Samsung sorprende: los Galaxy Watch9 y Ultra2 recibirán actualizaciones hasta 2031

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Samsung ha aprovechado la presentación de sus nuevos relojes inteligentes para anunciar una mejora que puede pasar más desapercibida que una pantalla brillante o una batería de mayor capacidad, pero que probablemente será mucho más importante con el paso del tiempo.

Los nuevos Samsung Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 recibirán cinco grandes actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad. La compañía amplía así en una generación el compromiso que mantenía hasta ahora con sus relojes equipados con Wear OS.

Ambos modelos salen de fábrica con Wear OS 7 y la interfaz One UI 9 Watch. Si Samsung cumple el calendario anunciado, los compradores deberían poder seguir recibiendo nuevas versiones del sistema hasta 2031, algo poco habitual dentro del mercado de los relojes inteligentes.

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Cinco grandes actualizaciones para los nuevos Galaxy Watch

La nueva política de Samsung garantiza cinco actualizaciones principales del sistema operativo para el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2. No se trata únicamente de pequeños parches, sino de nuevas generaciones de Wear OS acompañadas por las correspondientes versiones de One UI Watch.

Los dos relojes llegan inicialmente con Wear OS 7 y One UI 9 Watch. Siguiendo una actualización anual, deberían avanzar por Wear OS 8, Wear OS 9, Wear OS 10, Wear OS 11 y finalmente Wear OS 12.

Esto permitiría que los modelos presentados en 2026 continuaran recibiendo funciones importantes hasta aproximadamente 2031. El calendario concreto dependerá de Google y Samsung, pero el compromiso cubre cinco saltos principales del sistema.

La mejora convierte estos relojes en una compra más atractiva para quienes no quieren cambiar de dispositivo cada dos o tres años. Un reloj puede seguir funcionando correctamente durante mucho tiempo, pero la falta de actualizaciones suele acelerar artificialmente su sustitución.

Samsung mejora la política que estrenó con el Galaxy Watch4

Hasta ahora, los relojes Galaxy lanzados desde el Galaxy Watch4 se beneficiaban de una política de cuatro generaciones de actualizaciones de One UI Watch y Wear OS. Samsung introdujo este compromiso en 2022 como parte de una ampliación general del soporte de su ecosistema.

Aquella decisión ya representó un avance importante frente a la situación anterior. Los relojes inteligentes solían recibir actualizaciones durante periodos relativamente cortos y, en muchos casos, los fabricantes ni siquiera especificaban cuántas versiones futuras estaban garantizadas.

La nueva política añade una actualización principal adicional, aunque mantiene en cinco años el periodo de parches de seguridad. El salto se produce, por tanto, en las funciones y versiones del sistema, no en la duración de la protección frente a vulnerabilidades.

Samsung continúa trasladando a sus relojes una estrategia que lleva años aplicando a móviles y tabletas. La compañía ha entendido que el soporte de software puede ser un argumento comercial tan importante como el procesador, la pantalla o los sensores de salud.

Los parches de seguridad llegarán hasta 2031

Además de las cinco grandes versiones del sistema, Samsung proporcionará cinco años de actualizaciones de seguridad. La propia ficha del Galaxy Watch9 señala que su periodo de soporte se extiende hasta el 31 de julio de 2031.

Estos parches sirven para corregir vulnerabilidades relacionadas con Wear OS, la interfaz de Samsung, los componentes de conectividad y otros elementos internos. Su importancia aumenta a medida que los relojes incorporan más información personal y realizan más tareas sin depender del teléfono.

Un Galaxy Watch puede almacenar datos de salud, notificaciones, mensajes, tarjetas de pago, ubicaciones, rutas deportivas y credenciales de aplicaciones. Mantener protegido un dispositivo con acceso a tanta información resulta esencial incluso cuando no contiene archivos tradicionales.

