Apple retrasa sus gafas inteligentes por miedo a repetir los problemas de privacidad de Meta

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Apple lleva años explorando unas gafas inteligentes capaces de competir con las populares Ray-Ban Meta, pero su entrada en este mercado plantea un problema especialmente delicado: ¿cómo colocar una cámara sobre la cara de millones de personas sin generar la sensación de estar siendo vigilados?

La compañía parece haber decidido que no basta con copiar la fórmula de Meta y añadir el logotipo de la manzana. Según las últimas informaciones, Apple estaría rediseñando tanto las funciones como el discurso comercial de sus gafas para convertir la privacidad en uno de sus grandes argumentos.

Este trabajo adicional habría contribuido a retrasar el proyecto. Las gafas, que inicialmente podían haberse presentado antes, apuntarían ahora a una puesta de largo durante la WWDC de junio de 2027, mientras que su llegada a las tiendas se produciría hacia finales de ese mismo año.

Apple quiere evitar el problema de imagen de las Ray-Ban Meta

Meta no inventó las gafas inteligentes, pero sí ha conseguido convertirlas en un producto relativamente popular. Su colaboración con Ray-Ban ha dado lugar a unas gafas que parecen bastante convencionales, pero que pueden hacer fotografías, grabar vídeos, reproducir música, atender llamadas y utilizar funciones de inteligencia artificial.

Ese éxito comercial también ha venido acompañado de dudas sobre la privacidad. Las cámaras se encuentran integradas en una montura discreta y pueden pasar inadvertidas para las personas que están alrededor, especialmente cuando nadie presta atención al pequeño indicador luminoso situado junto al sensor.

Meta incluye un LED exterior que se enciende cuando la cámara captura imágenes. La compañía también recuerda que quienes utilizan sus gafas deben respetar la privacidad de otras personas, pero la mera presencia de una cámara colocada a la altura de los ojos continúa generando inquietud.

Apple teme que entrar en esta categoría sin una propuesta claramente diferenciada pueda perjudicar una imagen de marca construida durante años alrededor de la protección de los datos personales. Aunque sus gafas funcionaran de manera distinta, muchos consumidores podrían meterlas automáticamente en el mismo saco que las de Meta.

La privacidad sería la prioridad absoluta del proyecto

El equipo Vision de Apple, responsable del desarrollo de sus dispositivos de realidad aumentada y computación espacial, habría situado la privacidad como la prioridad número uno de las futuras gafas. No se trataría solamente de añadir un testigo luminoso, sino de replantear qué puede hacer el producto y dónde se procesa la información.

La compañía no querría limitarse a pedir que los usuarios confíen en sus promesas. Su intención sería respaldar el mensaje con diferencias técnicas visibles, como un mayor procesamiento dentro del propio dispositivo, la ausencia de reconocimiento facial y restricciones estrictas sobre el uso de las grabaciones.

Apple también descartaría una función parecida al modo de percepción continua de Meta, capaz de analizar de forma prolongada lo que sucede alrededor del usuario. Una característica de este tipo puede resultar muy útil para una inteligencia artificial contextual, pero plantea preguntas sobre quién aparece en las imágenes, cuánto tiempo se conservan y para qué se utilizan.

El reto consiste en ofrecer una experiencia realmente inteligente sin convertir las gafas en una cámara permanente. Apple necesita que el dispositivo comprenda el entorno cuando sea necesario, pero también que las personas cercanas puedan confiar en que no están siendo analizadas o grabadas constantemente.

El procesamiento local sería una de las claves

Una de las principales diferencias estaría en el lugar donde se analizan las imágenes, la voz y otros datos captados por las gafas. Apple intentaría realizar tantas operaciones como sea posible directamente en el dispositivo o en un producto cercano, probablemente el iPhone conectado.

Este enfoque seguiría la estrategia empleada con Apple Intelligence. La compañía explica que muchas solicitudes se procesan localmente y que, cuando hace falta una mayor potencia, se envían únicamente los datos necesarios a su infraestructura de Computación Privada en la Nube.

Aplicado a unas gafas inteligentes, este modelo podría permitir que la inteligencia artificial identificara un objeto, leyera un cartel o respondiera a una pregunta sin guardar permanentemente la escena completa. Cuanta menos información abandone las gafas y el iPhone, menor será el riesgo de exposición o uso secundario.

