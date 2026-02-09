Ring lanza Ring Verify, su sistema para detectar si los vídeos han sido manipulados por IA

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La proliferación de vídeos manipulados mediante inteligencia artificial está planteando un nuevo desafío: cómo saber si una grabación es auténtica. En este contexto, la confianza en el contenido visual se ha convertido en un elemento crítico, especialmente cuando hablamos de seguridad en el hogar.

Para dar respuesta a este problema creciente, Ring ha dado un paso relevante con el lanzamiento de una nueva función centrada en la verificación de vídeos.

Ring Verify: una respuesta directa al problema de la autenticidad

Ring ha presentado recientemente Ring Verify, una función pionera dentro del sector de la seguridad doméstica inteligente. Se trata de la primera herramienta de verificación de vídeo orientada directamente al consumidor lanzada por una empresa de este ámbito, y su objetivo es claro: permitir comprobar si un vídeo es auténtico o ha sido alterado.

La pregunta que busca resolver es cada vez más habitual en la era de la IA generativa: ¿se puede confiar en el vídeo que estamos viendo?

Un sello digital para garantizar la integridad del vídeo

Con Ring Verify, cada vídeo capturado por los dispositivos de la compañía que se descarga o se comparte incluye un sello digital de seguridad. Este sello actúa como una huella de autenticidad que certifica que el contenido no ha sido editado ni manipulado desde su grabación original.

Lo más relevante es que esta verificación no está limitada únicamente a los clientes de Ring. Cualquier persona que reciba un vídeo puede comprobar su autenticidad, lo que amplía notablemente el alcance y la utilidad de la función.

Verificación instantánea y sin software adicional

El proceso de comprobación es sencillo y accesible. Ring Verify permite validar un vídeo de forma inmediata a través del sitio web ring.com/verify, sin necesidad de instalar aplicaciones, extensiones o programas específicos.

Basta con subir o comprobar el archivo para confirmar si el sello digital sigue intacto, lo que garantiza que el contenido no ha sido modificado. Esta facilidad de uso convierte la verificación en una acción cotidiana, al alcance de cualquier usuario.