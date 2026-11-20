Si has recibido un aviso de Renfe sobre la seguridad de tus datos, se refiere al ciberataque comunicado el 28 de septiembre. Renfe Viajeros está contactando de forma individual con sus clientes y recomienda a quienes tengan una cuenta que cambien su contraseña. El posible acceso afecta también a información que rara vez asociamos con una brecha de seguridad: los billetes que compramos y los viajes que hacemos.

La novedad desde aquel primer aviso es la detención en octubre del presunto autor de los ataques a Renfe y Adif. Según Renfe, la intervención de la Guardia Civil evitó que el sospechoso utilizara los datos o los compartiera con terceros. La compañía afirma que no tiene constancia de usos fraudulentos derivados del incidente.

Qué información pudo salir de los sistemas de venta

Renfe sitúa el acceso no autorizado el 24 de septiembre. Sus sistemas de vigilancia detectaron actividad anómala y la investigación apunta a que un tercero habría extraído información de los sistemas relacionados con la venta de billetes.

La notificación de Renfe Viajeros menciona datos de identificación y contacto, incluidos posibles números de DNI, NIE o documentos equivalentes. El aviso describe el alcance potencial del incidente, pero no precisa qué campos concretos se vieron afectados en el caso de cada destinatario.

Un billete también revela algo que no cuenta un documento de identidad: un trayecto. Varios viajes, considerados en conjunto, podrían permitir deducir desplazamientos habituales. Renfe identifica esa posibilidad como un riesgo para la privacidad, sin indicar que se hayan elaborado perfiles de viajeros.

Entre los datos potencialmente afectados figuran además contraseñas protegidas mediante técnicas criptográficas. Según la compañía, no podían leerse directamente, aunque una clave débil podría llegar a descubrirse. Renfe entregó las evidencias al Centro Criptológico Nacional y a la Guardia Civil, reforzó la vigilancia y notificó la brecha a la Agencia Española de Protección de Datos.

Qué hacer si recibes un mensaje sobre un viaje real

Si tienes una cuenta registrada, la recomendación de Renfe es cambiar la contraseña cuanto antes. Puedes hacerlo entrando por tu cuenta en la app o en la web oficial. Si reutilizabas esa clave en otros servicios, cámbiala también allí y elige una distinta para cada cuenta.

Imagina que recibes un SMS que ofrece una compensación por un trayecto que sí hiciste. Acertar con el viaje puede dar credibilidad al mensaje, pero no demuestra quién lo envía. Antes de pulsar el enlace, comprueba la incidencia a través de un canal de Renfe que hayas abierto tú.

Aplica la misma precaución si te llaman por una reserva: no dictes códigos de verificación ni facilites contraseñas o datos bancarios. Que Renfe advierta de posibles intentos de obtener esa información mediante engaños no significa que haya identificado datos bancarios entre los extraídos.

Si ves actividad inusual, avisa a la entidad correspondiente. Para las dudas específicas sobre esta brecha, Renfe Viajeros ha habilitado el correo de su delegado de protección de datos: [email protected].