Eso no significa que todo vaya a ejecutarse necesariamente en la montura. Las limitaciones de batería, temperatura y capacidad de procesamiento obligarán probablemente a repartir las tareas entre las gafas, el iPhone y la nube, pero Apple podría diseñar el sistema para minimizar el envío de imágenes completas.

Apple no incluiría reconocimiento facial

Otra decisión importante sería prescindir del reconocimiento facial. Las gafas podrían detectar que hay una persona delante o comprender gestos básicos, pero no intentarían identificar automáticamente quién es mediante una base de datos de rostros.

Esta diferencia resulta fundamental. Unas gafas capaces de mostrar el nombre, las redes sociales o cualquier información disponible sobre una persona desconocida transformarían por completo las relaciones cotidianas y abrirían la puerta a usos claramente invasivos.

La eliminación de esta tecnología también reduciría la necesidad de almacenar plantillas biométricas o enviar rostros a servidores externos. Apple preferiría renunciar a algunas funciones llamativas antes que afrontar el rechazo social y regulatorio asociado a la identificación automática.

Aun así, habrá que conocer los detalles finales para valorar el alcance de la medida. Un sistema puede evitar el reconocimiento facial tradicional y seguir extrayendo información sobre edad aproximada, emociones, ropa o comportamiento, por lo que la protección dependerá de mucho más que una sola restricción.

Los contratistas no revisarían las grabaciones

Apple también estaría decidida a impedir que contratistas humanos revisen el contenido capturado por las gafas. Esta política buscaría evitar situaciones en las que fotografías, vídeos o conversaciones privadas terminen siendo examinadas para mejorar los algoritmos.

La industria tecnológica ya ha protagonizado numerosas polémicas por el uso de empleados y empresas externas para escuchar fragmentos de audio o analizar contenido enviado a asistentes digitales. Aunque estos procesos puedan realizarse con fines de calidad, muchos usuarios desconocen que una persona podría revisar sus interacciones.

En el caso de unas gafas, la sensibilidad sería todavía mayor. El dispositivo podría captar reuniones de trabajo, conversaciones familiares, documentos, interiores de viviendas o imágenes de personas que nunca aceptaron participar en el servicio.

Por ello, Apple intentaría establecer una separación clara entre la información personal de los usuarios y los datos utilizados para desarrollar sus modelos. Su política actual sostiene que no utiliza los datos privados ni las interacciones personales de los clientes para entrenar sus modelos fundacionales.

La solución más radical sería eliminar la cámara

Una de las posibilidades estudiadas por Apple consiste en lanzar unas gafas completamente desprovistas de cámara. El dispositivo seguiría permitiendo escuchar música, atender llamadas, hablar con Siri, recibir notificaciones y utilizar determinadas funciones de inteligencia artificial.

Este diseño eliminaría de raíz el principal motivo de desconfianza para quienes rodean al usuario. Sin una cámara, nadie tendría que preguntarse si está siendo fotografiado, grabado o analizado mientras mantiene una conversación.

Apple habría probado prototipos con este planteamiento durante el desarrollo del producto. Unas gafas sin cámara serían más fáciles de defender desde el punto de vista de la privacidad, pero también perderían una parte importante de su atractivo.

La inteligencia artificial podría seguir aprovechando los micrófonos, la ubicación, los datos del iPhone y las instrucciones de voz. Sin embargo, no sería capaz de “ver” lo que mira el usuario, una limitación considerable para tareas como identificar objetos, traducir textos o proporcionar indicaciones relacionadas con el entorno.

Otra opción sería una cámara incapaz de grabar

La segunda alternativa resulta algo menos radical. Apple podría mantener una cámara destinada exclusivamente a proporcionar información visual a la inteligencia artificial, pero bloquear la posibilidad de guardar fotografías o vídeos.

En este escenario, el usuario podría preguntar qué edificio tiene delante, solicitar la lectura de un menú o pedir ayuda para encontrar un producto. La cámara captaría la escena, el sistema extraería la información necesaria y, en teoría, descartaría después la imagen.

Apple estaría planteando una idea parecida para unos futuros AirPods equipados con sensores visuales. Esas cámaras no estarían pensadas para fotografiar, sino para ofrecer contexto ambiental a Siri y ampliar las funciones de asistencia.