Los cinco años no garantizan necesariamente que los parches lleguen todos los meses. La frecuencia puede reducirse conforme envejezca el producto, pero Samsung se compromete a seguir solucionando problemas de seguridad relevantes durante todo ese periodo.

La actualización final debería ser Wear OS 12

El Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2 debutan con Wear OS 7, por lo que cinco saltos principales llevarían teóricamente a ambos modelos hasta Wear OS 12. Esa sería la última gran actualización incluida dentro del compromiso anunciado.

La nomenclatura podría cambiar durante los próximos años y Google podría modificar el ritmo de lanzamiento de Wear OS. Por ese motivo, resulta más preciso hablar de cinco actualizaciones principales que asegurar de forma absoluta el nombre de la última versión.

También es posible que determinadas funciones futuras no lleguen a todos los relojes, incluso aunque reciban el mismo sistema operativo. Algunas novedades pueden depender de sensores, capacidad de procesamiento, memoria o componentes que todavía no existen.

Aun así, recibir la versión principal permite conservar durante más tiempo la compatibilidad con aplicaciones, servicios de Google y funciones del ecosistema Galaxy. Esa continuidad puede ser más valiosa que una característica puntual añadida en el lanzamiento.

El Galaxy Watch8 se queda por ahora fuera de la mejora

Samsung no ha confirmado que el nuevo compromiso vaya a aplicarse con carácter retroactivo. Por tanto, los Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic y Galaxy Watch Ultra original continúan oficialmente bajo la política anterior.

Estos modelos deberían mantener sus cuatro grandes actualizaciones del sistema y cinco años de parches de seguridad. La diferencia práctica respecto a la generación de 2026 sería una versión menos de Wear OS al final de su vida útil.

No sería imposible que Samsung ampliara posteriormente el soporte de algunos dispositivos anteriores. La compañía ya ha mejorado en otras ocasiones sus políticas, pero no conviene dar por garantizada una ampliación hasta que exista una confirmación expresa.

Esta cuestión será especialmente importante para quienes compraron recientemente un Galaxy Watch8 o un Watch Ultra. La diferencia de antigüedad es pequeña, pero la nueva generación podría permanecer actualizada aproximadamente un año más.

Una ventaja importante frente al Google Pixel Watch

La ampliación coloca a Samsung en una posición especialmente sólida dentro del ecosistema Wear OS. Google ha ofrecido tradicionalmente un periodo de soporte más corto para sus Pixel Watch, a pesar de controlar directamente el sistema operativo.

El compromiso de cinco grandes actualizaciones puede convertir al Galaxy Watch9 y al Ultra2 en los relojes Wear OS con mejor longevidad oficial. Esto resulta especialmente llamativo porque Samsung depende parcialmente del calendario y del desarrollo de Google.

Una política más larga también puede influir en otros fabricantes. Si los compradores comienzan a valorar el número de actualizaciones antes de elegir reloj, las marcas tendrán más presión para publicar compromisos claros y competitivos.

Samsung no solo mejora la vida útil de sus productos, sino que eleva el estándar que deberán intentar igualar sus rivales. La competencia en software puede terminar beneficiando a todo el mercado de los dispositivos vestibles.

La comparación con Apple Watch no es tan sencilla

Apple no suele anunciar de antemano un número exacto de actualizaciones para sus relojes. En la práctica, muchos modelos reciben nuevas versiones de watchOS durante varios años, aunque la duración varía según la generación y el hardware disponible.

Samsung ofrece una ventaja distinta: el comprador conoce desde el principio el compromiso mínimo. Esta garantía facilita calcular durante cuánto tiempo podrá seguir disfrutando de nuevas versiones y parches de seguridad.

Apple puede terminar actualizando determinados relojes durante un periodo similar o incluso superior, pero no promete oficialmente una cifra al presentarlos. Samsung, en cambio, convierte la duración del soporte en una característica pública del producto.

Por ello, la política del Galaxy Watch9 no significa automáticamente que supere a todos los Apple Watch en años reales de soporte. Sí supone, no obstante, una garantía más transparente para quienes compran dentro del ecosistema Android.

