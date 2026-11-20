El Black Friday es el momento perfecto para encontrar regalos que reúnan a toda la familia. Si recuerdas con nostalgia lo bien que lo pasabas con los clásicos del juego por movimiento, como la Wii o Xbox Kinect, la Blackview PlayPop 8 es la alternativa a Kinect perfecta para jugar sin mandos.

Solo tienes que conectarla a un televisor y empezar a moverte. Con un sistema de seguimiento de todo el cuerpo mediante IA de 17 puntos, compatibilidad con hasta cuatro jugadores y un catálogo de juegos interactivos que sigue creciendo, transforma el tiempo que cada uno pasa a solas frente a la pantalla en un rato de juego activo y compartido. Así vuelven al salón el movimiento, las risas y la oportunidad de estrechar lazos cara a cara.

Ahora, con las ofertas especiales del Black Friday, es una opción de regalo ilusionante para estas fiestas.

399,00 € → 256,49 € (36 % de descuento). Enlace de compra en Amazon https://geni.us/PLAYPOP8AMAZON

276,95 € → 211,95 € (23 % de descuento). Enlace de compra en la tienda oficial de PlayPop 8 https://geni.us/PLAYPOP8official

El mejor regalo para las familias. Sin mandos. Solo tienes que moverte, jugar y conectar con los demás

PlayPop 8 reinventa el juego en casa al situar el movimiento físico en el centro de la experiencia. Su seguimiento de todo el cuerpo mediante IA de 17 puntos reconoce los movimientos de los jugadores, lo que elimina la necesidad de sujetar un mando o llevar puesto un dispositivo. A diferencia de las consolas tradicionales, para las que las familias tienen que comprar varios mandos adicionales, PlayPop 8 no necesita ningún accesorio extra. Basta con una sola compra, sin costes ocultos, para que hasta cuatro jugadores disfruten de la diversión en estado puro.

Con un campo de visión de 176°, PlayPop 8 capta los movimientos en una zona amplia, lo que permite disfrutar fácilmente de juegos interactivos en un salón de tamaño normal. Hasta un pequeño espacio delante del sofá puede convertirse en una zona de juego compartida. Además, el procesamiento de la IA en el propio dispositivo y una tapa física para la cámara ofrecen protección adicional para la privacidad y más tranquilidad para los padres.

Ya sea en una animada reunión familiar, en una actividad de fin de semana con los niños o en una mañana de Navidad llena de ilusión, PlayPop 8 convierte el salón en un lugar donde divertirse juntos. En vez de que cada uno esté pendiente de su propia pantalla, reúne a la familia a través del movimiento, las risas y la interacción cara a cara.

Seis categorías y más de 40 juegos. Más motivos para seguir jugando

Una gran experiencia de juego va más allá del hardware. Desde su lanzamiento en septiembre, el catálogo de PlayPop 8 ha sumado más de 30 juegos adicionales, lo que aporta más variedad al entretenimiento en familia. Se espera que el catálogo alcance más de 40 juegos durante el Black Friday. A partir de ahí, a lo largo de las fiestas llegarán rediseños exclusivos de temática navideña y se lanzarán más juegos.

Entre las últimas incorporaciones hay tres títulos que ofrecen nuevas y emocionantes formas de jugar en familia. En Synthesis Master, mueve todo el cuerpo para dejar caer frutas pequeñas y combinarlas para formar otras más grandes, en una carrera contra la cuenta atrás de la línea roja antes de que se desborde la caja. Age of Sail ofrece emocionantes aventuras en alta mar, en solitario o en modo cooperativo local para dos jugadores. Los jugadores gobiernan sus barcos con ambas manos, reclutan héroes y unen fuerzas para enfrentarse a temibles monstruos marinos. En Fun Castle, enfréntate a seis divertidos desafíos que se controlan con el movimiento, desde atrapar insectos y recoger caramelos hasta romper cajas y disparar cañones.

Los juegos abarcan seis categorías distintas —hogar y fiestas, acción y aventura, ocio y diversión, puzles e ingenio, deporte y ejercicio, y música y baile— y están diseñados para fomentar la competición amistosa, el trabajo en equipo, el ejercicio físico, el desarrollo cognitivo y la capacidad de concentración. Esta variedad hace que el entretenimiento de cada día resulte novedoso y da a las familias más motivos para volver al salón a echar otra partida.

Para quienes quieran descubrir aún más contenido, PlayPop GamePass da acceso a un ecosistema de juegos más amplio. Se añaden contenidos de forma continua para ampliar la experiencia de PlayPop 8 más allá de los juegos que vienen incluidos.

GamePass en el Black Friday. Un año entero de juegos a mitad de precio

Para que su creciente catálogo de juegos sea aún más accesible, Blackview ofrece descuentos especiales de Black Friday en las suscripciones a PlayPop GamePass. El plan anual cuesta ahora solo 39,50 dólares al año (un 50 % menos que los 79 dólares habituales) y el plan trimestral también está disponible por 29,50 dólares (aproximadamente un 40 % de descuento). Por solo la mitad de lo que cuesta un juego de consola estándar, las familias pueden disfrutar de todo un año de diversión activa sin límites.

Los nuevos usuarios también pueden disfrutar de una prueba gratuita de tres días para explorar el catálogo. Gracias a la incorporación continua de contenidos, GamePass consigue que las noches de juegos en familia sigan siendo variadas y emocionantes. Con más juegos por descubrir y nuevos contenidos en camino, GamePass consigue que las noches de juegos en familia sigan siendo variadas y emocionantes, lo que convierte a PlayPop 8 en un regalo aún más gratificante para estas fiestas.

Ofertas de Black Friday en hardware. Un regalo que llega a tiempo para toda la familia

Además de los descuentos en la suscripción a GamePass, la consola PlayPop 8 ya está disponible con grandes rebajas de Black Friday en Amazon y en la tienda oficial de PlayPop 8. Por tiempo limitado, las familias pueden hacerse con el regalo ideal para estas fiestas desde solo 211,95 €, el precio más bajo del año. No dejes pasar esta oportunidad de llevar a casa entretenimiento interactivo sin mandos estas fiestas.

399,00 € → 256,49 € (36 % de descuento). Enlace de compra en Amazon https://geni.us/PLAYPOP8AMAZON

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