Este modelo permitiría conservar buena parte del potencial de la inteligencia artificial sin convertir las gafas en una cámara de acción. No obstante, para quienes estén alrededor puede resultar difícil distinguir entre una cámara que analiza y otra que graba, por lo que el problema de percepción no desaparecería por completo.

Renunciar a las fotos reduciría mucho su atractivo

La posibilidad de hacer fotografías y vídeos desde una perspectiva en primera persona es uno de los principales atractivos de las Ray-Ban Meta. El usuario puede capturar una escena sin sacar el teléfono, algo especialmente cómodo mientras practica deporte, cocina, viaja o juega con sus hijos.

Eliminar esta función dejaría a Apple en desventaja frente a Meta. Unas gafas que solo sirvieran para hablar con Siri, escuchar música y recibir asistencia contextual podrían parecer demasiado limitadas, especialmente si su precio fuera elevado.

La compañía debe encontrar un equilibrio entre proteger a quienes aparecen delante de la cámara y ofrecer motivos suficientes para comprar el producto. Cuantas más restricciones aplique Apple, más difícil será explicar por qué alguien necesita sus gafas en lugar de unos AirPods y un iPhone.

También existe el riesgo de que el mercado premie la comodidad por encima de la privacidad. Muchos consumidores podrían preferir unas gafas capaces de grabar inmediatamente, aunque el modelo de Apple ofrezca mayores garantías sobre el tratamiento de los datos.

El indicador luminoso podría no ser suficiente

Meta utiliza una luz de captura para avisar de que sus gafas están tomando una fotografía o grabando un vídeo. Es una medida razonable, pero depende de que las personas conozcan su significado, puedan verla y presten atención en el momento adecuado.

Un pequeño LED puede pasar desapercibido en exteriores, bajo una iluminación intensa o a cierta distancia. Además, alguien que no esté familiarizado con el producto probablemente no sabrá diferenciar una luz de grabación de un indicador de batería o funcionamiento.

Los fabricantes también deben impedir que el usuario cubra o manipule el aviso. Algunas gafas pueden bloquear determinadas funciones si detectan que el indicador ha sido ocultado, pero ningún sistema es completamente infalible frente a modificaciones físicas deliberadas.

Apple estaría experimentando con nuevas medidas de hardware y software que todavía no están presentes en los productos actuales. Estas podrían incluir señales más visibles, controles adicionales o restricciones vinculadas al estado de la cámara, aunque todavía no se conocen los detalles concretos.

Las gafas plantean un problema distinto al de un teléfono

Los smartphones llevan años incorporando cámaras mucho más potentes, pero su uso suele resultar evidente. Cuando alguien levanta un móvil y apunta hacia otra persona, normalmente queda claro que puede estar haciendo una fotografía o grabando.

Las gafas cambian por completo esa dinámica porque la cámara sigue naturalmente la dirección de la mirada. El usuario puede iniciar una grabación y continuar conversando con aparente normalidad, sin adoptar la postura asociada al uso de un teléfono.

También son dispositivos pensados para permanecer encendidos y colocados durante largos periodos. Una cámara situada permanentemente sobre los ojos tiene una capacidad de observación muy distinta a la de un móvil guardado en el bolsillo.

Esta diferencia explica la aparición de aplicaciones que intentan detectar gafas inteligentes cercanas y alertar a quienes podrían estar siendo observados. Como ya contamos en Teknofilo, la preocupación social está impulsando incluso herramientas diseñadas para identificar estos dispositivos.

El precedente de las AirTag preocupa a Apple

La situación recuerda en cierta medida a lo ocurrido con las AirTag. Apple diseñó estos pequeños localizadores para encontrar llaves, mochilas y otros objetos, pero algunas personas comenzaron a utilizarlos para seguir vehículos o controlar a otras personas sin permiso.

La finalidad original del producto era legítima y útil, pero su pequeño tamaño, autonomía y precisión también lo convertían en una herramienta atractiva para el acoso. Apple tuvo que reaccionar introduciendo advertencias, sonidos más evidentes y sistemas de detección de rastreadores desconocidos.

En Teknofilo hemos recogido varios casos que muestran ese uso indebido, como el de una persona detenida después de colocar tres AirTag en el vehículo de su víctima. Apple también ha ido incorporando medidas adicionales para dificultar el seguimiento no autorizado.

