Samsung Galaxy S26 Ultra: Filtrada su arma secreta para competir frente al iPhone

A comienzos de año, Samsung suele marcar el ritmo del mercado móvil con el lanzamiento de sus nuevos Galaxy S.

En 2026, todo apunta a que la atención no se centrará solo en el rendimiento o las cámaras, sino también en la privacidad, gracias a una nueva función llamada Privacy Display, que debutaría con la familia Galaxy S26, especialmente en el modelo Ultra.

Una nueva función pensada para proteger tu privacidad

La función Privacy Display nace con un objetivo claro: impedir que otras personas puedan ver el contenido de tu pantalla cuando utilizas el móvil en espacios públicos. Transportes públicos, colas, cafeterías o cualquier entorno concurrido se convierten a menudo en un campo minado para la privacidad, y Samsung quiere ponerle solución.

Cuando está activada, la pantalla se comporta de forma normal desde el ángulo frontal del usuario, pero se oscurece notablemente al mirarla desde los laterales, la parte superior o inferior. De este modo, solo quien sostiene el teléfono puede ver con claridad lo que aparece en pantalla.

Primeras pistas encontradas en One UI 8.5

Las primeras referencias a Privacy Display aparecieron en octubre, dentro del código de una versión filtrada de One UI 8.5. En aquel momento, la información era escasa, pero suficiente para confirmar que Samsung estaba trabajando en un sistema de privacidad visual a nivel de software.

Ahora, una nueva filtración permite ver esta función en funcionamiento, mostrando con más detalle cómo se integrará en el sistema y qué opciones ofrecerá al usuario.

Así se activa el Privacy Display en los Galaxy S26

El periodista tecnológico Josh Skinner, del medio SammyGuru, logró acceder a una página dedicada a Privacy Display dentro de la app Tips de Samsung, utilizando un dispositivo simulado como Galaxy S26 Ultra. En ella aparece una animación que explica paso a paso cómo activar la función.

Según esta información, Privacy Display se encontrará dentro del apartado Pantalla de los ajustes del sistema. Además, Samsung incluirá un acceso rápido desde los Ajustes rápidos, lo que permitirá activarla o desactivarla con un solo toque.

Activación inteligente según el contexto

Uno de los aspectos más interesantes de Privacy Display es que no tendrá por qué estar activa de forma permanente. Samsung permitirá configurar condiciones automáticas para su activación, en función de la aplicación abierta o del tipo de notificación que se esté mostrando en pantalla.

Esto abre la puerta a un uso más inteligente y flexible, activando la protección solo cuando realmente sea necesaria, por ejemplo al consultar apps bancarias, correos de trabajo o mensajes privados mientras estás fuera de casa.

Una función reservada al Galaxy S26 Ultra

La animación filtrada muestra claramente un Galaxy S26 Ultra, lo que refuerza la idea de que Privacy Display será, al menos inicialmente, una función exclusiva del modelo más avanzado de la gama. No sería una sorpresa, ya que Samsung suele estrenar sus novedades más importantes en los dispositivos Ultra antes de llevarlas a otros modelos en generaciones posteriores.

Esto convertiría al Galaxy S26 Ultra en el referente en materia de privacidad visual dentro del catálogo de Samsung.

Más mejoras esperadas para el Galaxy S26 Ultra

Privacy Display no llegará sola. Los rumores apuntan a que el Galaxy S26 Ultra incorporará otras mejoras destacadas, como una nueva cámara teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico 3x, carga inalámbrica de 25 W y el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Todo indica que Samsung quiere reforzar su modelo Ultra no solo en potencia y fotografía, sino también en funciones avanzadas que mejoren la experiencia diaria del usuario.

Privacidad como nuevo eje diferencial

Con esta nueva función, Samsung demuestra que la privacidad puede convertirse en un argumento clave para diferenciar a sus smartphones de gama alta. En un contexto en el que usamos el móvil constantemente en espacios compartidos, Privacy Display podría ser una de esas características que, una vez probadas, cuesta dejar atrás.

Si se confirma su llegada con el Galaxy S26 Ultra, estamos ante una de las novedades más interesantes y prácticas de la próxima generación de móviles de Samsung.