Qualcomm presenta un PC que parece un posavasos o un cargador inalámbrico

Durante el Snapdragon Summit 2025, el evento anual en el que Qualcomm presenta sus tecnologías más innovadoras, la compañía ha dejado a todos boquiabiertos con un concepto inesperado: un ordenador de sobremesa ultradelgado y circular que recuerda más a un posavasos o a un cargador inalámbrico que a un PC tradicional.

El evento se centró en los nuevos chips Snapdragon X2 Elite y Elite Extreme, diseñados para impulsar la próxima generación de ordenadores portátiles, tablets desmontables y, como gran novedad, equipos de sobremesa con formatos nunca vistos. Entre todos los prototipos expuestos, el más llamativo fue un PC de sobremesa con forma de disco que redefine lo que entendemos por diseño en computación.

Un diseño circular que desafía lo convencional

El ordenador circular es tan fino que apenas supera el grosor de medio centímetro, con un diámetro ligeramente mayor al de un platillo de café. Su estética futurista hizo que muchos asistentes lo confundieran en un primer vistazo con un calentador de tazas o un cargador inalámbrico.

Sin embargo, se trata de un completo ordenador de sobremesa que integra un procesador Snapdragon X2 Elite y es capaz de alimentar un monitor a través de USB-C con soporte DisplayPort Alt Mode.

Alrededor de los bordes del dispositivo se observan varios puertos USB-C, uno de ellos destinado a la alimentación, junto con una salida de auriculares. En la parte inferior, un anillo de rejillas de ventilación recuerda al diseño del Mac Mini, aunque en una versión aún más compacta. La gran incógnita que plantea este diseño es cómo Qualcomm logrará disipar el calor en un cuerpo tan delgado.

¿Un prototipo o el futuro del escritorio?

Todavía no está claro si este ordenador circular llegará al mercado de consumo o quedará como una demostración tecnológica. Qualcomm no ha confirmado planes de producción, pero lo que sí ha conseguido es generar debate en la industria sobre nuevas formas de concebir el ordenador de sobremesa.

Los ordenadores de sobremesa llevan años innovando con diseños cilíndricos, modulares y ultradelgados, pero pocas veces hemos visto algo tan atrevido como este prototipo. Su tamaño compacto, unido a la eficiencia energética de los chips Snapdragon X2, abre la puerta a equipos silenciosos, portátiles y fáciles de integrar en cualquier espacio.

Un punto clave será comprobar cómo gestiona la disipación del calor un dispositivo tan fino. Qualcomm no ofreció detalles sobre el sistema de refrigeración, pero los orificios de ventilación en la base sugieren un diseño pensado para optimizar el flujo de aire, similar al de otros mini PC pero llevado al extremo de la miniaturización.

Aunque pueda parecer un ejercicio de diseño futurista, este prototipo refleja la apuesta de Qualcomm por llevar sus chips Snapdragon X2 Elite más allá de los portátiles. Con una arquitectura altamente eficiente y conectividad avanzada, estos procesadores permiten imaginar formatos de ordenador que antes parecían imposibles.