Samsung Galaxy S26: Apunta la fecha de lanzamiento, ya se ha filtrado

Un nuevo informe procedente del medio surcoreano Money Today, citado por el filtrador Jukan en X, apunta a que Samsung celebrará su próximo evento Galaxy Unpacked el 25 de febrero de 2026 en San Francisco, donde presentará oficialmente la esperada serie Galaxy S26.

Aunque la compañía aún no ha confirmado la fecha de forma oficial, fuentes de la industria aseguran que los preparativos para el evento ya están en marcha.

El regreso del Galaxy Unpacked a San Francisco tras tres años

De confirmarse esta información, sería la primera vez desde 2023 que Samsung organiza un evento Galaxy S en San Francisco, ciudad donde debutó la serie Galaxy S23. En los últimos años, los lanzamientos se habían realizado en otras localizaciones, pero la elección de volver a la costa oeste de Estados Unidos no sería casual.

Un responsable vinculado a los planes de la compañía declaró a Money Today que San Francisco se ha convertido en un epicentro de la inteligencia artificial, y que, por tanto, representa el lugar ideal para que Samsung presente una nueva generación de smartphones centrados en la IA, consolidando así su liderazgo en esta era tecnológica.

Un evento clave para la nueva era de los smartphones con IA

El Galaxy S26 se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la compañía. Todo apunta a que Samsung aprovechará el Unpacked 2026 para destacar sus avances en inteligencia artificial, posiblemente con funciones integradas en One UI y mejoras en fotografía, productividad y personalización impulsadas por IA.

El hecho de que la cita tenga lugar en San Francisco, donde se concentran gigantes de la tecnología como Google, OpenAI o Nvidia, refuerza el simbolismo del movimiento: Samsung quiere posicionarse como referente en la integración de IA en el ecosistema móvil.

Un lanzamiento más tarde de lo habitual

Tradicionalmente, los eventos Galaxy Unpacked se celebran entre finales de enero y principios de febrero. Por ejemplo, la serie Galaxy S25 fue presentada el 22 de enero de 2025. Sin embargo, el calendario de 2026 se retrasa unas semanas, lo que confirmaría los rumores de un ligero ajuste interno en la hoja de ruta de productos.

Las razones exactas de este cambio no han sido especificadas, aunque se especula con que la compañía haya necesitado más tiempo para optimizar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y redefinir la estrategia de modelos dentro de la gama Galaxy S26.

Samsung mantendrá los tres modelos clásicos: S26, S26+ y S26 Ultra

Durante los últimos meses circularon rumores sobre una posible reestructuración de la serie. Algunas fuentes apuntaban a que Samsung planeaba eliminar el modelo base Galaxy S26 y sustituirlo por una nueva versión “Pro”, además de reemplazar el clásico modelo “Plus” por una variante “Edge”, similar a la que debutó con el Galaxy S25 Edge.

Sin embargo, el informe más reciente aclara que la compañía habría decidido conservar la estructura tradicional de tres modelos —Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra— tras evaluar positivamente la respuesta del mercado al Galaxy S25 Edge.