El nuevo procesador debería ayudar a mantener el rendimiento

Los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 estrenan la plataforma Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Este procesador está fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros y dispone de cinco núcleos, una configuración pensada para mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia.

Un soporte prolongado solo resulta útil si el hardware puede ejecutar correctamente las versiones futuras. Samsung necesita asegurarse de que los relojes no se vuelvan lentos o pierdan demasiada autonomía conforme One UI Watch incorpore nuevas funciones.

El Galaxy Watch9 incluye 2 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento, mientras que el Galaxy Watch Ultra2 mantiene los 2 GB de RAM y eleva el almacenamiento hasta 64 GB. Estas cifras ofrecen margen para aplicaciones y actualizaciones más pesadas.

El nuevo chip debería ser una de las razones que permiten a Samsung garantizar cinco versiones principales. Aun así, habrá que comprobar cómo envejece el rendimiento cuando lleguen las últimas actualizaciones del ciclo.

Actualizar durante más años también beneficia a las aplicaciones

Las aplicaciones de Wear OS van aumentando progresivamente sus requisitos mínimos. Cuando un reloj deja de recibir versiones del sistema, algunas aplicaciones pueden dejar de actualizarse o perder determinadas funciones con el paso del tiempo.

Mantener el dispositivo en una versión reciente facilita seguir utilizando Google Maps, Google Wallet, Gmail, YouTube Music, Spotify, Strava y otros servicios disponibles desde Google Play Store.

También ayuda a conservar la compatibilidad con los teléfonos que lleguen durante los próximos años. Los cambios en Android, Bluetooth y los servicios de Google pueden provocar problemas cuando un reloj permanece demasiado tiempo en un sistema antiguo.

Por tanto, las cinco actualizaciones no solo aportarán nuevas esferas o herramientas de salud, sino que prolongarán la utilidad cotidiana del reloj. Este aspecto puede marcar la diferencia cuando el dispositivo tenga cuatro o cinco años.

Las funciones de salud seguirán evolucionando

Samsung ha convertido la salud en uno de los pilares de sus relojes inteligentes. Los nuevos modelos incorporan el sensor BioActive, que combina mediciones ópticas, señal cardíaca eléctrica y análisis de impedancia bioeléctrica.

Wear OS 7 y One UI 9 Watch estrenan nuevas herramientas destinadas a interpretar los datos diarios. Entre ellas aparecen métricas relacionadas con la carga cardiovascular, el estado general, el sueño y la evolución física.

Las actualizaciones futuras permitirán mejorar algoritmos, presentar nuevas recomendaciones y ampliar las posibilidades de sensores que ya están integrados. No todas las novedades estarán disponibles en todos los países, ya que algunas requieren autorizaciones sanitarias.

Una política de cinco versiones aumenta las posibilidades de que los compradores reciban funciones que Samsung todavía no ha desarrollado. El reloj no queda limitado exclusivamente a lo que ofrece durante su primer día en el mercado.

La inteligencia artificial será cada vez más importante

Los nuevos Galaxy Watch utilizan inteligencia artificial para convertir las mediciones en recomendaciones más fáciles de entender. En lugar de mostrar únicamente cifras aisladas, el sistema intenta explicar cómo influyen el sueño, el ejercicio y la recuperación en el estado del usuario.

La integración con Gemini también permite realizar consultas por voz y ejecutar tareas desde la muñeca. Estas funciones evolucionarán rápidamente durante los próximos años, probablemente a un ritmo superior al de las mejoras tradicionales de hardware.

Un reloj sin actualizaciones podría quedarse fuera de nuevos modelos de IA, servicios de voz o formas de interacción. El compromiso anunciado por Samsung reduce ese riesgo, aunque algunas herramientas futuras podrían exigir un teléfono Galaxy o procesamiento en la nube.

