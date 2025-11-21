Roborock arrasa en Black Friday: descuentos de hasta 800€ en sus mejores robots

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Roborock ha sorprendido en este Black Friday con una batería de ofertas que baten récords, ofreciendo rebajas inéditas de hasta 800€ en algunos de sus modelos más avanzados. La promoción, activa del 20 de noviembre al 1 de diciembre, estará disponible tanto en Amazon como en la web oficial de la marca, permitiendo acceder a robots aspiradores premium por precios nunca vistos.

Durante estas fechas, los usuarios podrán encontrar reducciones de hasta el 53% en dispositivos diseñados para mejorar la limpieza del hogar con tecnologías de vanguardia, mayor autonomía y sistemas avanzados de automatización.

Roborock Saros 10R: inteligencia y potencia bajo un diseño ultrafino

El Roborock Saros 10R se posiciona como una de las grandes estrellas de esta campaña. Con solo 7,98 cm de altura y el sistema de IA StarSight 2.0, combina sensores ToF 3D y cámaras RGB para reconocer hasta 108 obstáculos con precisión milimétrica. Su tecnología VertiBeam™, ideal para evitar cables, y el chasis AdaptiLift, capaz de ajustar su altura, permiten acceder a zonas que otros robots no alcanzan.

La potencia tampoco se queda atrás: 22.000 Pa de succión, sistema dual antienredos, mopas elevables y la avanzada estación Multifunctional Dock 4.0, equipada con lavado de mopas a alta temperatura, secado automático y gestión inteligente de energía. Todo ello gestionado desde la app con SmartPlan 2.0 y compatible con Matter 1.4, Alexa, Siri, Google Home y Apple Watch.

Precio Black Friday: de 1.499,99€ a 899,99€ (40% de descuento).

Roborock QV 35A Set: automatización total a un precio muy competitivo

El QV 35A Set combina potencia, un sistema de doble mopa elevable a 200 rpm y una estación que lava y seca mopas, autovacia el depósito durante 7 semanas y rellena el tanque de agua. Junto con la navegación PreciSense LiDAR y la evitación de obstáculos Reactive Tech, ofrece una limpieza precisa y automatizada.

El control desde la app —incluido Apple Watch— y su capacidad para adaptar cada limpieza lo convierten en una opción ideal para quienes buscan eficiencia a buen precio.

Precio Black Friday: de 599,99€ a 349,99€ (41% de descuento).

Roborock Q10 S5+ Set: potencia y autonomía para hogares exigentes

Con 10.000 Pa de succión gracias al sistema HyperForce®, el Roborock Q10 S5+ Set se presenta como una de las opciones más completas para viviendas con mascotas o suelos combinados. Su doble sistema antienredos, la tecnología VibraRise® 2.0 con mopa autoelevable y la navegación LiDAR permiten una limpieza personalizada y sin interrupciones.

La estación RockDock® de autovaciado permite olvidarse del mantenimiento durante semanas, proporcionando una experiencia más cómoda y eficiente.

Precio Black Friday: 269,99€ (precio habitual: 439,99€).

Roborock F25 GT: limpieza en húmedo y seco con esterilización avanzada

El Roborock F25 GT es una aspiradora de mano capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias gracias a sus 20.000 Pa de potencia y sus 450 pasadas por minuto. Su tecnología JawScrapers™ garantiza un rendimiento sin enredos —certificado con una tasa del 0%— y su diseño compacto facilita la limpieza bajo muebles y bordes.

El rodillo se autolimpia y seca en solo 5 minutos a 90°C, mientras que los sensores DirTect™ activan la autolimpieza cuando es necesario.

Precio Black Friday: de 299€ a 199€ (33% de descuento).

Roborock Q7 M5: rendimiento equilibrado y gestión inteligente de espacios

El Roborock Q7 M5 ofrece 10.000 Pa de succión, doble sistema antienredos y navegación PreciSense LiDAR. Su diseño permite limpiar grandes superficies sin interrupciones mientras la app ofrece funciones como creación de zonas restringidas, rutinas de limpieza o ajustes detallados del flujo de agua.

Precio Black Friday: de 249,99€ a 159,99€ (36% de descuento).

Descuentos adicionales en El Corte Inglés

Además de las promociones online, Roborock también aplicará rebajas de hasta 600€ en modelos seleccionados en El Corte Inglés. Una oportunidad adicional para quienes prefieren adquirir sus productos en tienda física.