una consola más barata

¿Y si el gran avance de la próxima PlayStation fuera su precio? Shawn Layden defiende que volver a ofrecer una consola por 300 dólares (unos 269 €) sería más relevante que seguir aumentando su potencia.

La reflexión abre un debate que va más allá de PS6: qué debería mejorar una nueva consola para resultar atractiva. La capacidad gráfica importa, pero el presupuesto del comprador también, y una máquina inaccesible difícilmente puede ampliar el público al que llegan sus juegos.

Una PlayStation más asequible como próxima gran innovación

En su intervención en The Trophy Room, el antiguo responsable de PlayStation contrapone una hipotética PS6 de 1.200 dólares (unos 1.075 €) con una máquina comparable a PS5 por 300 dólares (unos 269 €). La segunda opción representa para él una innovación más valiosa.

Layden considera que la potencia actual basta para los juegos que desea el público. Pide explorar un equipo más pequeño y barato, en lugar de concentrar el esfuerzo en otra escalada de prestaciones.

Su comparación mira a los saltos entre PS1 y PS2, al cambio de CD a DVD y a la conectividad de PS4. Frente a esos avances, relativiza el impacto que tendrán para muchos jugadores más teraflops o un trazado de rayos más sofisticado.

El interés de la propuesta está en cambiar la pregunta: cuántas personas pueden acceder a los juegos, además de qué calidad gráfica puede alcanzar una consola. Desde esa perspectiva, reducir la barrera de entrada puede ser una forma de mejorar el producto tan relevante como renovar sus componentes.

Los precios oficiales de PS5 ayudan a entender el debate

El contexto europeo permite poner cifras al argumento sin recurrir a supuestos sobre PS6. Sony anunció en marzo unos precios recomendados, aplicables desde el 2 de abril de 2026, de 599,99 € para PS5 Digital Edition, 649,99 € para PS5 y 899,99 € para PS5 Pro.

Se trata de precios recomendados, por lo que no describen necesariamente cada oferta o paquete que pueda encontrarse en tiendas. Aun así, sirven para situar el coste de entrada y la distancia entre el modelo digital y la versión Pro dentro de la misma familia de consolas.

La comparación histórica también resulta reveladora. El anuncio de lanzamiento de PS4 de Sony en 2013 fijaba su precio europeo en 399 €, una referencia que permite apreciar cuánto ha cambiado el presupuesto nominal de acceso a PlayStation. Comparar esas cantidades no equivale, por supuesto, a ajustar los precios por inflación.

La memoria encarece el hardware y Sony reconoce el desafío

Fabricar una consola más económica exige algo más que decidir un nuevo precio de venta. En sus respuestas a inversores de mayo de 2026, Sony reconoció que el encarecimiento de la memoria aumenta el coste de los componentes y puede perjudicar la adopción si termina trasladándose al comprador.

La compañía explicó entonces que había asegurado los volúmenes de memoria necesarios para 2026 y acordado precios en cierta medida. Para afrontar cambios posteriores, mencionó el equilibrio entre el precio del hardware y el gasto promocional, dos herramientas con efectos diferentes sobre el coste real de compra.

Respecto a las plataformas de próxima generación, Sony indicó en esa comunicación que no había tomado decisiones sobre calendario o precio. Su escenario contemplaba memoria cara y una oferta ajustada hasta 2027, y estudiaba reducciones de costes en otras áreas, estrategias comerciales y posibles ajustes del modelo de negocio.

Ese documento no demuestra que sea viable fabricar la máquina que propone Layden, pero sí confirma que el precio y el suministro forman parte del problema industrial. En Teknofilo ya abordamos el riesgo de una próxima generación demasiado cara y las declaraciones añaden otra perspectiva a ese debate.