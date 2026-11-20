Imagina que preguntas a Google cómo quitar el ruido de fondo de tus videollamadas. Tras leer la respuesta, añades: «¿Y si solo tengo 50 euros?». No has escrito «comprar micrófono», pero esa segunda pregunta ya le dice bastante a un anunciante. Ese es el espacio que Google quiere abrir a la publicidad: las preguntas de seguimiento del Modo IA.

Google anunció este formato para Estados Unidos el 28 de octubre, durante la presentación de resultados de Alphabet. En esa misma intervención anunció la expansión de los anuncios del Modo IA a mercados internacionales. El anuncio internacional no confirma que las repreguntas ya muestren publicidad en España.

De buscar un producto a decidir si lo necesitas

En una búsqueda como «precio de un micrófono USB», el producto ya está elegido. La conversación sobre las videollamadas empieza un paso antes: quizá baste con cambiar un ajuste del portátil. Solo al mencionar un presupuesto empieza a perfilarse una posible compra.

Para una tienda, esa diferencia importa. Puede intentar llegar a alguien que aún está sopesando soluciones, antes de que compare modelos o decida dónde comprar. Para el usuario, la cuestión es otra: distinguir el consejo que responde a su problema de la oferta que una marca ha pagado por mostrarle.

Google dice que, dentro de las listas de productos del Modo IA, los artículos patrocinados y los resultados sin patrocinio ya registran tasas de clic similares. El dato se limita a esas listas de productos: no indica cuántos usuarios acaban comprando ni cuánto ingresa Google por cada consulta.

Ahí está la razón económica del cambio. Alphabet reconoció ante sus inversores que las consultas del Modo IA todavía generan menos ingresos que las búsquedas tradicionales y que esa diferencia ya afectó a sus resultados. Su apuesta es que las preguntas que antes nadie habría escrito en un buscador compensen parte de esa distancia. El reto será encontrar el momento en que un anuncio resulte útil, especialmente cuando la mejor respuesta a la pregunta inicial sea que no hace falta comprar nada.