El soporte prolongado resulta especialmente relevante en una etapa en la que el software cambia mucho más rápido que el diseño físico de los relojes. La experiencia de 2030 podría ser muy diferente a la disponible en 2026.

El Galaxy Watch9 parte de 409 euros en España

El Samsung Galaxy Watch9 estará disponible en España en tamaños de 40 y 44 mm. Ambos se comercializarán con conectividad Bluetooth y en versiones 4G capaces de utilizar una eSIM para funcionar con mayor independencia del teléfono.

El Galaxy Watch9 de 40 mm con Bluetooth tiene un precio recomendado de 409 euros, mientras que la variante 4G sube hasta 459 euros. El modelo Bluetooth de 44 mm cuesta 439 euros y la versión 4G alcanza los 489 euros.

La caja de 40 mm estará disponible en los colores Grafito y Crema. La alternativa de 44 mm se ofrecerá en Grafito y Plata, aunque la disponibilidad exacta puede depender de la tienda y el mercado.

El incremento de soporte ayuda a justificar parcialmente una inversión considerable. Quien conserve el reloj durante los cinco años prometidos estará repartiendo el precio entre un periodo de uso más largo.

El Galaxy Watch Ultra2 cuesta 749 euros

El Galaxy Watch Ultra2 se comercializa en una única configuración de 47 mm con conectividad LTE. Su precio recomendado en España es de 749 euros, situándolo claramente en la parte más alta del catálogo de relojes Samsung.

Estará disponible en los acabados Plata Titanio y Gris Titanio. Su caja utiliza titanio y está diseñada para soportar actividades más exigentes que las previstas para el Galaxy Watch9 convencional.

El reloj incorpora una pantalla Super AMOLED de 1,52 pulgadas capaz de alcanzar hasta 5.000 nits de brillo. También dispone de una batería de 800 mAh, resistencia de 10 ATM, certificación IP69K y cumplimiento del estándar MIL-STD-810H.

Los cinco años de soporte tienen especial sentido en un dispositivo de este precio. Quien invierte 749 euros en un reloj deportivo espera poder utilizarlo durante bastante más tiempo que una generación de teléfonos.

El Galaxy Watch9 apuesta por un formato más ligero

El Galaxy Watch9 de 40 mm pesa 31,5 gramos, mientras que la versión de 44 mm se queda en 34 gramos. Estas cifras no incluyen la correa y permiten mantener un diseño relativamente cómodo para llevarlo durante todo el día y también mientras se duerme.

La pantalla alcanza hasta 3.000 nits de brillo y está protegida mediante cristal de zafiro. La versión de 40 mm utiliza un panel de 1,34 pulgadas, mientras que el modelo de 44 mm aumenta la diagonal hasta 1,47 pulgadas.

Las baterías tienen capacidades de 390 y 445 mAh respectivamente. Samsung anuncia hasta 30 horas de uso con la pantalla siempre activa en el modelo pequeño, aunque la autonomía real dependerá de la actividad, la conexión LTE y las funciones utilizadas.

Puedes consultar otras noticias y novedades sobre el Samsung Galaxy Watch9 en Teknofilo. El modelo convencional está pensado para quienes priorizan comodidad, salud y uso diario frente a la resistencia extrema del Ultra2.

El Ultra2 está preparado para actividades más exigentes

El Galaxy Watch Ultra2 dispone de una caja de 47 mm que mide 10,7 mm de grosor y pesa 61,5 gramos. Es considerablemente más grande y pesado que el Watch9, pero incluye una batería y una construcción orientadas a deportes al aire libre.

Su resistencia de 10 ATM permite soportar una presión equivalente a 100 metros en condiciones de laboratorio. La certificación IP69K añade protección frente al polvo y chorros de agua a alta presión y temperatura.

Samsung también ha incorporado compatibilidad con rutas GPX, GPS de doble frecuencia y herramientas específicas para entrenamiento y aventura. Algunas funciones de buceo se ampliarán mediante aplicaciones destinadas al modelo Ultra.