La lección para las gafas es evidente: no basta con diseñar un producto pensando en el uso correcto, sino que también hay que anticipar cómo puede utilizarse de forma abusiva. Corregir el problema después del lanzamiento puede resultar mucho más difícil que incluir las protecciones desde el principio.

La presentación apuntaría a la WWDC de 2027

Apple habría contemplado inicialmente mostrar sus gafas antes, pero el calendario se habría desplazado mientras el equipo sigue ajustando el hardware, el software y el mensaje relacionado con la privacidad.

La hoja de ruta más reciente apunta a una presentación en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de junio de 2027. El evento permitiría explicar la plataforma a los desarrolladores, mostrar las primeras aplicaciones y preparar el ecosistema antes de la comercialización.

La llegada a las tiendas se produciría, según estas informaciones, hacia finales de 2027. Se trataría de un calendario más tardío que el manejado en rumores anteriores, que situaban la introducción del producto entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Apple no ha anunciado oficialmente las gafas ni ha confirmado sus características, por lo que los planes todavía pueden cambiar. De hecho, las filtraciones publicadas durante los últimos meses han ido desplazando las fechas conforme el proyecto avanzaba.

Apple llegará tarde a un mercado cada vez más competitivo

Cuando Apple presente su propuesta, Meta llevará varias generaciones de ventaja. La compañía de Mark Zuckerberg habrá podido recopilar información sobre cómo utilizan los consumidores las gafas, qué funciones valoran y qué diseños resultan más cómodos.

Google, Samsung y otros fabricantes también están trabajando en dispositivos relacionados con la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Incluso OpenAI y antiguos diseñadores de Apple exploran nuevos formatos de hardware más allá del teléfono.

La entrada tardía no siempre ha sido un problema para Apple. La compañía suele esperar hasta encontrar una combinación de hardware, software y servicios que considere suficientemente madura, aunque esta estrategia también permite que sus rivales consoliden antes sus plataformas.

Puedes consultar más detalles sobre la evolución del proyecto en nuestro artículo sobre las gafas con las que Apple quiere plantar cara a las Ray-Ban Meta y en la información más reciente sobre los retrasos que rodean al dispositivo.

La confianza podría convertirse en su mayor ventaja

Apple no necesita ser la primera empresa en vender gafas inteligentes, pero sí debe convencer al público de que puede llevar una cámara sobre la cara sin convertir cada espacio cotidiano en un escenario de vigilancia.

Su ventaja potencial está en la confianza acumulada alrededor de funciones como el procesamiento local, los indicadores de privacidad del iPhone y la Computación Privada en la Nube. La compañía puede presentar las gafas como una extensión de esa filosofía.

Sin embargo, el marketing no será suficiente. Los usuarios y reguladores exigirán explicaciones claras sobre cuándo se activa la cámara, qué información se almacena, qué llega a los servidores y cómo pueden saber los demás que no están siendo grabados.

El éxito de las gafas dependerá tanto de lo que sean capaces de hacer como de las funciones a las que Apple decida renunciar. En un dispositivo que observa el mundo desde los ojos de su propietario, cada nueva posibilidad tecnológica llega acompañada de una pregunta sobre privacidad.

Apple se enfrenta a una decisión complicada

Un modelo sin cámara ofrecería la mayor tranquilidad, pero perdería funciones visuales fundamentales. Una cámara que solo alimentara a la inteligencia artificial sería más útil, aunque seguiría generando dudas entre quienes estén delante del usuario.

Permitir fotografías y vídeos convertiría las gafas en un rival mucho más directo de las Ray-Ban Meta, pero obligaría a Apple a diseñar indicadores y restricciones capaces de resultar creíbles para el público.

La compañía podría incluso ofrecer varias versiones con capacidades diferentes. Un modelo básico centrado en audio e inteligencia artificial conviviría con otro más avanzado equipado con cámaras, aunque esto complicaría el catálogo y la comunicación.

Por ahora, la única conclusión clara es que Apple no considera la privacidad un detalle secundario del proyecto, sino uno de los principales obstáculos que debe resolver antes del lanzamiento. La respuesta elegida determinará si sus gafas se convierten en el próximo gran dispositivo de la compañía o en un accesorio demasiado limitado para competir.