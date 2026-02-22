Samsung Galaxy S26 Ultra filtrado: Misma batería de 5.000 mAh y 31 horas de vídeo

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

A pocos días del próximo Galaxy Unpacked del 25 de febrero, han aparecido en Internet supuestos pósters promocionales en español del Samsung Galaxy S26 Ultra que apuntan a una evolución más conservadora de lo esperado en batería y carga.

Según ese material, Samsung volvería a incorporar una batería de 5.000 mAh, prometiendo hasta 31 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, exactamente la misma cifra que la compañía publicita para el Galaxy S25 Ultra.

Carga: 0 al 75% en 30 minutos, calcado a la generación anterior

Donde tampoco parece haber un salto llamativo es en la carga. Los pósters filtrados hablan de pasar del 0 al 75% en 30 minutos, un dato que vuelve a coincidir con lo que ya se viene viendo en la generación anterior. Esto enfría las expectativas sobre un posible salto “real” de carga rápida en el uso cotidiano.

En los últimos meses se había rumoreado un movimiento hacia 60 W por cable (frente a los 45 W asociados al S25 Ultra), pero si el tiempo a 75% no mejora, la diferencia podría ser más técnica que práctica. En móviles, el pico de vatios no siempre se sostiene durante toda la sesión: límites térmicos, curvas de carga y ajustes de longevidad de la batería suelen recortar el beneficio “visible” de una cifra mayor.

Cámaras: misma receta sobre el papel

Las filtraciones también señalan que el apartado fotográfico del Galaxy S26 Ultra sería muy continuista, al menos en especificaciones. Se repite un esquema que ya conocemos: sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo periscópico 5x de 50 MP y un teleobjetivo 3x de 10 MP. En la parte frontal, la cámara se quedaría en 12 MP con autofocus.

Esto no significa necesariamente que no haya mejoras: Samsung suele trabajar mucho el procesado, la HDR, el enfoque y el rendimiento nocturno con ajustes de software. Pero, si se confirma este “copia y pega” en números, el enfoque del S26 Ultra sería más de pulido que de reinvención.

La gran novedad: “Privacy Display” para proteger tu pantalla en público

Donde sí aparece una adición destacada en el marketing preliminar es en una función denominada “Privacy Display”, que buscaría reducir la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales para evitar miradas indiscretas (el clásico “shoulder surfing”). A diferencia de los protectores de privacidad físicos, esta solución estaría integrada en el propio panel y se activaría cuando el usuario lo necesite.

Samsung incluso ha publicado comunicaciones oficiales alrededor de este concepto de privacidad “inteligente”, explicando un enfoque más personalizable (por ejemplo, proteger solo ciertos elementos como notificaciones emergentes) y señalando que se trata de un desarrollo que combina hardware y software, por lo que no sería algo que llegue por actualización a modelos antiguos.