El soporte hasta 2031 permite plantearlo como una alternativa de largo recorrido frente a relojes deportivos especializados. La autonomía y el ecosistema de aplicaciones serán factores decisivos para competir con Garmin y otras marcas.

Las reservas ya están abiertas en España

Samsung abrió el periodo de precompra del Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 el 22 de julio de 2026, inmediatamente después de su presentación durante el evento Galaxy Unpacked celebrado en Londres.

La campaña de reserva permanecerá activa hasta el 6 de agosto. La compañía ofrece distintas ventajas relacionadas con el programa Entrega y Estrena, Samsung Rewards y determinados métodos de pago.

Dependiendo del modelo y del dispositivo entregado, los compradores pueden acceder a descuentos que reducen el precio inicial. Las condiciones, las cantidades y la disponibilidad pueden variar, por lo que conviene revisar cuidadosamente los requisitos antes de realizar la compra.

La venta general y el lanzamiento internacional están programados para el 7 de agosto de 2026. A partir de esa fecha deberían comenzar también las entregas de las unidades reservadas.

Más actualizaciones pueden mejorar el valor de segunda mano

Los dispositivos que conservan soporte oficial suelen mantener mejor su valor en el mercado de segunda mano. Un comprador estará más dispuesto a adquirir un reloj usado si todavía tiene por delante varias actualizaciones y parches de seguridad.

La nueva política también puede facilitar la reutilización dentro de una familia. Cuando el propietario compre otro modelo, podrá entregar el reloj anterior a otra persona sin que este haya quedado inmediatamente obsoleto.

Samsung dispone además de programas de renovación que aceptan dispositivos antiguos como parte del pago de una nueva compra. Un ciclo de soporte más largo puede ayudar a mantener durante más tiempo el valor reconocido por estas promociones.

La longevidad del software no solo beneficia a quien conserva el producto, sino también a quien pretende venderlo, regalarlo o entregarlo más adelante. Es una ventaja económica que rara vez aparece en la ficha técnica.

También es una medida positiva para reducir residuos

Los relojes inteligentes integran batería, pantalla, sensores, metales y componentes electrónicos dentro de una carcasa difícil de reparar. Sustituirlos prematuramente genera residuos y obliga a fabricar un dispositivo nuevo aunque el anterior todavía funcione.

Las actualizaciones prolongadas reducen una de las principales causas de obsolescencia. Cuando las aplicaciones y servicios siguen funcionando, existe menos presión para cambiar de reloj únicamente porque el software ha quedado abandonado.

La batería seguirá siendo el componente que más limita la vida real del producto. Tras varios años de cargas diarias, su capacidad disminuirá y será necesario sustituirla o recurrir al servicio técnico.

Aun con esa limitación, cinco generaciones de Wear OS favorecen un uso más responsable del hardware. El compromiso solo alcanzará todo su valor si Samsung mantiene también una reparación accesible y disponibilidad de repuestos.

Samsung eleva el listón del mercado Wear OS

La mejora anunciada puede parecer pequeña porque añade únicamente una versión frente a la política anterior. Sin embargo, alcanzar cinco grandes actualizaciones establece una referencia nueva dentro del ecosistema de relojes Android.

El comprador ya no tiene que asumir que un reloj inteligente quedará desactualizado al cabo de pocos años. Samsung demuestra que estos dispositivos pueden recibir un compromiso de soporte más cercano al de los teléfonos de gama alta.

La decisión también obliga a la compañía a optimizar cuidadosamente cada actualización. Ofrecer más versiones no servirá de mucho si las últimas provocan lentitud, consumen demasiada batería o eliminan funciones importantes.

El Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2 no solo estrenan nuevo hardware, sino una promesa de longevidad que puede terminar siendo su mejora más valiosa. Dentro de cinco años sabremos si Samsung ha cumplido esa promesa sin sacrificar la experiencia de uso.

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