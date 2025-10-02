Roborock Qrevo Curv 2 Pro: el robot aspirador más delgado y potente llega a España

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Roborock ha presentado oficialmente en España su nuevo robot aspirador insignia: el Qrevo Curv 2 Pro, un modelo que combina potencia extrema, diseño ultradelgado y funciones inteligentes de última generación.

La marca, líder mundial en ventas de robots de limpieza desde 2023, refuerza así su posición con un dispositivo que apuesta por la higiene avanzada y la comodidad total.

El Roborock Qrevo Curv 2 Pro destaca por su sistema AdaptiLift, capaz de ajustar dinámicamente la altura y elevarse hasta 2 cm. Esto le permite mantener la succión óptima en alfombras de hasta 3 cm de grosor y superar umbrales de hasta 4 cm sin esfuerzo.

En su interior incorpora el motor HyperForce de 25.000 Pa, una de las mayores potencias de succión de la industria. Gracias a ello, elimina tanto suciedad incrustada como polvo fino en suelos duros. Además, equipa un sistema doble anti-enredos con el cepillo principal DuoDivide de doble hélice y el lateral Arc-Side con FlexiArm, diseñado para llegar a esquinas y bordes.

El fregado es otro de sus puntos fuertes. El robot utiliza un sistema de doble giro con presión descendente de 12 N y rotación de 200 rpm, capaz de eliminar manchas resistentes. Su mopa se retira automáticamente al detectar alfombras, evitando humedades indeseadas.

Base de autolimpieza con higiene profesional

El Qrevo Curv 2 Pro se acompaña de la base multifuncional 3.0 Higiene+, que convierte la limpieza en un proceso totalmente automatizado. Incluye:

– Lavado de mopa con agua caliente a 100 °C, capaz de eliminar el 99,99% de bacterias (avalado por TÜV Rheinland).

– Secado con aire caliente a 55 °C, evitando malos olores y formación de moho.

– Vaciado automático de polvo para hasta 7 semanas sin mantenimiento manual.

– Bandeja de limpieza mejorada y acoplamiento desmontable, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

Diseño ultrafino y navegación precisa

Con solo 7,98 cm de grosor, este es el robot más delgado de Roborock. Integra navegación LiDAR con RetractSense, que eleva el módulo para un escaneo de 360° y lo retrae para pasar bajo muebles. Su sensor superior optimiza la limpieza en espacios estrechos, llegando incluso a rincones difíciles.

El sistema de IA reactiva identifica más de 200 objetos comunes en el hogar (cables, zapatos, juguetes, excrementos de mascotas). Su tecnología de luz estructurada VertiBeam y la cámara RGB permiten una detección precisa incluso en condiciones de baja iluminación.

El control se realiza desde la app Roborock con SmartPlan 3.0, que crea rutinas personalizadas por habitación. Además, incluye:

– Compatibilidad con Matter para el hogar inteligente.

– Asistente de voz “Hola Rocky” integrado.

– Funciones para mascotas: videollamadas y búsqueda por voz.

– Máxima privacidad en el procesamiento de datos.

El Roborock Qrevo Curv 2 Pro cuenta con certificaciones de SGS y TÜV Rheinland, garantizando su eficacia contra ácaros, bacterias y caspa de mascotas. También dispone de la certificación para madres y bebés, al ser silencioso, no usar compuestos tóxicos y mantener altos niveles de higiene.

Precio y disponibilidad en España

El nuevo Roborock Qrevo Curv 2 Pro ya está disponible en España con una oferta de lanzamiento de 1.099€ hasta el 15 de octubre, frente a su precio habitual de 1.299€.