A las 20:20 del miércoles 18 de noviembre, hora peninsular española, los puntos de intercambio de DE-CIX movieron en conjunto 33,03 terabits por segundo. Es el mayor caudal registrado por el operador en su red mundial y coincidió con el estreno de GTA VI, del que ya se habían distribuido más de 17 millones de copias digitales, según el comunicado de DE-CIX.

Durante los días que rodearon al lanzamiento, DE-CIX observó un 25 % más de tráfico que en una semana habitual de principios de año. La cifra describe lo que pasó por sus puntos de intercambio: no mide todo Internet ni permite saber qué proporción de los datos correspondía al juego.

En Fráncfort, la precarga movió más datos que el estreno

La primera señal llegó el 10 de noviembre, cuando los jugadores pudieron empezar a descargar el título antes de jugar. Ese día, DE-CIX registró 33,01 Tbit/s en todo el mundo, una marca que la noche del estreno superó por apenas 0,02 Tbit/s.

En Fráncfort ocurrió al revés. El punto de intercambio, al que están conectadas más de 1.100 redes, alcanzó 22,30 Tbit/s el día de las precargas y 22,15 Tbit/s el miércoles 18. Para hacerse una idea de la escala, los 22,30 Tbit/s equivalen a transferir unas 13 copias completas del juego cada segundo. Es una equivalencia de capacidad, no un recuento de descargas.

En España, Madrid alcanzó 1,43 Tbit/s la noche del miércoles. DE-CIX describe ese valor como superior a la media, sin calificarlo de récord. También hubo tráfico por encima de lo habitual en Lisboa (79,9 Gbit/s) y Nueva York (2,44 Tbit/s).

Dallas sí encadenó tres máximos: pasó de 2,66 Tbit/s el 10 de noviembre a 2,68 Tbit/s al día siguiente y a 2,87 Tbit/s el día 18.

Por qué importa poder descargar los 210 GB con antelación

Con una conexión de 50 Mbit/s, descargar los aproximadamente 210 GB de GTA VI lleva unas nueve horas y veinte minutos en condiciones ideales. Para quien quiera jugar en cuanto se desbloquee el título, la diferencia entre precargarlo y empezar la descarga esa noche puede ser de casi una jornada.

Para los operadores, la precarga también tiene una ventaja: reparte esas transferencias entre varios días. Aun así, el lanzamiento concentra otras actividades que consumen ancho de banda, desde las actualizaciones hasta las retransmisiones de partidas.

En ese recorrido intervienen los puntos de intercambio. Allí, las redes de los proveedores de contenidos pueden entregar datos directamente a las redes que dan acceso a Internet a los jugadores. DE-CIX mide el caudal que cruza esas conexiones.

Un récord de tráfico tampoco implica que se haya agotado la capacidad. Según Thomas King, director de tecnología de DE-CIX, el operador dimensiona su infraestructura para que la utilización no supere el 75 %. Ese margen es lo que permite absorber picos como el del miércoles.