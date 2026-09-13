PS6 se enfrenta a un problema de precio: la PS5 Pro ya cuesta 899,99 € en España

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una PlayStation 6? La pregunta empieza a pesar tanto como sus futuros gráficos.

Con la PS5 Pro situada en un precio recomendado de 899,99 € en España, la siguiente generación se enfrenta a un problema bastante cotidiano: ofrecer un salto atractivo sin dejar fuera a buena parte de los jugadores.

Un análisis de Ampere plantea que Sony y Microsoft podrían encontrarse con consolas de 1.000 dólares si optan por una evolución convencional del hardware para 2028. No es un precio anunciado para PS6 ni para Xbox Project Helix: es un escenario que sirve para estudiar hasta dónde puede tensarse el bolsillo del comprador.

La referencia en España es una PS5 Pro de 899,99 €

PS5 Pro se estrenó por 799,99 € y su precio recomendado pasó a 899,99 € con la revisión que Sony hizo efectiva el 2 de abril de 2026: son 100 € más, aproximadamente un 12,5 % de subida.

La revisión también afectó a las otras PS5, como recoge el anuncio oficial de Sony. Estas son las tarifas recomendadas europeas de referencia para España; una oferta puntual, un paquete o el precio de un distribuidor pueden ser diferentes.

Consola Precio recomendado en España PS5 con lector 649,99 € PS5 Digital Edition 599,99 € PS5 Pro 899,99 € PlayStation 6 Sin anunciar

Sony justificó el encarecimiento por las presiones del entorno económico global. La escasez y el coste de componentes, incluida la memoria, forman parte del contexto que rodea a la industria, pero no conviene atribuir toda la subida exclusivamente a la RAM ni dar por hecho que la situación seguirá igual cuando llegue PS6.

El precedente invita a hacerse preguntas: PS4 Pro llegó a Europa por unos 400 € y PS5 con lector arrancó en España en 499,99 €. La próxima generación podría volver a elevar el desembolso.

Qué calcula Ampere si la próxima generación sale demasiado cara

El informe de agosto, recogido por VGC, estudia un lanzamiento en 2028 con diseños continuistas y mejoras incrementales. Bajo ese supuesto, un precio de 1.000 dólares podría reducir hasta un 38 % las ventas conjuntas durante los primeros cinco años frente a PS5 y Xbox Series X|S en el periodo equivalente.

La lectura para el jugador es sencilla: una consola más cara puede hacer que renovar deje de ser una compra asumible al inicio de la generación. Para los fabricantes, además, cada usuario que pospone el salto tarda más en incorporarse al nuevo ecosistema. Es una advertencia condicionada a los supuestos del análisis, no una sentencia sobre unas máquinas que todavía no tienen precio definitivo.

Ampere propone tres caminos: retrasar el relevo más allá de 2028, subvencionar más el hardware o innovar sin centrarlo todo en los gráficos. La segunda vía podría apoyarse en nuevas formas de monetización y venta; la tercera recuerda a la estrategia de Nintendo de diferenciar la experiencia de juego sin depender únicamente de una escalada de potencia.

Son decisiones con contrapartidas. Si el fabricante absorbe más coste, necesita compensarlo en otras partes del negocio; si modifica su propuesta, debe convencer al público de que el cambio merece la pena. Y si espera a que los componentes sean más asequibles, prolonga la generación actual sin tener garantizado cuándo se normalizará el mercado.

Según informaciones atribuidas a Bloomberg, Sony habría valorado llevar su siguiente consola a 2028 o 2029 por la presión sobre la memoria. Eso no equivale a un retraso indefinido ni a una fecha oficial incumplida. Como recogimos al hablar de los primeros detalles de la próxima PlayStation, el desarrollo y las estimaciones de los analistas deben distinguirse de un calendario comercial confirmado.

La cadencia histórica también pesa: entre PS2 y PS3 transcurrieron unos seis años, y los dos relevos siguientes tardaron aproximadamente siete, tomando los primeros lanzamientos mundiales como referencia. Alargar el ciclo puede complicar la transición y el interés de los usuarios, pero un precio excesivo puede frenarlos igualmente. La cuestión para PS6 será ofrecer motivos para cambiar de consola a un coste que suficientes jugadores puedan asumir; por ahora, cualquier precio concreto para España sigue sin confirmar.